Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét

Fotó: Pinti Attila
A Monturist Kft. közgyűlésének összehívására szólítják fel az ügyvezetőt – határozott hétfőn a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Most azonban bírósági végrehajtóval kézbesítik a döntést.
2026. június 29., 14:272026. június 29., 14:27
2026. június 29., 14:282026. június 29., 14:28
Június 29-re kellett volna összehívnia a cég közgyűlését Török Csabának, a Monturist ügyvezetőjének, de ezt nem tette meg. Török a közösségi médiában azt írta, ő semmilyen hivatalos levelet, testületi határozatot nem kapott a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivataltól, sem Nagy Zoltán polgármestertől a közgyűlés összehívásával kapcsolatosan. Ezért kellett újabb tanácsülést tartani, és újra felszólítani.
Ezúttal viszont bírósági végrehajtó közreműködésével szólítják fel az ügyvezetőt a közgyűlés összehívására, amelynek napirendjén változatlanul az ügyvezető visszahívása, valamint Lukács Attila kinevezése szerepel.
Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.
Amint Nagy Zoltán polgármester a hétfői rendkívüli tanácsülés felvezetőjében elmondta, a korábbi, június 8-i határozatot
A most megszavazott új határozat célja, hogy a kézbesítés jogilag is megkérdőjelezhetetlen legyen.
Mint ismert, a gyergyószentmiklósi önkormányzat részvényese a város gyilkostói területeit adminisztráló cégnek. A képviselő-testület július 17-re kéri összehívni a Monturist Kft. tulajdonosi közgyűlését. Az időpontot úgy határozták meg, hogy a végrehajtói kézbesítést követően rendelkezésre álljon a törvény által előírt tíznapos határidő a közgyűlés tényleges összehívására.
A rendkívüli ülésen a képviselő-testület kijelölte az önkormányzat képviselőit is a közgyűlésre. Az EMSZ részéről Bajkó László, az RMDSZ részéről pedig Keresztes Zsombor és Lázár László kapott megbízást.
A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
A megszokottnál egy héttel később kapcsolódik be a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. Június 27-én, szombaton délutántól éjfélig egymást követik a programok.
Javuló közlekedésbiztonságot és közbiztonságot várnak Gyergyószentmiklóson egy új fejlesztéstől, ami a napokban indult el. Iskolák közelében intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, jelzőlámpákat és negyvenkét térfigyelő kamerát is felszerelnek.
Nem lehet egy helyen, közösen foglalkozni a sérült gyerekekkel és felnőttekkel, emiatt külön térben kell folytatni a gyergyószentmiklósi, nagykorúvá vált sérült fiatalok nappali foglalkoztatását. A lehetséges megoldásról eltérnek az elképzelések.
Újabb kiállítással jelentkezik Gyergyószentmiklóson Kolumbán Barna Csongor képzőművész. A Tünetek 2 című tárlat megnyitóját pénteken 18 órától tartják a Yourlivingroomban.
Jóváhagyta az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszára vonatkozó építési engedélyezési tervet a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Ez lesz az első, Hargita megyében megépülő autópálya-szakasz.
Feltételezett csalók feltűnését észlelték Gyergyószárhely községben, ezért a polgármesteri hivatal óvatosságra inti a helyieket, és arra kéri őket, ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.
Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az EMSZ gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtanács előzetes tájékoztatása nélkül írta alá a dokumentumot.
A kedvezőtlen időjárási körülmények, elsősorban az erős szél miatt kedden három településen közel háromezer háztartás maradt áram nélkül Borzonton, Gyergyócsomafalván és Gyergyóalfaluban.
Villámárvíz alakulhat ki vasárnap éjfélig a Kis-Beszterce folyó Hargita megyei szakaszán – figyelmeztet a megyei katasztrófavédelem.
Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.
szóljon hozzá!