Ittasan, jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elmenekült

Őrizetbe vettek a szászrégeni közlekedésrendészek egy 20 éves fiatalt, akit több közlekedési bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, miután ittasan és jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elhagyta a helyszínt.

Székelyhon 2026. július 23., 13:442026. július 23., 13:44 2026. július 23., 13:462026. július 23., 13:46

A baleset július 18-án történt a Libánfalva és Erdőlibánfalva közötti útszakaszon. A fiatal elveszítette uralmát az általa vezetett jármű felett, majd egy hídfőnek csapódott. Az ütközést követően

a sofőr elmenekült a helyszínről, azonban a rendőrök rövid időn belül azonosították.

Az alkoholszonda 0,93 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből, a vizsgálat során ráadásul az is kiderült, hogy a 20 éves férfi

nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.