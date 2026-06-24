A Tünetek lezárása – új kiállítással jelentkezik Kolumbán Barna Csongor

Újabb kiállítással jelentkezik Gyergyószentmiklóson Kolumbán Barna Csongor képzőművész. A Tünetek 2 című tárlat megnyitóját pénteken 18 órától tartják a Yourlivingroomban.

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Az alkotó több kiállítással jelentkezett már Gyergyószentmiklóson, legutóbb idén februárban mutatta be Tünetek című kiállítását, amelyen olyan festmények és rajzok szerepeltek, amelyek a tárlatot megelőző időszakban készültek, és egy-egy hangulatot, érzést vagy belső állapotot jelenítettek meg.

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A mostani kiállítás az előző tárlat folytatásának tekinthető, ugyanakkor annak lezárását is jelenti. A bemutatott munkák továbbviszik a korábban megkezdett gondolatokat, miközben személyes élményekből, emlékekből és tapasztalatokból építkeznek.