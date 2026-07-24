Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő-elhelyező ügynökség

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Fotó: Haáz Vince
Regisztrálniuk kell az idei végzetteknek a Hargita Megyei Munkaügyi Hivatalnál, hogy ingyenes tájékoztatást és szakmai tanácsadást, munkaközvetítést, valamint egyéb foglalkoztatás-ösztönző intézkedéseket kapjanak.
A 2025-2026-os évfolyam középiskolai végzettjei június 6. és augusztus 4. között hétköznapokon jelentkezhetnek a munkaügyi központban regisztráció céljából, függetlenül attól, hogy sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát – olvasható a munkaerő-elhelyező hivatal honlapján.
Mint írják, a jogszabályi előírások szerint a végzősöknek
Ez kötelező feltétele a 76/2002. sz. törvény alapján biztosított juttatásoknak, beleértve a munkanélküli járadék igénylését is.
A 2025–2026-os tanév végzősei 2026. június 6. és augusztus 4. között jelentkezhetnek a munkaerő-elhelyezési ügynökségnél nyilvántartásba vétel céljából, függetlenül attól, hogy sikeresen letették-e az érettségi vizsgát. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgájuk van, és nem zárták le minden tantárgyból a tanulmányi helyzetüket,
Az oktatási intézmény által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a pótvizsga sikeres letételének dátumát.
A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben a kérelmet a 60 napos határidő lejártát követő 10 napon belül nyújtják be (2026. augusztus 5–14. között, munkanapokon). Ha a kérelmet ezen időszak után nyújtják be, a járadékot a kérelem benyújtásának napjától folyósítják.
További részletek a Hargita Megyei Munkaügyi Hivatal honlapján találhatóak.
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