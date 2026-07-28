Felborult egy személyautó kedd este a 12-es országúton, Csíkrákos és Csíkmadaras között, Sósrét térségében.

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Egy jármű lesodródott az úttestről és az úttól távolabb felborult – tudtuk meg a Hargita megyei tűzoltóságtól érdeklődve.

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Az elsődleges tájékoztatás szerint a balesetben