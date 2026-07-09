Feltörekvő előadók kapnak színpadot az új minifesztiválon 

Bemutatkozási lehetőséget kínál feltörekvő zenészeknek a gyergyószentmiklósi Sunset Session Fest, amelyet július 17–18-án rendeznek meg először. A minifesztiválon koncertek, közösségi programok, családi események és esti jamsession is várja az érdeklődőket.

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A fesztivál részleteit csütörtöki sajtótájékoztatón ismertette Fodor Alain Leonard, a YourLivingRoom vezetője, Ferencz József ötletgazda, valamint Benedek Zoltán, a Gyergyószentmiklósi Ifjúsági Tanács (GYIT) elnöke. A szervezők elmondták, a rendezvény szinte teljes egészében közösségi összefogással valósul meg.

A Sunset Session Fest alapgondolata, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson olyan zenekaroknak és előadóknak, akiknek kevés alkalmuk nyílik színpadra lépni, a pálya elején vannak, vagy épp nem találják azt a rést a zenei piacon, amely ismertté tenné őket.

Kezdetben pénz nélkül indult a szervezés, végül azonban támogató és partner is jelentkezett, és felajánlotta a segítségét.

Mint fogalmaztak, a rendezvény célja egyszerű: lehetőséget teremteni azoknak a zenészeknek, akik tehetségesek, de nehezen jutnak fellépési lehetőséghez. „Minden nagy zenekar egyszer egy kis színpadon kezdte” – olvasható az esemény ismertetőjében is.

A fellépők közül a Vanilla Phank és a Lunda gyergyói vagy a térségből származó feltörekvő, tehetséges fiatal zenészek. A Tamás Balázs és zenekara Csíkszeredából érkezik, a brassói Chop Snobs tagjai pedig annak ellenére, hogy zenei konzervatóriumi végzettséggel rendelkeznek, mégis kevés alkalmat kapnak a bemutatkozásra, így számukra is jó lehetőség ez a fesztivál – ismertették a szervezők. A Néked szintén gyergyói, de ők már pár lépéssel előrébb tartanak a közönség meghódítása felé.

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A koncertek mellett számos kísérőprogram várja az érdeklődőket. A szombati családi programok között Sandrini bűvészműsora is helyet kap, Nády Róbert motoros élményeket oszt meg, míg a Hollywood a Livingben című kiállításon ismert filmek kellékeit és jelmezeit tekinthetik meg az érdeklődők Gergely László látványtechnikus jóvoltából.

A fesztivál mindkét napján nappali DJ-k gondoskodnak a hangulatról, az esti koncertek után pedig a közös jamsession is élményt ígér.