Nem sok marad a megélhetési költségekre a számlák és adók befizetése után

Megtakarítani? Miből? Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Tavaly a kiadásaikat jövedelmükből fedező romániai háztartások alig 29,4 százaléka engedhetett meg magának egy egyhetes üdülést az otthonától távol, szemben a 2024-ben jegyzett 26,6 százalékkal.
2026. július 26., 16:452026. július 26., 16:45
2026. július 26., 16:462026. július 26., 16:46
Többek között ez is kiderült az Országos Statisztikai Intézet (INS) életszínvonal-adataiból, amelyet az Agerpres ismertetett.
Ezek szerint a háztartásoknak – a kötelező adók, illetékek és számlák befizetése után maradó – havi nettó jövedelme általában
A háztartások 81,2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tavaly fedezni tudta kiadásait a jövedelméből; 2024-ben ez az arány 78,2 százalék volt.
A kiadásaikat fedezni tudó háztartások 10,4 százalék engedhette meg magának az elhasználódott vagy elavult bútorok cseréjét, 23,9 százalék háztartási gépek vásárlását, 39,3 százalék pedig új ruhák beszerzését.
A kiadásaikat fedezni nem tudó háztartások jelentős része késve fizeti a lakásfenntartási költségeket; 48,5 százalékuknak nem volt lehetősége időben rendezni a rezsiszámláit; városon ez az arány 39,4 százalék, vidéken 54,5 százalék volt.
Különösen nehéz helyzetben voltak azok a háztartások, amelyekben a háztartásfő munkanélküli:
A kiadásaikat fedezni nem tudó háztartások 9,8 százaléka megtakarításaihoz nyúlt, 2,7 százaléka rokonoktól, barátoktól vagy más személyektől vett fel kölcsönt, 8,4 százaléka pedig vissza nem térítendő pénzügyi segítségre szorult.
A mindennapi kiadások fedezéséhez a háztartások 9,1 százalékának tagjai végeztek többletmunkát; ez az arány a mezőgazdaságban dolgozó háztartásfők esetében 30,4 százalék, a munkanélküli háztartásfők esetében 31,5 százalék volt.
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