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Még egy kutyaharapás Csíkszeredában, a rendőrség már intézkedett is

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Újabb kutyaharapásos esetre derült fény Csíkszeredában: egy kislányra támadt rá az eb egy vendéglátóhely teraszán néhány hete. Az állat tulajdonosát kétezer lejre bírságolták, mivel nem tartotta be a veszélyes kutyákra vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Barabás Hajnal

2026. július 22., 18:022026. július 22., 18:02

Egy veszélyes kutyának minősített eb az utcán harapott meg egy 26 éves fiatalt Csíkszeredában – írtuk nemrég. A történet közzététele után egy olvasónk jelezte, hogy hasonló eset történt meg egy kislánnyal szintén a városban, amit érdeklődésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősített.

korábban írtuk

Veszélyes kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában
Veszélyes kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában

Megharapott egy veszélyesnek minősített kutya egy 26 éves férfit hétfőn Csíkszeredában, a Tudor Vladimirescu utcában. A sérültet kórházba szállították, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.

A hatóságtól kapott információk szerint a csíkszeredai rendőrséget még június 18-án értesítették arról, hogy korábban, június 3-án délután a kiskorú lány édesapjával egy vendéglátóhely teraszán tartózkodott, amikor a kutya megharapta. A sérültet ezt követően egészségügyi intézménybe szállították, ahol

szakorvosi ellátásban részesült.

A rendőrök vizsgálatot indítottak, amelynek során azonosították az állat tulajdonosát. A gazdát a veszélyes és agresszív kutyák tartását szabályozó 2002-ből származó 55-ös sürgősségi kormányrendelet előírásainak megszegése miatt kétezer lejes pénzbírsággal sújtották.

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A rendőrség szerint

  • a tulajdonos elmulasztotta benyújtani az illetékes rendőrkapitányságra a kutya veszélyes kategóriába sorolását igazoló dokumentum másolatát;

  • ugyanakkor nem tartotta be a veszélyes kutyák közterületi jelenlétére vonatkozó szabályokat sem, mivel az állat szájkosár nélkül tartózkodott nyilvános helyen.

A hatóságnál arra is rámutattak, a jelenlegi jogszabályok

nem teszik lehetővé, hogy a rendőrök kiegészítő intézkedésként azonnal elvegyék a kutyát a tulajdonostól.

A veszélyes kutyák elkobzására csak jogerős bírósági ítélet nyomán kerülhet sor, amelyet a rendőrség a helyi önkormányzat támogatásával hajt végre.

Csíkszék Csíkszereda Rendőrség
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