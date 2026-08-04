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Mutatjuk, hogy hol vannak ivókutak Marosvásárhelyen

Több helyszínen lehet ivóvizet fogyasztani • Fotó: Haáz Vince

Több helyszínen lehet ivóvizet fogyasztani

Fotó: Haáz Vince

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Közterekre, játszóterekre, parkokba helyezett ki ivókutakat a marosvásárhelyi városháza a kánikulára való tekintettel. Kedden Marosvásárhelyen narancssárga vészjelzés van érvényben, a 35 Celsius fokot is meghaladja a levegő hőmérséklete.

Simon Virág

2026. augusztus 04., 09:272026. augusztus 04., 09:27

2026. augusztus 04., 09:402026. augusztus 04., 09:40

Közzétette a marosvásárhelyi városháza azokat a helyszíneket, ahová ivókutakat telepítettek.

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Mint írják az előrejelzések szerint ezen a héten Marosvásárhelyen a nappali hőmérséklet meghaladhatja a 35°C-ot, így fontos, hogy mindenki elegendő vizet fogyasszon.

Ivókutak vannak

  • a Színház és a Rózsák terén,

  • a városháza előtt,

  • a várban,

  • a Somostetőn,

  • a Mihai Eminescu Ifjúsági Háznál,

  • a lakónegyedi játszótereken,

  • a napi piacokon.

A várban kézmosók és vízcsapok állnak a látogatók rendelkezésre, ahol a nap folyamán felfrissülhetnek. A következő időszakban

a város több pontján vízpermetező állomásokat is elhelyeznek, hogy enyhítsék a nagy meleg okozta terhelést.

A városvezetés arra kéri a lakókat, hogy amennyiben lehetséges a déli órákban ne tartózkodjanak a napon, figyeljenek oda a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre.

Ha olyan személyt látnak, akinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívót – kéri a polgármesteri hivatal.

Marosszék Marosvásárhely
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