A Tünetek lezárása – új kiállítással jelentkezik Kolumbán Barna Csongor

Fotó: Jakab Adorján
Újabb kiállítással jelentkezik Gyergyószentmiklóson Kolumbán Barna Csongor képzőművész. A Tünetek 2 című tárlat megnyitóját pénteken 18 órától tartják a Yourlivingroomban.
Az alkotó több kiállítással jelentkezett már Gyergyószentmiklóson, legutóbb idén februárban mutatta be Tünetek című kiállítását, amelyen olyan festmények és rajzok szerepeltek, amelyek a tárlatot megelőző időszakban készültek, és egy-egy hangulatot, érzést vagy belső állapotot jelenítettek meg.
A mostani kiállítás az előző tárlat folytatásának tekinthető, ugyanakkor annak lezárását is jelenti. A bemutatott munkák továbbviszik a korábban megkezdett gondolatokat, miközben személyes élményekből, emlékekből és tapasztalatokból építkeznek.
– fogalmazott Kolumbán Barna Csongor.
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