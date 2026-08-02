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Székelyföldön is folytatódik a hőhullám, Maros megyében narancssárga riasztás van érvényben

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Székelyföldet is eléri az országos hőhullám: Maros megyében kedd reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 6-áig meghosszabbította a rendkívüli melegre vonatkozó előrejelzését.

Székelyhon

2026. augusztus 02., 13:312026. augusztus 02., 13:31

A meteorológusok szerint Maros megyében 35–38 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek várhatók, az éjszakai minimumok pedig 20 és 24 fok között alakulnak.

Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet–páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.

A legmagasabb, vörös jelzésű hőségriasztás továbbra is Szatmár, Bihar és Arad megyére érvényes kedd reggelig. Ezekben a megyékben 37–40 Celsius-fokos nappali csúcsértékek várhatók, amelyek

megközelítik az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat.

Az éjszakák is rendkívül melegek lesznek, 23–25 fok közötti minimumokkal. Szintén kedd reggelig narancssárga figyelmeztetés van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód és Máramaros megyében is, ahol 35–38 fok körüli maximumokra és fokozott hőterhelésre kell számítani.

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Ezzel párhuzamosan Olténia déli és nyugati részén, a Bánság déli térségében, Moldvában és Munténia délnyugati részén sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. Ezeken a területeken 33–37 fokos nappali csúcsok várhatók – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Az ANM ugyanakkor egy nappal, augusztus 6-áig meghosszabbította a korábban kiadott előrejelzését is, amely szerint

a rendkívüli meleg országszerte kitart a

következő időszakban.

Belföld Kánikula
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