Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez

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A művelet része az európai polgári védelmi programnak, amely támogatást nyújt a görög hatóságoknak az erdőtüzek megfékezésében. A román tűzoltók Nea Makrira tartanak, amely Athéntől alig 25 km távolságra van.

Útban Görögország felé egy bulgáriai balesetnél is segítséget nyújtottak a romániai tűzoltók, akik közül ketten Kovászna megyéből valók.

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A most kiküldött kontingens augusztus 1-jétől 15-ig tartózkodik Görögországban, augusztus 16-án és 31-én ugyanolyan létszámú új csapatok váltják őket. A misszió szeptember 15-ig tart.