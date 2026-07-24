Ön is használ nyilvános wifit? Könnyen ellophatják az adatait

Komoly digitális biztonsági kockázatokat rejthet a kávézókban, repülőtereken vagy szállodákban elérhető ingyenes wifi használata – figyelmeztetett pénteken az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

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A szakértők szerint a támadók lehallgathatják az adatforgalmat, hamis vezeték nélküli hálózatokat hozhatnak létre, illetve hozzáférhetnek a titkosítás nélkül továbbított információkhoz. „Megfelelő védelem nélkül könnyen illetéktelenek kezébe kerülhetnek a jelszavak, a banki adatok vagy a bejelentkezési munkamenetek” – hangsúlyozták az Agerpres által idézett tájékoztatásban.

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