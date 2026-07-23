Verekedéssé fajult a vita a volt szerelmes pár között

Ittas állapotban verekedett össze egy volt szerelmes pár csütörtök délután egy marosvásárhelyi tömbház alagsorában. A nőt kórházba, a férfit a rendőrőrsre szállították.

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Marosvásárhelyen egy volt fiatal pár csütörtök délután olyan hevesen veszekedett, hogy a szomszédok kihívták a rendőrséget.

A kivonuló rendőrök és csendőrök megállapították, hogy egy tömbház alagsorában egy 24 éves nő és egy 26 éves férfi ittasan konfliktusba keveredett, majd összeverekedett.