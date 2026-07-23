Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Verekedéssé fajult a vita a volt szerelmes pár között

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ittas állapotban verekedett össze egy volt szerelmes pár csütörtök délután egy marosvásárhelyi tömbház alagsorában. A nőt kórházba, a férfit a rendőrőrsre szállították.

Székelyhon

2026. július 23., 20:542026. július 23., 20:54

Marosvásárhelyen egy volt fiatal pár csütörtök délután olyan hevesen veszekedett, hogy a szomszédok kihívták a rendőrséget.

A kivonuló rendőrök és csendőrök megállapították, hogy egy tömbház alagsorában egy 24 éves nő és egy 26 éves férfi ittasan konfliktusba keveredett, majd összeverekedett.

Hirdetés

Mindketten több látható sérülést szenvedtek a tettlegességig fajult vita során.

A nőt kórházba, a férfit pedig a rendőrőrsre szállították kihallgatásra.

A nő a történtek ellenére egyelőre nem kért távolságtartást a férfi ellen, és feljelentést sem akart tenni.

Az ügyben erőszak és ütlegelés vádjával indult eljárás – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies
A csíki hokisok szerint igazságosabb lenne, ha a honosított játékosok is légiósnak számítanának
Zelenszkij: Ukrajna készen áll a méltóságteljes békére
Újabb nagy fogás Brassóban: Colby McAuley már biztos, Gerads és Sofron is érkezhet
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Székelyhon

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies
Székelyhon

Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies
A csíki hokisok szerint igazságosabb lenne, ha a honosított játékosok is légiósnak számítanának
Székely Sport

A csíki hokisok szerint igazságosabb lenne, ha a honosított játékosok is légiósnak számítanának
Zelenszkij: Ukrajna készen áll a méltóságteljes békére
Krónika

Zelenszkij: Ukrajna készen áll a méltóságteljes békére
Újabb nagy fogás Brassóban: Colby McAuley már biztos, Gerads és Sofron is érkezhet
Székely Sport

Újabb nagy fogás Brassóban: Colby McAuley már biztos, Gerads és Sofron is érkezhet
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Nőileg

Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 23., csütörtök

Ittasan, jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elmenekült

Őrizetbe vettek a szászrégeni közlekedésrendészek egy 20 éves fiatalt, akit több közlekedési bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, miután ittasan és jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elhagyta a helyszínt.

Ittasan, jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elmenekült
Ittasan, jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elmenekült
2026. július 23., csütörtök

Ittasan, jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elmenekült
Hirdetés
2026. július 22., szerda

Gázvezetéket rongált meg egy autó Ádámoson

Közúti baleset történt szerdán este a Maros megyei Ádámos községben, egy személygépkocsi megrongált egy gázbekötő vezetéket.

Gázvezetéket rongált meg egy autó Ádámoson
Gázvezetéket rongált meg egy autó Ádámoson
2026. július 22., szerda

Gázvezetéket rongált meg egy autó Ádámoson
2026. július 22., szerda

Zöld utat kap a vegyipari kombinát felvásárlása?

A Versenytanács vizsgálja azt az ügyletet, amelynek keretében a Romgaz átvenné a nitrogénalapú műtrágyákat gyártó és forgalmazó Azomureș vagyonát és tevékenységét – közölte szerdán a versenyhatóság.

Zöld utat kap a vegyipari kombinát felvásárlása?
Zöld utat kap a vegyipari kombinát felvásárlása?
2026. július 22., szerda

Zöld utat kap a vegyipari kombinát felvásárlása?
2026. július 22., szerda

Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját

A Vártemplomban búcsúztatták szerdán a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar karának 240 végzősét. A végzősök díszoklevelet vettek át, majd a leendő magyar egészségügyi dolgozók letették az orvosi etika alapjait képező hippokratészi esküt is.

Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját
Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját
2026. július 22., szerda

Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját
Hirdetés
2026. július 22., szerda

Baleset után lángra kapott egy autó, a sofőr megsérült

Kigyulladt egy személyautó egy közúti balesetet követően kedden a 14A jelzésű országúton, Őrhegy Meggyes felőli bejáratánál.

Baleset után lángra kapott egy autó, a sofőr megsérült
Baleset után lángra kapott egy autó, a sofőr megsérült
2026. július 22., szerda

Baleset után lángra kapott egy autó, a sofőr megsérült
2026. július 21., kedd

Kerékpározó gyereket ütöttek el Marosvásárhelyen

Elütöttek egy 12 éves, kerékpárral közlekedő gyereket kedden délután Marosvásárhelyen. A kiskorút kórházba kellett szállítani.

Kerékpározó gyereket ütöttek el Marosvásárhelyen
Kerékpározó gyereket ütöttek el Marosvásárhelyen
2026. július 21., kedd

Kerékpározó gyereket ütöttek el Marosvásárhelyen
2026. július 21., kedd

Három kiskorú is érintett a Maros megyében történt balesetben

Három kiskorú és két felnőtt utazott abban a két személygépkocsiban, amelyek balesetet szenvedtek kedd este a Maros megyei Ádámosnál.

Három kiskorú is érintett a Maros megyében történt balesetben
Három kiskorú is érintett a Maros megyében történt balesetben
2026. július 21., kedd

Három kiskorú is érintett a Maros megyében történt balesetben
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Nem tudták megmenteni a Marosba esett gyermekek életét

Sikertelen volt annak a két, 10 és 11 éves kiskorúnak az újjáélesztése, akiket kedden kora délután húztak ki a Maros folyóból Maroscsapónál.

Nem tudták megmenteni a Marosba esett gyermekek életét
Nem tudták megmenteni a Marosba esett gyermekek életét
2026. július 21., kedd

Nem tudták megmenteni a Marosba esett gyermekek életét
2026. július 21., kedd

Forgalomkorlátozás lesz az orvosisok ballagása miatt

Szerdán ballagnak az orvosi és gyógyszerészeti egyetem idei végzősei, ezért Marosvásárhelyen forgalomkorlátozásra kell számítani.

Forgalomkorlátozás lesz az orvosisok ballagása miatt
Forgalomkorlátozás lesz az orvosisok ballagása miatt
2026. július 21., kedd

Forgalomkorlátozás lesz az orvosisok ballagása miatt
2026. július 21., kedd

Helikopterrel is keresték a Marosba esett két kiskorút

Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresték a gyermekeket.

Helikopterrel is keresték a Marosba esett két kiskorút
Helikopterrel is keresték a Marosba esett két kiskorút
2026. július 21., kedd

Helikopterrel is keresték a Marosba esett két kiskorút
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!