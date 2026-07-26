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Megújult a fehéregyházi Petőfi-emlékhely – elsőként látogatott hivatalosan Erdélybe az új kormány Megnyitották vasárnap a fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely új állandó kiállítását. Ekkor jártak először hivatalos látogatáson Erdélyben az új magyar kormány képviselői: Tarr Zoltán miniszter, valamint Kalla Zsuzsa államtitkár-helyettes. Hajnal Csilla 2026. július 26., 16:112026. július 26., 16:11 2026. július 26., 16:302026. július 26., 16:30

Fotó: Haáz Vince

Megnyitották vasárnap a fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely új állandó kiállítását. Ekkor jártak először hivatalos látogatáson Erdélyben az új magyar kormány képviselői: Tarr Zoltán miniszter, valamint Kalla Zsuzsa államtitkár-helyettes.

Hajnal Csilla 2026. július 26., 16:112026. július 26., 16:11 2026. július 26., 16:302026. július 26., 16:30

A vasárnapi ünnepségen nem csak a fehéregyházi csatára emlékeztek, hanem felavatták a régóta esedékes állandó kiállítását is, amely a Magyar Nemzeti Kulturális Alap és a Maros Megyei Tanács pénzügyi támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. Az esemény koszorúzással kezdődött az Ispán-kútnál álló Petőfi-emlékműnél, azon a helyen, ahol a költő feltehetően életét vesztette 1849. július 31-én. Koszorút helyezett el itt többek között Hirdetés Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere,

Kiskőrös és Kiskunfélegyháza város önkormányzata,

a Magyar Unitárius Egyház,

valamint a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület képviselői is. Az ünnepség ezután a fehéregyházi unitárius templomban folytatódott istentisztelettel. Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke nyitotta meg a szolgálatot, és a költő életműve iránti hálája mellett kiemelte:

a szabadság csak akkor a miénk, ha mindenkié.

Fotó: Haáz Vince

Utána Szabó László unitárius lelkész szólt a jelenlévőkhöz, köszöntve a magyar kormány képviselőit. Beszédében a szellemi megújulás fontosságáról beszélt. Mint hangoztatta:

ránk fér az örökös megújulás iránti hajlandóság és az újjászületés, enélkül nem szabadulunk a mintázatszerűen ismétlődő emberi gyarlóságainktól.”

A köszöntők sorát Rezi Botond, a Maros Megyei Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki az esemény egyik házigazdájaként üdvözölte a résztvevőket. Mellette Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is társházigazdaként vett részt az ünnepségen.

Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere: a támogatási rendszer a jövőben átlátható, és ami a legfontosabb, politikai befolyástól mentes lesz. Fotó: Haáz Vince

Tarr Zoltán bocsánatot kért az előző kormány nevében Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere megtiszteltetésként emelte ki, hogy itt lehet. A tárlatról elmondta, Petőfi halálán és eltűnésén keresztül, a kultikus alaktól eltávolodva mutatja be újra életműve nagyságát és értékét. A miniszter kitért arra is, hogy mit örököltek az előző magyar kormánytól az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatát illetően.

Az áprilisban leváltott, magyart magyar ellen hergelő kormány felhasználta a határon túli magyarokat annak érdekében, hogy politikai befolyását, ideológiai befolyását kiterjessze. Bocsánatot kell kérnünk, helyettük is, minden egyes megtévesztett – bocsánat a kifejezésért – átvert és rettegésben tartott határon túli honfitársainktól is”

– mondta Tarr Zoltán. Hozzátette: „az Orbán-kormány fullasztó szeretettel szorította a határontúli magyar közösségeket.

A mi feladatunk, hogy ellenségeskedés nélkül párbeszédet teremtve, de határozottan képviseljük minden egyes magyar ember jogát, éljen bárhol a világban”

– jelentette ki a miniszter.

Fotó: Haáz Vince

Tarr Zoltán köszöntőbeszédében a támogatások rendszeréről is szólt, hangsúlyozva, hogy

a határon túli magyar közösségeket köteles az anyaország anyagilag és lelkileg közösségi értelemben támogatni.

„Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. A támogatási rendszer a jövőben átlátható, és ami a legfontosabb, politikai befolyástól mentes lesz. Az előző esztendők támogatásait pedig meg fogjuk vizsgálni, az esetleges visszaélések esetén pedig meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket is.

Mi magunk egyeztetést és párbeszédeket ígérünk honfitársainknak, mert ez az, amire az elmúlt esztendőkben nem volt lehetőség”

– fejtette ki a tárcavezető. Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke az országhatárokat átlépő együttműködés különlegességéről szólt: „Petőfi öröksége nem szorítható közigazgatási határok közé.

A kulturális örökség megőrzése közös felelősség, ugyanakkor lehetőség arra is, hogy a múlt értékei közösségeket és nemzedékeket kapcsoljanak össze”

– mondta. Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a nemzet özvegyeiről beszélt – többek között Szendrey Júliáról, Zichy Antóniáról és a fehéregyházi múzeumalapító Haller Lujzáról –, akik hangzatos politikai beszédek nélkül járultak hozzá ahhoz, hogy a szabadságharc emléke fennmaradjon.

Fotó: Haáz Vince

Az eseményen szintén jelen levő Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszédében

a szabadság törékenységére hívta fel a figyelmet, amelyet meg kell védeni, nem elég, hogy kiharcolták elődeink

– hangsúlyozta. Koszorúzással és három himnusz eléneklésével zárult A templomi beszédek után Nicolae Șovrea, Fehéregyháza polgármestere ajándékot adott át Tarr Zoltánnak, majd Tóth Ákos kiskunfélegyházi tárogatóművész kíséretében közösen énekelték el A kis lak áll a nagy Duna mentében című dalt. A beszédek között Petőfi-verseket szavalt Bajkó Edina színésznő.

Fotó: Haáz Vince

Az esemény koszorúzással és a román, magyar és székely himnusz eléneklésével zárult a múzeum megújult udvarán, ahol

a fehéregyházi csatában elhunyt Petőfi és a többi szabadságharcos emlékét őrző turulmadaras emlékoszlopnál, valamint a Petőfi-szobornál is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A felújított múzeumot és az új kiállítást Kalla Zsuzsa, a Magyar Kulturális Minisztérium közgyűjteményekért felelős államtitkár-helyettesének tárlatvezetésével tekintették meg az érdeklődők.

Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója Fotó: Haáz Vince

Ötvös Koppány Bulcsú, a Román Kulturális Minisztérium államtitkára, a Maros Megyei Múzeum egykori igazgatója Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Domonyi László, Kiskőrös polgármestere Fotó: Haáz Vince

Tóth Ákos, kiskunfélegyházi tárogatóművész Fotó: Haáz Vince

Az ünnepség az Ispán-kútnál kezdődött Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fehéregyháza polgármestere ajándékot nyújt át Tarr Zoltán miniszternek Fotó: Haáz Vince

Bajkó Edina színművész Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Tarr Zoltán miniszter maga is dokumentálta az eseményt és a kiállítást Fotó: Haáz Vince

Kalla Zsuzsa magyar államtitkár-helyettes vezette körbe az érdeklődőket a megújult és kibővített állandó kiállítás anyagán Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince