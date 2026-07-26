Megújult a fehéregyházi Petőfi-emlékhely – elsőként látogatott hivatalosan Erdélybe az új kormány

Megnyitották vasárnap a fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely új állandó kiállítását. Ekkor jártak először hivatalos látogatáson Erdélyben az új magyar kormány képviselői: Tarr Zoltán miniszter, valamint Kalla Zsuzsa államtitkár-helyettes.
2026. július 26., 16:112026. július 26., 16:11
2026. július 26., 16:302026. július 26., 16:30
Fotó: Haáz Vince
Megnyitották vasárnap a fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely új állandó kiállítását. Ekkor jártak először hivatalos látogatáson Erdélyben az új magyar kormány képviselői: Tarr Zoltán miniszter, valamint Kalla Zsuzsa államtitkár-helyettes.
2026. július 26., 16:112026. július 26., 16:11
2026. július 26., 16:302026. július 26., 16:30
A vasárnapi ünnepségen nem csak a fehéregyházi csatára emlékeztek, hanem felavatták a régóta esedékes állandó kiállítását is, amely a Magyar Nemzeti Kulturális Alap és a Maros Megyei Tanács pénzügyi támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.
Az esemény koszorúzással kezdődött az Ispán-kútnál álló Petőfi-emlékműnél, azon a helyen, ahol a költő feltehetően életét vesztette 1849. július 31-én. Koszorút helyezett el itt többek között
Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere,
Kiskőrös és Kiskunfélegyháza város önkormányzata,
a Magyar Unitárius Egyház,
valamint a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület képviselői is.
Az ünnepség ezután a fehéregyházi unitárius templomban folytatódott istentisztelettel. Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke nyitotta meg a szolgálatot, és a költő életműve iránti hálája mellett kiemelte:
Fotó: Haáz Vince
Utána Szabó László unitárius lelkész szólt a jelenlévőkhöz, köszöntve a magyar kormány képviselőit. Beszédében a szellemi megújulás fontosságáról beszélt. Mint hangoztatta:
A köszöntők sorát Rezi Botond, a Maros Megyei Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki az esemény egyik házigazdájaként üdvözölte a résztvevőket. Mellette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is társházigazdaként vett részt az ünnepségen.
Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere: a támogatási rendszer a jövőben átlátható, és ami a legfontosabb, politikai befolyástól mentes lesz.
Fotó: Haáz Vince
Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere megtiszteltetésként emelte ki, hogy itt lehet. A tárlatról elmondta, Petőfi halálán és eltűnésén keresztül, a kultikus alaktól eltávolodva mutatja be újra életműve nagyságát és értékét. A miniszter kitért arra is, hogy mit örököltek az előző magyar kormánytól az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatát illetően.
– mondta Tarr Zoltán. Hozzátette: „az Orbán-kormány fullasztó szeretettel szorította a határontúli magyar közösségeket.
– jelentette ki a miniszter.
Fotó: Haáz Vince
Tarr Zoltán köszöntőbeszédében a támogatások rendszeréről is szólt, hangsúlyozva, hogy
„Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. A támogatási rendszer a jövőben átlátható, és ami a legfontosabb, politikai befolyástól mentes lesz. Az előző esztendők támogatásait pedig meg fogjuk vizsgálni, az esetleges visszaélések esetén pedig meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket is.
– fejtette ki a tárcavezető.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke az országhatárokat átlépő együttműködés különlegességéről szólt: „Petőfi öröksége nem szorítható közigazgatási határok közé.
– mondta.
Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a nemzet özvegyeiről beszélt – többek között Szendrey Júliáról, Zichy Antóniáról és a fehéregyházi múzeumalapító Haller Lujzáról –, akik hangzatos politikai beszédek nélkül járultak hozzá ahhoz, hogy a szabadságharc emléke fennmaradjon.
Fotó: Haáz Vince
Az eseményen szintén jelen levő Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszédében
– hangsúlyozta.
A templomi beszédek után Nicolae Șovrea, Fehéregyháza polgármestere ajándékot adott át Tarr Zoltánnak, majd Tóth Ákos kiskunfélegyházi tárogatóművész kíséretében közösen énekelték el A kis lak áll a nagy Duna mentében című dalt. A beszédek között Petőfi-verseket szavalt Bajkó Edina színésznő.
Fotó: Haáz Vince
Az esemény koszorúzással és a román, magyar és székely himnusz eléneklésével zárult a múzeum megújult udvarán, ahol
A felújított múzeumot és az új kiállítást Kalla Zsuzsa, a Magyar Kulturális Minisztérium közgyűjteményekért felelős államtitkár-helyettesének tárlatvezetésével tekintették meg az érdeklődők.
Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Ötvös Koppány Bulcsú, a Román Kulturális Minisztérium államtitkára, a Maros Megyei Múzeum egykori igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Domonyi László, Kiskőrös polgármestere
Fotó: Haáz Vince
Tóth Ákos, kiskunfélegyházi tárogatóművész
Fotó: Haáz Vince
Az ünnepség az Ispán-kútnál kezdődött
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fehéregyháza polgármestere ajándékot nyújt át Tarr Zoltán miniszternek
Fotó: Haáz Vince
Bajkó Edina színművész
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Tarr Zoltán miniszter maga is dokumentálta az eseményt és a kiállítást
Fotó: Haáz Vince
Kalla Zsuzsa magyar államtitkár-helyettes vezette körbe az érdeklődőket a megújult és kibővített állandó kiállítás anyagán
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Megújult a fehéregyházi emlékpark, kibővítették a Petőfi-múzeumot, új fényben tündököl a turulmadaras obeliszk is
Fotó: Haáz Vince
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