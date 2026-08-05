Dolgoznak az utak helyreállításán Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
A Bucsin negyedben folytatja a közműberuházás kivitelezője a korábban felbontott útburkolatok helyreállítását – tájékoztat Gyergyószentmiklós önkormányzata.
2026. augusztus 05., 19:522026. augusztus 05., 19:52
2026. augusztus 05., 20:012026. augusztus 05., 20:01
A munkálatok második ütemében az 1-es tömbház előtti útszakaszon dolgoznak, a Tűzoltó utca felőli oldalon.
A helyreállítás azonban nem csupán ezt a területet érinti:
az elkövetkező időszakban. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy
Ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kivitelező a lehető leggyorsabban és fennakadások nélkül végezhesse el a helyreállítási munkálatokat.
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