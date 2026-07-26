Nem sok marad a megélhetési költségekre a számlák és adók befizetése után

Tavaly a kiadásaikat jövedelmükből fedező romániai háztartások alig 29,4 százaléka engedhetett meg magának egy egyhetes üdülést az otthonától távol, szemben a 2024-ben jegyzett 26,6 százalékkal.

Székelyhon 2026. július 26., 16:452026. július 26., 16:45 2026. július 26., 16:462026. július 26., 16:46

Többek között ez is kiderült az Országos Statisztikai Intézet (INS) életszínvonal-adataiból, amelyet az Agerpres ismertetett. Hirdetés Ezek szerint a háztartásoknak – a kötelező adók, illetékek és számlák befizetése után maradó – havi nettó jövedelme általában

túl alacsony a mindennapi megélhetési költségek fedezéséhez.

A háztartások 81,2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tavaly fedezni tudta kiadásait a jövedelméből; 2024-ben ez az arány 78,2 százalék volt. A kiadásaikat fedezni tudó háztartások 10,4 százalék engedhette meg magának az elhasználódott vagy elavult bútorok cseréjét, 23,9 százalék háztartási gépek vásárlását, 39,3 százalék pedig új ruhák beszerzését.

Színházba vagy moziba járásra 14,9 százalékuknak futotta, ami magasabb a tavalyi 12 százalékos aránynál.

A kiadásaikat fedezni nem tudó háztartások jelentős része késve fizeti a lakásfenntartási költségeket; 48,5 százalékuknak nem volt lehetősége időben rendezni a rezsiszámláit; városon ez az arány 39,4 százalék, vidéken 54,5 százalék volt. Különösen nehéz helyzetben voltak azok a háztartások, amelyekben a háztartásfő munkanélküli:

55,2 százalékuk nem tudta fedezni kiadásait a nettó jövedelemből, 74,1 százalékuk pedig nem tudta határidőre fizetni a lakásfenntartási költségeket.