Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez

Útközben egy bulgáriai balesetnél is beavatkoztak a romániai tűzoltók
Fotó: Országos Katasztrófavédelem
Erdőtüzek oltására szakosodott negyvenfős kontingenst küldött csütörtökön Görögországba a román belügyminisztérium vészhelyzetekért felelős szakosztálya az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU) szervezésében.
A művelet része az európai polgári védelmi programnak, amely támogatást nyújt a görög hatóságoknak az erdőtüzek megfékezésében. A román tűzoltók Nea Makrira tartanak, amely Athéntől alig 25 km távolságra van.
Útban Görögország felé egy bulgáriai balesetnél is segítséget nyújtottak a romániai tűzoltók, akik közül ketten Kovászna megyéből valók.
A most kiküldött kontingens augusztus 1-jétől 15-ig tartózkodik Görögországban, augusztus 16-án és 31-én ugyanolyan létszámú új csapatok váltják őket. A misszió szeptember 15-ig tart.
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