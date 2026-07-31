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Felfüggesztették, de nem zárták le az általános sztrájkot az egészségügyben

Leállt az általános sztrájk, de a szakszervezet azt kérte a dolgozóktól, hogy továbbra is viseljék a tiltakozást jelző karszalagokat

Leállt az általános sztrájk, de a szakszervezet azt kérte a dolgozóktól, hogy továbbra is viseljék a tiltakozást jelző karszalagokat

Fotó: Olti Angyalka

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Nem zárta le az egészségügyi rendszerben kedden kirobbantott általános sztrájkot a Sanitas szakszervezet, csak felfüggesztette azt pénteken. Azért döntöttek az utóbbi mellett, mert a felfüggesztett tiltakozást szükség esetén bármikor újraindíthatják.

Széchely István

2026. július 31., 13:302026. július 31., 13:30

Egy, az egészségügyi minisztérium, a munkaügyi tárca, a Világbank, a Sanitas és a többi egészségügyi szakszervezet képviselőinek részvételével zajló, késő estébe nyúló, 8 órán át tartó egyeztetést követően

péntek reggel felfüggesztette a Sanitas szakszervezet az egészségügyi rendszerben kedd óta tartó általános sztrájkot.

A találkozón nem történt előrelépés a szakszervezet követelései ügyében, sőt, beigazolódtak az érdekvédelem megállapításai az új bértörvény-tervezet negatív hatásait illetően.

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Azért fogadták el a meghívást – számol be a találkozóról az érdekvédelem –, hogy a szakértők jelenlétében áttekintsék a törvénytervezet minden lehetséges forgatókönyvét, hogy senki részéről ne érhesse őket az a vád, hogy tájékozatlanságból vagy politikai manipuláció hatására utasítják el az új bértörvény-tervezetet. Sajnos

egyetlen forgatókönyvben sem kedvez a törvény az egészségügyi rendszer alkalmazottainak.

„A dolgozók több mint 40 százaléka (általában a nehéz munkakörülmények közt dolgozók, az orvosok és az ápolók) a jelenlegi törvénytervezet alapján készült legoptimistább forgatókönyvek szerint is kompenzációs összegekre szorul, ami az alapvető logika alapján azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket! Az ülés végén az összes jelen lévő fél elismerte, hogy a törvénytervezet jövedelemkiesést okoz!

Idézet
Ez a törvény a Sanitas számára már nem létezik!”

– áll a szakszervezet állásfoglalásában.

Azért döntöttek mégis a részleges munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk felfüggesztéséről, mert:

  • a szakszervezet elérte első célját, azaz felhívta a figyelmet az egészségügyi és a szociális ellátórendszer valós helyzetére,

  • szerdán újabb győzelmet aratott azáltal, hogy a képviselőház jóváhagyta az egészségügyi törvény módosítását, amely lehetővé teszi az egészségügyben megüresedett állások betöltését, természetesen a jóváhagyott költségvetés keretein belül,

  • emellett az egységes bértörvény-tervezet elfogadását is elhalasztották

– írja a sztrájkfelfüggesztésről szóló közleményében a Sanitas.

A szakszervezetnek két új célja van:

  • egy új, igazságosabb és méltányosabb bértörvény-tervezet,

  • az ehhez szükséges tárgyalások lefolytatása egy teljes jogkörrel rendelkező döntéshozóval – legyen az a parlament vagy egy legitim módon kijelölt kormány.

Amíg ezek teljesülnek, a szakszervezet felfüggeszti a sztrájkot. Az érdekvédelem ugyanakkor a továbbiakban az öt nagy szakszervezeti szövetséggel együtt követeli egy új bértörvény-tervezet kidolgozását, egy olyan törvényét, amelynek tartalmát a kormány megtárgyalja a szakszervezetekkel is, és amelyet nem az augusztus 31-i határidő nyomása alatt hoznak meg – írja közleményében a Sanitas a PNRR augusztus végi lezárásának időpontjára utalva.

Visszavonják a jelentkezést, hogy ne essen ki pénteki munkanapjuk

Az érdekvédelmi tömörülés azért döntött az általános sztrájk felfüggesztéséről, nem pedig a lezárásáról, hogy szükség esetén azonnal újra lehessen indítani azt, ellenkező esetben ugyanis elölről kellene kezdeni a teljes tiltakozási folyamatot – közölte a Székelyhonnal Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

A tiltakozás felfüggesztéséről szóló döntésről a megyei szervezet is értesítette a szakszervezeti tagokat, azt kérve tőlük, hogy továbbra is viseljék a tiltakozást jelző karszalagokat. Mivel a sztrájk felfüggesztéséről szóló döntés péntek reggel született meg, ám az általános sztrájkban való pénteki részvételi szándékot a tiltakozó egészségügyi dolgozók már csütörtökön kellett jelezzék a kórházakban, így

az érintett dolgozók pénteken visszavonják a jelentkezést, hogy ne essen ki a pénteki munkanapjuk

– válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma. Az általános sztrájk résztvevői ugyanis csak úgy vehetnek részt hivatalosan a tiltakozáson, ha az adott napra kérik munkaszerződésük felfüggesztését. Így bért sem kapnak azokra a napokra.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
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