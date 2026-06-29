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Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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A Monturist Kft. közgyűlésének összehívására szólítják fel az ügyvezetőt – határozott hétfőn a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Most azonban bírósági végrehajtóval kézbesítik a döntést.

Gergely Imre

2026. június 29., 14:272026. június 29., 14:27

2026. június 29., 14:282026. június 29., 14:28

Június 29-re kellett volna összehívnia a cég közgyűlését Török Csabának, a Monturist ügyvezetőjének, de ezt nem tette meg. Török a közösségi médiában azt írta, ő semmilyen hivatalos levelet, testületi határozatot nem kapott a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivataltól, sem Nagy Zoltán polgármestertől a közgyűlés összehívásával kapcsolatosan. Ezért kellett újabb tanácsülést tartani, és újra felszólítani.

Ezúttal viszont bírósági végrehajtó közreműködésével szólítják fel az ügyvezetőt a közgyűlés összehívására, amelynek napirendjén változatlanul az ügyvezető visszahívása, valamint Lukács Attila kinevezése szerepel.

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Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.

Amint Nagy Zoltán polgármester a hétfői rendkívüli tanácsülés felvezetőjében elmondta, a korábbi, június 8-i határozatot

a város főjegyzője elektronikus úton továbbította Török Csabának, ennek ellenére állítja azt a címzett, hogy nem kapott hivatalos levelet.

A most megszavazott új határozat célja, hogy a kézbesítés jogilag is megkérdőjelezhetetlen legyen.

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Mint ismert, a gyergyószentmiklósi önkormányzat részvényese a város gyilkostói területeit adminisztráló cégnek. A képviselő-testület július 17-re kéri összehívni a Monturist Kft. tulajdonosi közgyűlését. Az időpontot úgy határozták meg, hogy a végrehajtói kézbesítést követően rendelkezésre álljon a törvény által előírt tíznapos határidő a közgyűlés tényleges összehívására.

Ha az ügyvezető ennek sem tesz eleget, az önkormányzat bírósághoz fordul.

A rendkívüli ülésen a képviselő-testület kijelölte az önkormányzat képviselőit is a közgyűlésre. Az EMSZ részéről Bajkó László, az RMDSZ részéről pedig Keresztes Zsombor és Lázár László kapott megbízást.

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A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Turizmus
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