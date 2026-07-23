Elkerülőút, hídfelújítás és az elmaradhatatlan Monturist

A Vitalissima Kft. működtetheti a tömegközlekedést, módosították a kis elkerülő út nyomvonalát, és újabb kísérletet tesznek a Monturist vezetőváltására. Gyergyószentmiklós önkormányzata emellett előkészíti a Gábor Áron utcai Békény-híd felújítását.

Gergely Imre 2026. július 23., 19:452026. július 23., 19:45 2026. július 23., 19:502026. július 23., 19:50

Évek óta húzódó beruházás indulhat újra a júliusi ülésen megszavazott egyik határozat szerint. A 12-es országutat az Állomás utcával összekötő 900 méteres szakaszt (ami a köznyelvben a kis elkerülő útként ismert) évekkel ezelőtt kezdte el közösen építeni Gyergyószentmiklós és Hargita Megye Tanácsa. Az út alapja elkészült, a munkával viszont leálltak. Az út egy része ugyanis a romániai vasúti vállalat által betelekkönyvezett területre esett, és az nem adott jóváhagyást arra, hogy ott út létesüljön. Hirdetés Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban sikerült megoldást találni a problémára: módosítani kellett a nyomvonalat, hogy ez ne érintse a vasúti telket.

A most elfogadott új változatnak köszönhetően a beruházás így újra sínre kerülhet, pontosabban a sínektől távolabb.

A mintegy hárommillió lejes beruházás kivitelezésére kilenc hónapos határidőt irányoztak elő. Lehet melegíteni az autóbuszok motorjat? A városi és kistérségi tömegközlekedés megszervezésében is fontos előrelépés történt. Az önkormányzati testület megszavazta, hogy a város tulajdonában lévő Vitalissima Kft. működtesse a helyi és a környező településeket is érintő buszjáratokat. Ehhez szükség volt a versenyhatóság jóváhagyására, ami mostanra érkezett meg, így a folyamat a következő szakaszába léphet.

Az átadási szerződést várhatóan augusztus végéig kötik meg a céggel, hogy minél hamarabb forgalomba állhassanak a város számára már beszerzett elektromos autóbuszok.

A döntéshez még szükség van a GyerBusz kistérségi társulásban részt vevő szomszédos települések jóváhagyására is, a polgármester szerint azonban ezek a döntések a következő napokban megszülethetnek. Előbb hivatalosan birtokolni és aztán felújítani A Gábor Áron utcában található Békény-híd felújítása is napirendre került. A híd műszaki állapotának vizsgálata során statikai problémákra derült fény, ezért az önkormányzat már az idei költségvetésben elkülönítette a tervezési munkálatok fedezetét. A felújítás előkészítésének első lépéseként a testület most rendezte a híd tulajdonjogi helyzetét. Mint kiderült, az építmény eddig hivatalosan nem szerepelt az önkormányzat tulajdonában, ezért a tervezési és későbbi kivitelezési munkák megkezdéséhez először ezt kellett tisztázni. Vágyálom a közgyűlés? Újabb kísérlet történik a Monturist Kft. ügyének rendezésére is. Az önkormányzat ismét kezdeményezte a társaság közgyűlésének összehívását, amelynek fő napirendi pontja az ügyvezető leváltása lenne. Korábban már két alkalommal is eredménytelenül próbálták felszólítani az ügyvezetőt, hogy hívja össze a közgyűlést. A legutóbbi ilyen tanácshatározatot Török Csabának

elektronikus levélben, ajánlott postai küldeményben és végrehajtó útján is elküldték, de mégsem hívta össze a közgyűlést.