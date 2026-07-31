Fotó: Bereczky Sándor
A költségvetés-kiegészítés keretében a megyei önkormányzat egy szaktanulmány elkészítésére forrást különített el, amely a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház mögötti parkoló vízelvezetési problémáinak megoldását szolgálja. A Műszaki Igazgatóság a 2026-os javítási program keretében 150 ezer lejt kapott ezen tanulány elkészítésére.
A tanácsülésen jóváhagyták a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények belépőjegyeinek és egyéb szolgáltatásainak díjszabását is. Az előadóművészeti intézmények, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, valamint a Maros Művészegyüttes esetében az új tarifák a 2026–2027-es évadra vonatkoznak, más díjak csak 2027-től lépnek hatályba.
Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
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Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a sertés- és szarvasmarhatenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet.
A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.
10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.
Több mint 200 hektárnyi területet nyit meg lakhatási célokra Csíkszeredában az új általános városrendezési terv (PUG), amelyet pénteken fogadtak el az önkormányzati képviselők. Ipari fejlesztésre pedig 93 hektáron jelölt ki fejlesztési területet.
A Maros Megyei Tanács mai ülésén költségvetés-kiegészítést fogadott el, amelynek keretében összesen 1,7 millió lejt különített el a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér számára két fontos beruházás megvalósítására.
Hétfőn kezdődik a pótérettségi a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével, amely kedden is folytatódik.
Nem zárta le az egészségügyi rendszerben kedden kirobbantott általános sztrájkot a Sanitas szakszervezet, csak felfüggesztette azt pénteken. Azért döntöttek az utóbbi mellett, mert a felfüggesztett tiltakozást szükség esetén bármikor újraindíthatják.
A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.
Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
Négy megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).