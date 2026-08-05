Dolgoznak az utak helyreállításán Gyergyószentmiklóson

A Bucsin negyedben folytatja a közműberuházás kivitelezője a korábban felbontott útburkolatok helyreállítását – tájékoztat Gyergyószentmiklós önkormányzata.

Gergely Imre 2026. augusztus 05., 19:522026. augusztus 05., 19:52 2026. augusztus 05., 20:012026. augusztus 05., 20:01

A munkálatok második ütemében az 1-es tömbház előtti útszakaszon dolgoznak, a Tűzoltó utca felőli oldalon. Hirdetés A helyreállítás azonban nem csupán ezt a területet érinti:

a lakónegyed teljes úthálózatán szakaszosan végzik el a burkolatjavításokat

az elkövetkező időszakban. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy

azokon az útszakaszokon, ahol éppen dolgoznak a munkagépek, ne parkoljanak.