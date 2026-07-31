50 ezer euróig terjedő állami támogatást kaphatnak a sertés- és szarvasmarha-tenyésztők

Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a sertés- és szarvasmarhatenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet.

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A támogatási program Románia egész területén alkalmazható, miután azt az Európai Bizottság jóváhagyja.

Az intézkedéssel részlegesen kompenzálják a közel-keleti válság miatt megemelkedett műtrágya- és üzemanyagköltségek okozta veszteségeket.

A tervezet szerint a sertéstenyésztőknek nyújtható támogatás teljes összege vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer eurónak megfelelő lej lehet.

A mezőgazdasági szakbizottság egyik módosítása szerint

a program teljes keretösszege legfeljebb 11,54 millió euró, azaz 58,8 millió lej.

Az összeget a kormány tartalékalapjából biztosítják a mezőgazdasági minisztérium 2026-os költségvetésének kiegészítésével.

Ha egy sertéstenyésztő több megyében is rendelkezik sertésteleppel, egyetlen kérelmet kell benyújtania a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) illetékes központjához.

A kedvezményezetteknek a kérelemben szereplő adatok bármilyen változását öt munkanapon belül jelezniük kell az APIA-nak.

A szarvasmarha-tenyésztők is kapnak támogatást

Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a szarvasmarha-tenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet. Az intézkedéssel részlegesen kompenzálják a gazdák közel-keleti válság miatt megnövekedett költségeit.