50 ezer euróig terjedő állami támogatást kaphatnak a sertés- és szarvasmarha-tenyésztők

Fotó: Olti Angyalka
Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a sertés- és szarvasmarhatenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet.
2026. július 31., 16:222026. július 31., 16:22
2026. július 31., 17:202026. július 31., 17:20
Az intézkedéssel részlegesen kompenzálják a közel-keleti válság miatt megemelkedett műtrágya- és üzemanyagköltségek okozta veszteségeket.
A támogatási program Románia egész területén alkalmazható, miután azt az Európai Bizottság jóváhagyja.
A mezőgazdasági szakbizottság egyik módosítása szerint
Az összeget a kormány tartalékalapjából biztosítják a mezőgazdasági minisztérium 2026-os költségvetésének kiegészítésével.
Fotó: Olti Angyalka
Ha egy sertéstenyésztő több megyében is rendelkezik sertésteleppel, egyetlen kérelmet kell benyújtania a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) illetékes központjához.
A kedvezményezetteknek a kérelemben szereplő adatok bármilyen változását öt munkanapon belül jelezniük kell az APIA-nak.
Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a szarvasmarha-tenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet. Az intézkedéssel részlegesen kompenzálják a gazdák közel-keleti válság miatt megnövekedett költségeit.
Fotó: Orbán Orsolya
A 2026. március 1. és december 31. közötti időszakra szóló állami támogatási program
A tervezet szerint a szarvasmarha-tenyésztőknek nyújtható támogatás teljes összege vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer eurónak megfelelő lej lehet.
Az összeget a kormány tartalékalapjából biztosítják a mezőgazdasági minisztérium 2026-os költségvetésének kiegészítésével.
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) összesíti és továbbítja a mezőgazdasági minisztériumnak a támogatást igénylő tenyésztők listáját és a nekik járó összegeket.
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