Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Felborult egy személyautó kedd este a 12-es országúton, Csíkrákos és Csíkmadaras között, Sósrét térségében.

Székelyhon

2026. július 28., 22:292026. július 28., 22:29

2026. július 28., 23:422026. július 28., 23:42

Egy jármű lesodródott az úttestről és az úttól távolabb felborult – tudtuk meg a Hargita megyei tűzoltóságtól érdeklődve.

Hirdetés

Az elsődleges tájékoztatás szerint a balesetben

egy ember könnyebben megsérült,

a roncsba azonban senki sem szorult be.

A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltók vonultak ki egy tűzoltóautóval és egy rohammentő-egységgel (SMURD), valamint a csíkmadarasi mentőállomás egy egysége is részt vett a beavatkozásban.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A rendőrség helyszíni vizsgálata késő este is zajlott, későbbre ígértek részletes tájékoztatást.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást
Tudjuk, mikor játszik az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK a Szuperliga negyedik fordulójában
Hazatértek, földet béreltek, vállalkozást építettek: így lett ezerhektáros gazdaságuk a Szilágyságban
Új edzővel, átalakuló kerettel kezdi a szezont a Gyergyói VSK
Bartha Krisztina: Nyáron könnyebben szeretünk?
Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
Székelyhon

Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást
Székelyhon

Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást
Tudjuk, mikor játszik az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK a Szuperliga negyedik fordulójában
Székely Sport

Tudjuk, mikor játszik az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK a Szuperliga negyedik fordulójában
Hazatértek, földet béreltek, vállalkozást építettek: így lett ezerhektáros gazdaságuk a Szilágyságban
Krónika

Hazatértek, földet béreltek, vállalkozást építettek: így lett ezerhektáros gazdaságuk a Szilágyságban
Új edzővel, átalakuló kerettel kezdi a szezont a Gyergyói VSK
Székely Sport

Új edzővel, átalakuló kerettel kezdi a szezont a Gyergyói VSK
Bartha Krisztina: Nyáron könnyebben szeretünk?
Nőileg

Bartha Krisztina: Nyáron könnyebben szeretünk?
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 28., kedd

Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok

Érkezik a Csíkszeredai Városnapok programsorozata: július 30. és augusztus 2. között hat helyszínen várják az érdeklődőket kulturális, zenei, gasztronómiai és sporteseményekkel. Az idei rendezvény egyik legfontosabb változása, hogy elmarad a tűzijáték.

Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok
Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok
2026. július 28., kedd

Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában

A város az újjáépítés előtt álló Jégpálya negyedi strand számára a műszaki terveket tudja elkészíttetni a következő évben – minden további lépés, ami az építkezést illeti, a pályázati lehetőségektől függ. Több mint 40 millió lejre van szükség.

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában
Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában
2026. július 28., kedd

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában
2026. július 27., hétfő

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában

A várakozások szerint a Környezetvédelmi Alap pályázata biztosítaná azt a finanszírozást, amelyre szükség van Csíkszereda peremterületén, Csibában a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek előkészületei most zajlanak.

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
2026. július 27., hétfő

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
2026. július 26., vasárnap

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe

Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
2026. július 26., vasárnap

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
Hirdetés
2026. július 25., szombat

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson

Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
2026. július 25., szombat

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
2026. július 24., péntek

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson

Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
2026. július 24., péntek

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket

A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
2026. július 23., csütörtök

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
Hirdetés
2026. július 23., csütörtök

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson

A tusványosi kempingben van, ahol katonás rend fogad, máshol pokrócok, matracok és hátizsákok között próbálnak kényelmesen berendezkedni a lakók. Megnéztük, hogyan telnek a mindennapok ezekben az ideiglenes otthonokban.

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében

Történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: kedden négyes ikrek jöttek világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy négyes ikerszülés történt a csíkszeredai kórházban.

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
2026. július 23., csütörtök

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
2026. július 23., csütörtök

Versenyfutás az idővel Csíkszeredában

„Maximális fordulatszámra kapcsoltunk” – fogalmazott Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, hiszen a PNRR-s finanszírozás megtartásához augusztus 30-ig a munkálatok legalább 95 százalékát el kell végezni a városháza és a színház épületénél.

Versenyfutás az idővel Csíkszeredában
Versenyfutás az idővel Csíkszeredában
2026. július 23., csütörtök

Versenyfutás az idővel Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!