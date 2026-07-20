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Figyelmeztető sztrájkot tartottak a gyergyószentmiklósi kórház dolgozói is

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn 9 és 11 óra között a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház alkalmazottai az országos tiltakozó akcióhoz csatlakozva. A munkabeszüntetés ideje alatt a sürgősségi betegellátás folyamatosan biztosított volt.

Gergely Imre

2026. július 20., 13:212026. július 20., 13:21

Gáll Enikő, a Sanitas szakszervezet helyi vezetője érdeklődésünkre jelezte, a kórház vezetősége támogatja a szakszervezet álláspontját. Hangsúlyozta, a tiltakozás nem béremelésről vagy különleges kedvezményekről szól.

Idézet
„Csak azt kérjük, amiben a törvényes keretek szerint részesülnünk kellene.

Nem fizetésemeléseket vagy extra juttatásokat követelünk” – fogalmazott.

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A szakszervezet szerint a kórházak hónapok óta nem tudnak új munkatársakat alkalmazni, mivel a betöltetlen álláshelyeket befagyasztották. Emellett olyan juttatások csökkentését vagy megszüntetését is kilátásba helyezték, amelyek eddig megillették az egészségügyi dolgozókat.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A helyi Sanitas szakszervezetnek a gyergyószentmiklósi kórházban 224 tagja van. A tiltakozást valamennyien támogatták, és aláírták a csatlakozási ívet, a szabadságon lévők kivételével. Gáll Enikő szerint

a kezdeményezéshez olyan alkalmazottak is csatlakoztak, akik más szakszervezetek tagjai.

„Büszke vagyok arra, hogy most félre tudtuk tenni a nézeteltéréseket, és közösen álltunk ki a munkavállalók érdekei mellett” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy sor kerülhet-e általános sztrájkra, a helyi szakszervezeti vezető azt válaszolta: nagyon reméli, hogy erre nem kerül sor, és sikerül megállapodni a kormánnyal.

Az egészségügyi dolgozók azért tartottak kétórás figyelmeztető sztrájkot országszerte, mert tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, amely szerintük igazságtalan bérkülönbségeket idéz elő. A szakszervezetek szerint az új bértörvény hátrányosan érint számos kategóriát, a dolgozók jelentős részénél bér- és pótlékcsökkenést eredményez. Nehezményezik továbbá a kormányzati megszorításokat, a betöltetlen állások befagyasztását, a túlórák kifizetetlenségét és a szociális párbeszéd hiányát.

Gyergyószék Egészségügy Sztrájk
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