Figyelmeztető sztrájkot tartottak a gyergyószentmiklósi kórház dolgozói is

Figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn 9 és 11 óra között a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház alkalmazottai az országos tiltakozó akcióhoz csatlakozva. A munkabeszüntetés ideje alatt a sürgősségi betegellátás folyamatosan biztosított volt.

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Gáll Enikő, a Sanitas szakszervezet helyi vezetője érdeklődésünkre jelezte, a kórház vezetősége támogatja a szakszervezet álláspontját. Hangsúlyozta, a tiltakozás nem béremelésről vagy különleges kedvezményekről szól.

„Csak azt kérjük, amiben a törvényes keretek szerint részesülnünk kellene.

A szakszervezet szerint a kórházak hónapok óta nem tudnak új munkatársakat alkalmazni, mivel a betöltetlen álláshelyeket befagyasztották. Emellett olyan juttatások csökkentését vagy megszüntetését is kilátásba helyezték, amelyek eddig megillették az egészségügyi dolgozókat.

A helyi Sanitas szakszervezetnek a gyergyószentmiklósi kórházban 224 tagja van. A tiltakozást valamennyien támogatták, és aláírták a csatlakozási ívet, a szabadságon lévők kivételével. Gáll Enikő szerint

a kezdeményezéshez olyan alkalmazottak is csatlakoztak, akik más szakszervezetek tagjai.

„Büszke vagyok arra, hogy most félre tudtuk tenni a nézeteltéréseket, és közösen álltunk ki a munkavállalók érdekei mellett” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy sor kerülhet-e általános sztrájkra, a helyi szakszervezeti vezető azt válaszolta: nagyon reméli, hogy erre nem kerül sor, és sikerül megállapodni a kormánnyal.