Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra

Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.

Székelyhon 2026. július 31., 19:072026. július 31., 19:07 2026. július 31., 19:532026. július 31., 19:53

Az energiaügyi miniszteri tisztséget is betöltő ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy az intézkedésre az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt visszaeső áramtermelés következtében volt szükség – idézi az Agerpres. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet közlése szerint

a Duna vízhozama továbbra is alacsony marad,

augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható. korábban írtuk Kritikusan alacsony marad a Duna vízhozama Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA). Bolojan elmonása szerint szerint a Duna apadása miatt a cernavodai atomerőmű térségében is kritikusan lecsökkent a vízszint, ezért a héten le kellett állítani az 1-es reaktort, és fennáll a veszélye a 2-es reaktor lekapcsolásának is.



Az erőmű teljes leállása

a romániai villamosenergia-termelés mintegy 20 százalékának kiesését jelentené,

miközben az apadó folyók miatt a vízerőművek kapacitását is csak korlátozottan lehet növelni – magyarázta.



Bolojan közlése szerint az elmúlt napokban több válságintézkedésről is tárgyaltak az országos energiarendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében.

A kieső árammennyiséget részben importból fedeznék.

Ezért egyeztetett Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettessel is, hogy Ukrajna az esti csúcsidőszakban villamos energiát exportáljon Romániába egyik atomerőművének termeléséből. Románia emellett Bulgáriával és Görögországgal is folyamatosan tárgyal az esti fogyasztási igények fedezéséről – részletezte az ügyvivő miniszterelnök. Hirdetés



A belföldi intézkedések részeként Bolojan szerint felszólították az összes hazai erőművet, hogy maximális teljesítménnyel üzemeljenek. A vízerőműveket elsősorban az esti csúcsidőszakban működtetik, amikor a legnagyobb az energiahiány. A belföldi intézkedések részeként Bolojan szerint felszólították az összes hazai erőművet, hogy maximális teljesítménnyel üzemeljenek. A vízerőműveket elsősorban az esti csúcsidőszakban működtetik, amikor a legnagyobb az energiahiány. Ezzel párhuzamosan az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) és a Transelectrica sürgősségi eljárással hálózatra kapcsolja a már elkészült, de még engedélyre váró naperőműveket, szélerőműveket és tárolókapacitásokat. Az elmúlt napokban így már

több mint 400 megawattnyi új energiaforrást kapcsoltak a hálózathoz,

aminek mintegy harmada tárolókapacitás. Takarékosságra intenek Az ügyvivő miniszterelnök önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérte a lakosságot és a közintézményeket, különösen az esti órákban. Közölte, hogy

a legnagyobb romániai ipari fogyasztókat már figyelmeztették a helyzetre,