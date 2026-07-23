Ittasan, jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elmenekült

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Fotó: Olti Angyalka
Őrizetbe vettek a szászrégeni közlekedésrendészek egy 20 éves fiatalt, akit több közlekedési bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, miután ittasan és jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd elhagyta a helyszínt.
2026. július 23., 13:442026. július 23., 13:44
2026. július 23., 13:462026. július 23., 13:46
A baleset július 18-án történt a Libánfalva és Erdőlibánfalva közötti útszakaszon. A fiatal elveszítette uralmát az általa vezetett jármű felett, majd egy hídfőnek csapódott. Az ütközést követően
Az alkoholszonda 0,93 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből, a vizsgálat során ráadásul az is kiderült, hogy a 20 éves férfi
A balesetben ugyanakkor megsérült a gépkocsi bal hátsó ülésén utazó utas is.
A fiatal ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés, a baleset helyszínének elhagyása, ittas járművezetés, a balesetet követő alkoholfogyasztás, valamint jogosítvány nélküli járművezetés miatt folyik büntetőeljárás.
Közúti baleset történt szerdán este a Maros megyei Ádámos községben, egy személygépkocsi megrongált egy gázbekötő vezetéket.
A Versenytanács vizsgálja azt az ügyletet, amelynek keretében a Romgaz átvenné a nitrogénalapú műtrágyákat gyártó és forgalmazó Azomureș vagyonát és tevékenységét – közölte szerdán a versenyhatóság.
A Vártemplomban búcsúztatták szerdán a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar karának 240 végzősét. A végzősök díszoklevelet vettek át, majd a leendő magyar egészségügyi dolgozók letették az orvosi etika alapjait képező hippokratészi esküt is.
Kigyulladt egy személyautó egy közúti balesetet követően kedden a 14A jelzésű országúton, Őrhegy Meggyes felőli bejáratánál.
Elütöttek egy 12 éves, kerékpárral közlekedő gyereket kedden délután Marosvásárhelyen. A kiskorút kórházba kellett szállítani.
Három kiskorú és két felnőtt utazott abban a két személygépkocsiban, amelyek balesetet szenvedtek kedd este a Maros megyei Ádámosnál.
Sikertelen volt annak a két, 10 és 11 éves kiskorúnak az újjáélesztése, akiket kedden kora délután húztak ki a Maros folyóból Maroscsapónál.
Szerdán ballagnak az orvosi és gyógyszerészeti egyetem idei végzősei, ezért Marosvásárhelyen forgalomkorlátozásra kell számítani.
Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresték a gyermekeket.
Hetvenöt kérelmet nyújtottak be eddig Marosvásárhelyen a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők adó-visszatérítésére. Az érintettek legfeljebb ezer lejt igényelhetnek vissza a befizetett adójukból, de a pénzt nem automatikusan utalják vissza.
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