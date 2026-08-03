Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé – videóval

Fotó: Védelmi minisztérium
Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.
2026. augusztus 03., 13:492026. augusztus 03., 13:49
2026. augusztus 03., 14:172026. augusztus 03., 14:17
Sajtótájékoztatóján az ügyvivő védelmi miniszter elmagyarázta: a folyam elágazásánál lévő négy méteres szintkülönbség miatt a Duna vízhozamának mintegy 85 százaléka jelenleg a Bala-ágon, 15 százaléka pedig Csernavoda irányába halad. A probléma a Bala-ág medrének megemelésével és az Öreg-Duna medrének mélyítésével megoldható, és erről készült is korábban egy terv, ám a beruházás elmaradt – írja az Agerpres.
A miniszter szerint ezért most
Ezt elsüllyesztett uszályokkal lehet megtenni, de ehhez előbb el kellett távolítani a sziklát, amely nehezítette az Öreg-Duna kotrását és a víz Csernavoda felé terelését.
Miruță szerint
Bár a víz még zavaros, a búvárok első jelentése szerint a tömbből egy körülbelül négyméteres darab vált le, ami felülmúlta a várakozásokat. A miniszter hozzátette, hogy a beavatkozás az atomerőmű helyzetétől függetlenül is időszerű volt, hiszen javítja a hajózási feltételeket, és megkönnyíti az Öreg-Duna későbbi kotrását.
Tájékoztatása szerint a leválasztott szikladarabot egy nagy teherbírású daruval emelik ki, majd a kőzettel megraknak két uszályt. Hétfő este egy harmadik, már megrakott uszály, kedd este pedig az utolsó szállítmány is megérkezik a helyszínre. Ha a Román Vízügyi Igazgatóság szakemberei jóváhagyják,
– részletezte az eljárást Miruță.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy versenyt futnak az idővel: a beavatkozás nélkül a csernavodai erőművet a legkedvezőbb forgatókönyv szerint is már szerdán vagy csütörtökön le kellett volna állítani a kritikus vízhiány miatt.
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