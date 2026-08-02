Székelyföldön is folytatódik a hőhullám, Maros megyében narancssárga riasztás van érvényben

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Fotó: Borbély Fanni
Székelyföldet is eléri az országos hőhullám: Maros megyében kedd reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 6-áig meghosszabbította a rendkívüli melegre vonatkozó előrejelzését.
A meteorológusok szerint Maros megyében 35–38 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek várhatók, az éjszakai minimumok pedig 20 és 24 fok között alakulnak.
A legmagasabb, vörös jelzésű hőségriasztás továbbra is Szatmár, Bihar és Arad megyére érvényes kedd reggelig. Ezekben a megyékben 37–40 Celsius-fokos nappali csúcsértékek várhatók, amelyek
Az éjszakák is rendkívül melegek lesznek, 23–25 fok közötti minimumokkal. Szintén kedd reggelig narancssárga figyelmeztetés van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód és Máramaros megyében is, ahol 35–38 fok körüli maximumokra és fokozott hőterhelésre kell számítani.
Ezzel párhuzamosan Olténia déli és nyugati részén, a Bánság déli térségében, Moldvában és Munténia délnyugati részén sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. Ezeken a területeken 33–37 fokos nappali csúcsok várhatók – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Az ANM ugyanakkor egy nappal, augusztus 6-áig meghosszabbította a korábban kiadott előrejelzését is, amely szerint
következő időszakban.
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