Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét

A Monturist Kft. közgyűlésének összehívására szólítják fel az ügyvezetőt – határozott hétfőn a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Most azonban bírósági végrehajtóval kézbesítik a döntést.

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Június 29-re kellett volna összehívnia a cég közgyűlését Török Csabának, a Monturist ügyvezetőjének, de ezt nem tette meg. Török a közösségi médiában azt írta, ő semmilyen hivatalos levelet, testületi határozatot nem kapott a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivataltól, sem Nagy Zoltán polgármestertől a közgyűlés összehívásával kapcsolatosan. Ezért kellett újabb tanácsülést tartani, és újra felszólítani.

Ezúttal viszont bírósági végrehajtó közreműködésével szólítják fel az ügyvezetőt a közgyűlés összehívására, amelynek napirendjén változatlanul az ügyvezető visszahívása, valamint Lukács Attila kinevezése szerepel.

korábban írtuk Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.

Amint Nagy Zoltán polgármester a hétfői rendkívüli tanácsülés felvezetőjében elmondta, a korábbi, június 8-i határozatot