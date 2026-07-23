Új járdák, kerékpárutak és zöldfelületek épülnek Gyergyószentmiklóson

Fotó: Bege Botond
Aláírták a gyergyószentmiklósi Mobilitás 2 projekt kivitelezési szerződését, így augusztusban kezdődhetnek a munkálatok. A közel 15 millió lejes beruházás többek között útfelújítást, új járdákat, parkolókat és zöldfelületek rendezését is magában foglalja.
Lezárult a városi közlekedésfejlesztési Mobilitás 2 projekt közbeszerzési eljárása, így Gyergyószentmiklós polgármestere,
A munkakezdési utasítás kiadásáig még adminisztratív előkészületek szükségesek, de augusztus 6-án átadják a terepet a kivitelezőnek, amely várhatóan augusztus közepén kezdi el a munkát.
Teljes útfelújítás és köztér-modernizálás valósul meg a Kárpátok utca és a Gyilkostó út találkozásánál lévő körforgalom és az örmény templom közötti szakaszon. Nagy Zoltán az aláírás kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
Fotó: Bege Botond
A Gyilkostó út teljes hosszán kiépül a csapadékvíz-elvezető rendszer, új járdák, kerékpárutak, parkolók és zöldfelületek készülnek, valamint korszerűsítik a közvilágítást is.
A Kossuth Lajos utca is része a beruházásnak:
A közlekedési infrastruktúra részeként közel 18 700 négyzetméternyi új járda, több mint 5000 négyzetméter kerékpárút, új parkolók, buszöblök és korszerű LED-es közvilágítás épül a két érintett úton. Emellett több mint 10 ezer négyzetméteren újulnak meg a zöldterületek,
A beruházás kivitelezési értéke áfával együtt 14 millió 720 ezer lej. A munkálatokra a kezdési utasítás kiadásától számítva 12 munkahónap áll rendelkezésre. A téli időszak, amikor az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ilyen munkákat, nem számít bele a kivitelezési határidőbe.
Fotó: Bege Botond
A munkálatok első ütemében a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése kezdődik a Gyilkostó út teljes hosszában. Ennek során
A polgármester bízik abban, hogy még az idei építési szezonban jelentős előrelépést sikerül elérni, és akár az örmény templomig tartó útszakasz felújításának jelentős része is elkészülhet a tél beállta előtt.
Fotó: Gergely Imre
Nagy Zoltán leszögezte: bízik abban, hogy tudják bizonyítani, Gyergyószentmiklóson is lehet jó minőségben, felelősségteljesen és határidőre dolgozni. Hozzátette:
A most aláírt szerződés kizárólag az építési munkálatokra vonatkozik. A Mobilitás 2 projekt további elemei – köztük 21 intelligens autóbusz-megálló kialakítása, egy 100 elektromos kerékpárból álló közösségi kerékpárkölcsönző rendszer nyolc dokkolóállomással, valamint az intelligens forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer – külön közbeszerzési eljárások nyomán valósulnak meg.
Fotó: Gergely Imre
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