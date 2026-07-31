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A költségvetés-kiegészítés keretében a megyei önkormányzat egy szaktanulmány elkészítésére forrást különített el, amely a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház mögötti parkoló vízelvezetési problémáinak megoldását szolgálja. A Műszaki Igazgatóság a 2026-os javítási program keretében 150 ezer lejt kapott ezen tanulány elkészítésére.

A tanácsülésen jóváhagyták a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények belépőjegyeinek és egyéb szolgáltatásainak díjszabását is. Az előadóművészeti intézmények, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, valamint a Maros Művészegyüttes esetében az új tarifák a 2026–2027-es évadra vonatkoznak, más díjak csak 2027-től lépnek hatályba.

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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