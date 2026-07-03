A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
A Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal és a Municípiumi Kórház idén először együtt ünnepelte a Székely Népviselet Napját. A város főterén álltak össze egy közös fotóra.
Az már korábban is hagyomány volt, a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatalban és a városi kórháznál is, hogy a munkahelyi közösségek népviseletbe öltöztek a Székely Népviselet Napján. A városháza kezdeményezésére idén közössé vált ez az ünneplés.
A főtéri Szent Miklós-szobornál
közös fotót készítettek, majd együtt énekelték a Gyergyóditró felől jön egy fekete felhő kezdetű népdalt.
Nagy Zoltán polgármester hangsúlyozta: a székely viseletre olyan értékhalmazként kell tekinteni, amelyet örökségként kaptunk az őseinktől, és amelyet büszkén kell viselni. Bízik abban, hogy a kezdeményezéshez a következő években egyre többen csatlakoznak majd.
Fotó: Gergely Imre
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