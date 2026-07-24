Egy éve hőségriadó, idén 10 Celsius-fokos hajnalok – látványosan más arcát mutatja a nyár

Miközben tavaly ilyenkor hőségriadó miatt figyelmeztettek a meteorológusok, idén pulóveres reggelre ébredtek a székelyföldiek. Július 24-én több településen alig haladta meg a hajnali hőmérséklet a 10 Celsius-fokot.

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Mintha nem is ugyanarról az évszakról beszélnénk: míg 2025. július 24-én a tartós hőség és a kánikula miatt adtak ki figyelmeztetéseket, addig egy évvel később a hajnali minimumok inkább egy szeptember végi vagy október eleji napot idéztek Székelyföldön.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) péntek reggeli hőtérképe szerint

Gyergyóalfaluban mindössze 8.3 Celsius-fokot mértek,

Csíkszeredában 9,4 Celsius-fokig hűlt a levegő,

Marosvásárhelyen 10,1,

Székelyudvarhelyen 10,7,

Sepsiszentgyörgyön pedig 11,6 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

A hegyekben ennél is hidegebb volt: a Bucsin-tetőn 5,5 Celsius-fokot, míg a Kelemen-havasok meteorológiai állomásán mindössze 2,7 Celsius-fokot regisztráltak.

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Az idei július már több alkalommal is szokatlanul hűvös hajnalokat hozott, és a nappali csúcshőmérsékletek is rendre elmaradtak az ilyenkor megszokott értékektől. A nyár derekán sokszor inkább késő őszi hangulat uralkodik, mintsem igazi kánikula.

korábban írtuk Hol marad a nyár? Késő őszt idéz a július Székelyföldön Pulóveres reggelek, 20 Celsius-fok alatti nappali csúcshőmérsékletek – az idei július továbbra sem a megszokott arcát mutatja. Székelyföldön a hajnali minimumok és a nappali maximumok is inkább egy késő őszi napot idéznek, mint a nyár derekát.

Pedig pontosan egy évvel ezelőtt egészen másról szóltak a hírek.