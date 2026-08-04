Meddig apad még a Duna?

A visszahúzódó víz nemcsak a rendkívüli aszályra hívja fel a figyelmet, hanem egy régóta rejtőző hajóroncsot is felszínre hozott. A különös látvány egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető: jól mutatja, milyen drámai hatással van a tartós szárazság és a szélsőséges időjárás folyóinkra.