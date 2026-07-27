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Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában

Csibában egyelőre vízhálózat lesz, a szennyvízhálózatra még nincs meg a pénz • Fotó: Borbély Fanni

Csibában egyelőre vízhálózat lesz, a szennyvízhálózatra még nincs meg a pénz

Fotó: Borbély Fanni

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A várakozások szerint a Környezetvédelmi Alap pályázata biztosítaná azt a finanszírozást, amelyre szükség van Csíkszereda peremterületén, Csibában a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek előkészületei most zajlanak.

Kovács Attila

2026. július 27., 10:012026. július 27., 10:01

A Csíkszeredától tisztes távolságra fekvő Csibában jelenleg is vezetékhálózatot építenek, de ez csak az ivóvíz számára készül, a Harvíz Rt. irányította európai uniós finanszírozású beruházásból ugyanis

a szigorú előírások miatt kimaradt a szennyvízhálózat kiépítése.

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Saját költségvetésből kell kiépíteni a csibai szennyvízhálózatot
Saját költségvetésből kell kiépíteni a csibai szennyvízhálózatot

Több sikertelen pályázat után nem maradt más lehetősége a csíkszeredai önkormányzatnak, mint saját pénzből kiépíteni a csibai városrészben hiányzó szennyvízhálózatot. A beruházás nem kevés pénzbe kerül, amit a költségvetésből kell biztosítani.

Más támogatási lehetőséget egyelőre nem sikerült találnia az önkormányzatnak a hiányzó infrastruktúra-fejlesztésre, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből igényelt 16 millió lejes támogatást azért nem kapták meg, mert azt kifogásolták, hogy a csatornahálózat olyan utcarészeket is érint, amelyek nem közterületek, magántulajdonban vannak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ezután megpróbált a város a Környezetvédelmi Alaptól is támogatást igényelni, de a pályázaton rendelkezésre álló keret, amelyet a feltöltések sorrendjében ítéltek oda, gyorsan elfogyott, nem jártak sikerrel.

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Következő lehetőségként a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt. fejlesztési alapjának felhasználása merült fel erre a célra, kiegészítve a város saját hozzájárulásával, így viszont

csak több szakaszban készülhetne el a beruházás a költségek miatt.

A város most ismét a Környezetvédelmi Alap pályázati kiírására vár, amelytől azt remélik, biztosítani fogja a finanszírozást – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől. Mint elmondta, várhatóan ez a pályázat prioritást élvező települések számára lesz kiírva, és Csiba a Világbank által készített besorolás alapján a prioritások között szerepel.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Ezt járjuk most körbe, a pályázati kiírás pedig szeptember-októberre várható” – ismertette a városvezető, emlékeztetve, Csíkszereda kész tervekkel tud pályázni. A beruházás becsült költsége eléri a 25 millió lejt.

Csibában így a vízhálózat kiépítése után további, ásással járó vezetéképítések következnek, a szennyvízhálózat mellett ugyanis

a gázhálózatot is el szeretnék készíteni.

Utóbbi beruházáshoz a város a Forest Közösségi Fejlesztési Egyesület tagjaként nyert támogatást Csiba mellett Szécseny és a Csobotfalvához tartozó Agyagfalva számára is, de ezt jelentős összeggel kell kiegészítenie.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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