Fotó: Székelyhon
Felborult egy személyautó kedd este a 12-es országúton, Csíkrákos és Csíkmadaras között, Sósrét térségében.
2026. július 28., 22:292026. július 28., 22:29
2026. július 28., 23:422026. július 28., 23:42
Egy jármű lesodródott az úttestről és az úttól távolabb felborult – tudtuk meg a Hargita megyei tűzoltóságtól érdeklődve.
Az elsődleges tájékoztatás szerint a balesetben
a roncsba azonban senki sem szorult be.
A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltók vonultak ki egy tűzoltóautóval és egy rohammentő-egységgel (SMURD), valamint a csíkmadarasi mentőállomás egy egysége is részt vett a beavatkozásban.
Fotó: Pinti Attila
A rendőrség helyszíni vizsgálata késő este is zajlott, későbbre ígértek részletes tájékoztatást.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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