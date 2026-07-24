Egy éve hőségriadó, idén 10 Celsius-fokos hajnalok – látványosan más arcát mutatja a nyár

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Miközben tavaly ilyenkor hőségriadó miatt figyelmeztettek a meteorológusok, idén pulóveres reggelre ébredtek a székelyföldiek. Július 24-én több településen alig haladta meg a hajnali hőmérséklet a 10 Celsius-fokot.
Mintha nem is ugyanarról az évszakról beszélnénk: míg 2025. július 24-én a tartós hőség és a kánikula miatt adtak ki figyelmeztetéseket, addig egy évvel később a hajnali minimumok inkább egy szeptember végi vagy október eleji napot idéztek Székelyföldön.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) péntek reggeli hőtérképe szerint
Gyergyóalfaluban mindössze 8.3 Celsius-fokot mértek,
Csíkszeredában 9,4 Celsius-fokig hűlt a levegő,
Marosvásárhelyen 10,1,
Székelyudvarhelyen 10,7,
Sepsiszentgyörgyön pedig 11,6 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.
A hegyekben ennél is hidegebb volt: a Bucsin-tetőn 5,5 Celsius-fokot, míg a Kelemen-havasok meteorológiai állomásán mindössze 2,7 Celsius-fokot regisztráltak.
Az idei július már több alkalommal is szokatlanul hűvös hajnalokat hozott, és a nappali csúcshőmérsékletek is rendre elmaradtak az ilyenkor megszokott értékektől. A nyár derekán sokszor inkább késő őszi hangulat uralkodik, mintsem igazi kánikula.
Pulóveres reggelek, 20 Celsius-fok alatti nappali csúcshőmérsékletek – az idei július továbbra sem a megszokott arcát mutatja. Székelyföldön a hajnali minimumok és a nappali maximumok is inkább egy késő őszi napot idéznek, mint a nyár derekát.
Pedig pontosan egy évvel ezelőtt egészen másról szóltak a hírek.
Erdély jelentős részére elsőfokú (sárga jelzésű) hőségriasztás volt érvényben, a nappali csúcshőmérsékletek 33–37 Celsius-fok között alakultak, a hőmérséklet–páratartalom mutató pedig több térségben megközelítette vagy meghaladta a kritikus küszöbértéket. A forróságot ráadásul zivatarok is követték, amelyek miatt újabb figyelmeztetéseket adtak ki.
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a Bánság déli, Erdély délnyugati és Olténia nyugati részére.
A két év július 24-i időjárása között látványos az eltérés:
A különbség jól mutatja, mennyire eltérő arcát képes mutatni a nyár egyik évről a másikra.
Újabb drágulás tapasztalható az üzemanyag-piacon, a benzin literenkénti ára több töltőállomáson is meghaladta a 9 lejt, a gázolaj ára pedig a 10 lejt közelíti.
Sokan még mindig tartanak a kontaktlencséktől, pedig ma már a kisgyermekektől az idősekig szinte bárki számára megoldást jelenthetnek. Bódi György, a brassói Best Optic optometristája szerint a legtöbb tévhit ideje lejárt.
A hadsereg radarrendszere péntekre virradóra dróncsoportot észlelt az ukrajnai oldalon, a romániai folyami határtól mintegy 33 kilométerre északra. Tulcea megye lakosságát Ro-Alert üzenetben figyelmeztették becsapódások veszélyére.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön figyelmeztetett arra, hogy a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása 770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna, és nem eredményezne megtakarítást a bérkiadásokban sem.
Robbanás rongált meg péntekre virradóra egy libériai felségjelzésű szénszállító hajót Románia kizárólagos gazdasági övezetében, Sfântu Gheorghe településtől mintegy 22 tengeri mérföldre délkeletre.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy jövő héten újraindulhat az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) kibertámadás miatt leállt tevékenysége.
Nőtt a bejelentett családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében: az év első felében 261 bűncselekményt jegyeztek, szemben a tavalyi azonos időszak 199 esetével. A rendőrség szerint az áldozatok nagyobb bizalommal fordulnak a hatóságokhoz.
Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak csütörtökön át Hargita megyében. Az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkbánkfalván épültek.
A természettudományok és a matematika-informatika szakokra volt a legnehezebb idén bejutni a nyolcadik osztályt végzetteknek Székelyföldön. A magyar tagozaton 8,80 volt a legmagasabb utolsó bejutási átlag az egyik székelyföldi líceumban.
A Henley Passport Index júliusi adatai szerint a román útlevél a 11. helyen áll a világon, ami Románia eddigi legjobb helyezése ebben a rangsorban – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu ügyvivő belügyminiszter.
szóljon hozzá!