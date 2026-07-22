Még egy kutyaharapás Csíkszeredában, a rendőrség már intézkedett is

Újabb kutyaharapásos esetre derült fény Csíkszeredában: egy kislányra támadt rá az eb egy vendéglátóhely teraszán néhány hete. Az állat tulajdonosát kétezer lejre bírságolták, mivel nem tartotta be a veszélyes kutyákra vonatkozó jogszabályi előírásokat.

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Egy veszélyes kutyának minősített eb az utcán harapott meg egy 26 éves fiatalt Csíkszeredában – írtuk nemrég. A történet közzététele után egy olvasónk jelezte, hogy hasonló eset történt meg egy kislánnyal szintén a városban, amit érdeklődésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősített.

korábban írtuk Veszélyes kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában Megharapott egy veszélyesnek minősített kutya egy 26 éves férfit hétfőn Csíkszeredában, a Tudor Vladimirescu utcában. A sérültet kórházba szállították, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.

A hatóságtól kapott információk szerint a csíkszeredai rendőrséget még június 18-án értesítették arról, hogy korábban, június 3-án délután a kiskorú lány édesapjával egy vendéglátóhely teraszán tartózkodott, amikor a kutya megharapta. A sérültet ezt követően egészségügyi intézménybe szállították, ahol