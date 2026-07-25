Röviden reagált Magyar Péter Orbán Viktor tusványosi beszédére

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„Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország!” – írta Facebook-oldalán a kormányfő, csodaszép hétvégét kívánva.

korábban írtuk Orbán Viktor: ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik Tusnádfürdő nem változott, ez továbbra is az a hely, ahol a magyarok nem csak beszélnek a jövőről, de próbálják azt megérteni – jelentette ki tusványosi beszédében Orbán Viktor, aki pártja jövőbeni szerepéről beszélt.

Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az idei tusványosi beszédében önkénynek nevezte a mostani kormányzást, a Fidesz szerepét pedig az ellenállás és az egymás melletti kiállásként fogalmazta meg. Emellett bocsánatot kért azért, hogy Magyar Péter, Magyarország miniszerelnöke a Fidesz soraiból érkezett.