Meddig apad még a Duna?

A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
2026. augusztus 04., 10:442026. augusztus 04., 10:44
2026. augusztus 04., 10:572026. augusztus 04., 10:57
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
2026. augusztus 04., 10:442026. augusztus 04., 10:44
2026. augusztus 04., 10:572026. augusztus 04., 10:57
A visszahúzódó víz nemcsak a rendkívüli aszályra hívja fel a figyelmet, hanem egy régóta rejtőző hajóroncsot is felszínre hozott. A különös látvány egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető: jól mutatja, milyen drámai hatással van a tartós szárazság és a szélsőséges időjárás folyóinkra.
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
A Duna vízállása Bajánál soha nem volt még ilyen alacsony.
A jelenlegi extrém aszályt megelőzően a legutóbbi hasonlóan kritikus időszak 2018 októberében volt.
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
Fotó: Tóth-Szögi Zsuzsanna
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
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A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.
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Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.
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