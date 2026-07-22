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Székelyföldi Lovas Ünnep: több felhívást is közzétettek a szervezők

• Fotó: Székelyföldi Lovas Ünnep

Fotó: Székelyföldi Lovas Ünnep

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Néhány napon belül elkészül a 19. Székelyföldi Lovas Ünnep teljes, négynapos programja. Az augusztus 20–23. között Gyergyószentmiklóson sorra kerülő rendezvény szervezői lovasok, szekeres gazdák és kutyatartók számára is felhívást tettek közzé.

Gergely Imre

2026. július 22., 18:512026. július 22., 18:51

Idén is változatos programkínálattal készülnek a Székelyföldi Lovas Ünnep szervezői, ugyanakkor már most több felhívást is közzétettek a résztvevők számára.

Elsősorban a gyergyószentmiklósi lovasokat és szekereseket várják, akik szeretnének részt venni az augusztus 20-i, Szent István-napi lovas és szekeres felvonuláson, valamint zarándoklaton. A menet a város templomait érintve halad majd a Krigel lovaspályáig, az ünnepi megemlékezést és a köszöntő beszédeket pedig a Szent István-templom előtt tartják.

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A szervező KRIGEL SK emellett meghirdette az idei tájjellegű kutyakiállítást is, amelyet augusztus 22-én rendeznek meg a Krigel lovaspályán. A kiállításra fajtatiszta és keverék kutyákkal egyaránt lehet nevezni négy korcsoportban, a bébi kategóriától a felnőtt osztályig.

A felvonulással, a kutyakiállítással, valamint a nevezési feltételekkel kapcsolatos részletes információk a Székelyföldi Lovas Ünnep Facebook-oldalán érhetők el.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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