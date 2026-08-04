Mutatjuk, hogy hol vannak ivókutak Marosvásárhelyen

Több helyszínen lehet ivóvizet fogyasztani
Fotó: Haáz Vince
Közterekre, játszóterekre, parkokba helyezett ki ivókutakat a marosvásárhelyi városháza a kánikulára való tekintettel. Kedden Marosvásárhelyen narancssárga vészjelzés van érvényben, a 35 Celsius fokot is meghaladja a levegő hőmérséklete.
2026. augusztus 04., 09:272026. augusztus 04., 09:27
2026. augusztus 04., 09:402026. augusztus 04., 09:40
Közzétette a marosvásárhelyi városháza azokat a helyszíneket, ahová ivókutakat telepítettek.
Mint írják az előrejelzések szerint ezen a héten Marosvásárhelyen a nappali hőmérséklet meghaladhatja a 35°C-ot, így fontos, hogy mindenki elegendő vizet fogyasszon.
Ivókutak vannak
a Színház és a Rózsák terén,
a városháza előtt,
a várban,
a Somostetőn,
a Mihai Eminescu Ifjúsági Háznál,
a lakónegyedi játszótereken,
a napi piacokon.
A várban kézmosók és vízcsapok állnak a látogatók rendelkezésre, ahol a nap folyamán felfrissülhetnek. A következő időszakban
A városvezetés arra kéri a lakókat, hogy amennyiben lehetséges a déli órákban ne tartózkodjanak a napon, figyeljenek oda a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre.
Ha olyan személyt látnak, akinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívót – kéri a polgármesteri hivatal.
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.
Az esti órákban, magasabb árakon importált elektromos energia közvetetten befolyásolni fogja az árakat az ősszel, de nem olyan mértékben, hogy jelentős áremelkedést okozzon – jelentette ki hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.
Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.
A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.
Átalakul Sepsiszentgyörgy tömegközlekedése és parkolási rendszere: péntektől három új járatot indítanak. Ráadásul szinte minden buszvonal módosul, bővülnek a buszmegállók, és több ponton változnak a parkolási szabályok is.
A rendkívüli szárazság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiaválság következtében több nagy energiaigényű romániai vállalat – köztük az ország két autógyára – ideiglenesen leállította termelését.
Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna, a háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.
Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt hétfőn 12 óra 34 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
szóljon hozzá!