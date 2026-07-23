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Új járdák, kerékpárutak és zöldfelületek épülnek Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Bege Botond

Fotó: Bege Botond

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Aláírták a gyergyószentmiklósi Mobilitás 2 projekt kivitelezési szerződését, így augusztusban kezdődhetnek a munkálatok. A közel 15 millió lejes beruházás többek között útfelújítást, új járdákat, parkolókat és zöldfelületek rendezését is magában foglalja.

Gergely Imre

2026. július 23., 15:362026. július 23., 15:36

Lezárult a városi közlekedésfejlesztési Mobilitás 2 projekt közbeszerzési eljárása, így Gyergyószentmiklós polgármestere,

Nagy Zoltán, valamint a licitet megnyerő ING Service Kft. vezetője, Buzogány Károly aláírta a kivitelezési szerződést.

A munkakezdési utasítás kiadásáig még adminisztratív előkészületek szükségesek, de augusztus 6-án átadják a terepet a kivitelezőnek, amely várhatóan augusztus közepén kezdi el a munkát.

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Teljes útfelújítás és köztér-modernizálás valósul meg a Kárpátok utca és a Gyilkostó út találkozásánál lévő körforgalom és az örmény templom közötti szakaszon. Nagy Zoltán az aláírás kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

ennél nagyobb léptékű útfelújításra a pályázati feltételek miatt nem volt lehetőség, mivel a projekt összköltségének legfeljebb 20 százaléka fordítható útburkolat-felújításra.

• Fotó: Bege Botond Galéria

Fotó: Bege Botond

A Gyilkostó út teljes hosszán kiépül a csapadékvíz-elvezető rendszer, új járdák, kerékpárutak, parkolók és zöldfelületek készülnek, valamint korszerűsítik a közvilágítást is.

A Kossuth Lajos utca is része a beruházásnak:

a polgármesteri hivataltól a Tűzoltó utcáig elkészülnek az új járdák és kerékpárutak, valamint rendezik a zöldfelületeket is.

A közlekedési infrastruktúra részeként közel 18 700 négyzetméternyi új járda, több mint 5000 négyzetméter kerékpárút, új parkolók, buszöblök és korszerű LED-es közvilágítás épül a két érintett úton. Emellett több mint 10 ezer négyzetméteren újulnak meg a zöldterületek,

7500 fát és cserjét, valamint közel tízezer évelő növényt telepítenek, 51 meglévő fát átültetnek, és csepegtető öntözőrendszert is kialakítanak a zöldfelületeken.

A beruházás kivitelezési értéke áfával együtt 14 millió 720 ezer lej. A munkálatokra a kezdési utasítás kiadásától számítva 12 munkahónap áll rendelkezésre. A téli időszak, amikor az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ilyen munkákat, nem számít bele a kivitelezési határidőbe.

• Fotó: Bege Botond Galéria

Fotó: Bege Botond

Forgalomkorlátozásokra is számítani kell

A munkálatok első ütemében a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése kezdődik a Gyilkostó út teljes hosszában. Ennek során

több helyenszínen félpályás útlezárásra, jelzőlámpás forgalomirányításra, illetve egyes munkafázisokban teljes útlezárásokra is számítani kell.

A polgármester bízik abban, hogy még az idei építési szezonban jelentős előrelépést sikerül elérni, és akár az örmény templomig tartó útszakasz felújításának jelentős része is elkészülhet a tél beállta előtt.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Nagy Zoltán leszögezte: bízik abban, hogy tudják bizonyítani, Gyergyószentmiklóson is lehet jó minőségben, felelősségteljesen és határidőre dolgozni. Hozzátette:

a Gyilkostó úton sorra kerülő esővíz-elvezető rendszer kiépítése a város történelmi adósságának törlesztése is.

A most aláírt szerződés kizárólag az építési munkálatokra vonatkozik. A Mobilitás 2 projekt további elemei – köztük 21 intelligens autóbusz-megálló kialakítása, egy 100 elektromos kerékpárból álló közösségi kerékpárkölcsönző rendszer nyolc dokkolóállomással, valamint az intelligens forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer – külön közbeszerzési eljárások nyomán valósulnak meg.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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