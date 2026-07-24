Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő-elhelyező ügynökség

Regisztrálniuk kell az idei végzetteknek a Hargita Megyei Munkaügyi Hivatalnál, hogy ingyenes tájékoztatást és szakmai tanácsadást, munkaközvetítést, valamint egyéb foglalkoztatás-ösztönző intézkedéseket kapjanak.

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A 2025-2026-os évfolyam középiskolai végzettjei június 6. és augusztus 4. között hétköznapokon jelentkezhetnek a munkaügyi központban regisztráció céljából, függetlenül attól, hogy sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát – olvasható a munkaerő-elhelyező hivatal honlapján.

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Mint írják, a jogszabályi előírások szerint a végzősöknek