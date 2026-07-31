Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
2026. július 31., 19:072026. július 31., 19:07
2026. július 31., 19:532026. július 31., 19:53
Az energiaügyi miniszteri tisztséget is betöltő ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy az intézkedésre az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt visszaeső áramtermelés következtében volt szükség – idézi az Agerpres.
Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet közlése szerint
augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható.
Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Bolojan elmonása szerint szerint a Duna apadása miatt a cernavodai atomerőmű térségében is kritikusan lecsökkent a vízszint, ezért a héten le kellett állítani az 1-es reaktort, és fennáll a veszélye a 2-es reaktor lekapcsolásának is.
Az erőmű teljes leállása
miközben az apadó folyók miatt a vízerőművek kapacitását is csak korlátozottan lehet növelni – magyarázta.
Bolojan közlése szerint az elmúlt napokban több válságintézkedésről is tárgyaltak az országos energiarendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében.
Ezért egyeztetett Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettessel is, hogy Ukrajna az esti csúcsidőszakban villamos energiát exportáljon Romániába egyik atomerőművének termeléséből. Románia emellett Bulgáriával és Görögországgal is folyamatosan tárgyal az esti fogyasztási igények fedezéséről – részletezte az ügyvivő miniszterelnök.
Ezzel párhuzamosan az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) és a Transelectrica sürgősségi eljárással hálózatra kapcsolja a már elkészült, de még engedélyre váró naperőműveket, szélerőműveket és tárolókapacitásokat. Az elmúlt napokban így már
aminek mintegy harmada tárolókapacitás.
Az ügyvivő miniszterelnök önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérte a lakosságot és a közintézményeket, különösen az esti órákban. Közölte, hogy
és hétfőn egyeztetnek velük a termelés tervezett korlátozásáról, hogy ezzel is garantálják a lakosság zavartalan áramellátását.
Bolojan beszélt arról is, hogy az előrejelzések szerint a következő két hétben sem várható jelentős csapadék, miközben a hőmérséklet emelkedése miatt az esti fogyasztás akár 8000 megawattra is nőhet. Ilyen körülmények között minden megtakarított megawatt fontos – hangsúlyozta a kormányfő.
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Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
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