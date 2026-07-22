Székelyföldi Lovas Ünnep: több felhívást is közzétettek a szervezők

Néhány napon belül elkészül a 19. Székelyföldi Lovas Ünnep teljes, négynapos programja. Az augusztus 20–23. között Gyergyószentmiklóson sorra kerülő rendezvény szervezői lovasok, szekeres gazdák és kutyatartók számára is felhívást tettek közzé.

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Idén is változatos programkínálattal készülnek a Székelyföldi Lovas Ünnep szervezői, ugyanakkor már most több felhívást is közzétettek a résztvevők számára.

Elsősorban a gyergyószentmiklósi lovasokat és szekereseket várják, akik szeretnének részt venni az augusztus 20-i, Szent István-napi lovas és szekeres felvonuláson, valamint zarándoklaton. A menet a város templomait érintve halad majd a Krigel lovaspályáig, az ünnepi megemlékezést és a köszöntő beszédeket pedig a Szent István-templom előtt tartják.

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A szervező KRIGEL SK emellett meghirdette az idei tájjellegű kutyakiállítást is, amelyet augusztus 22-én rendeznek meg a Krigel lovaspályán. A kiállításra fajtatiszta és keverék kutyákkal egyaránt lehet nevezni négy korcsoportban, a bébi kategóriától a felnőtt osztályig.

A felvonulással, a kutyakiállítással, valamint a nevezési feltételekkel kapcsolatos részletes információk a Székelyföldi Lovas Ünnep Facebook-oldalán érhetők el.