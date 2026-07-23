Elkerülőút, hídfelújítás és az elmaradhatatlan Monturist

Fotó: Gergely Imre
A Vitalissima Kft. működtetheti a tömegközlekedést, módosították a kis elkerülő út nyomvonalát, és újabb kísérletet tesznek a Monturist vezetőváltására. Gyergyószentmiklós önkormányzata emellett előkészíti a Gábor Áron utcai Békény-híd felújítását.
2026. július 23., 19:452026. július 23., 19:45
2026. július 23., 19:502026. július 23., 19:50
Évek óta húzódó beruházás indulhat újra a júliusi ülésen megszavazott egyik határozat szerint. A 12-es országutat az Állomás utcával összekötő 900 méteres szakaszt (ami a köznyelvben a kis elkerülő útként ismert) évekkel ezelőtt kezdte el közösen építeni Gyergyószentmiklós és Hargita Megye Tanácsa.
Az út alapja elkészült, a munkával viszont leálltak. Az út egy része ugyanis a romániai vasúti vállalat által betelekkönyvezett területre esett, és az nem adott jóváhagyást arra, hogy ott út létesüljön.
Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban sikerült megoldást találni a problémára: módosítani kellett a nyomvonalat, hogy ez ne érintse a vasúti telket.
A mintegy hárommillió lejes beruházás kivitelezésére kilenc hónapos határidőt irányoztak elő.
A városi és kistérségi tömegközlekedés megszervezésében is fontos előrelépés történt. Az önkormányzati testület megszavazta, hogy a város tulajdonában lévő Vitalissima Kft. működtesse a helyi és a környező településeket is érintő buszjáratokat. Ehhez szükség volt a versenyhatóság jóváhagyására, ami mostanra érkezett meg, így a folyamat a következő szakaszába léphet.
A döntéshez még szükség van a GyerBusz kistérségi társulásban részt vevő szomszédos települések jóváhagyására is, a polgármester szerint azonban ezek a döntések a következő napokban megszülethetnek.
A Gábor Áron utcában található Békény-híd felújítása is napirendre került. A híd műszaki állapotának vizsgálata során statikai problémákra derült fény, ezért az önkormányzat már az idei költségvetésben elkülönítette a tervezési munkálatok fedezetét.
A felújítás előkészítésének első lépéseként a testület most rendezte a híd tulajdonjogi helyzetét. Mint kiderült, az építmény eddig hivatalosan nem szerepelt az önkormányzat tulajdonában, ezért a tervezési és későbbi kivitelezési munkák megkezdéséhez először ezt kellett tisztázni.
Újabb kísérlet történik a Monturist Kft. ügyének rendezésére is. Az önkormányzat ismét kezdeményezte a társaság közgyűlésének összehívását, amelynek fő napirendi pontja az ügyvezető leváltása lenne.
Korábban már két alkalommal is eredménytelenül próbálták felszólítani az ügyvezetőt, hogy hívja össze a közgyűlést. A legutóbbi ilyen tanácshatározatot Török Csabának
A mostani határozat arról szól, hogy a felkérés bármikori kézhezvételétől számított 15 napon belül hívja össze a döntéshozó testületet.
Az önkormányzati képviselők ezért elvi döntést hoztak arról is, hogy felkérik a polgármestert: egyeztessen a Monturist többségi tulajdonosával, Budapest V. kerület önkormányzatával annak érdekében, hogy ők is gyakoroljanak nyomást az ügyvezetőre a közgyűlés mielőbbi összehívására.
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