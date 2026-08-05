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Dolgoznak az utak helyreállításán Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

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A Bucsin negyedben folytatja a közműberuházás kivitelezője a korábban felbontott útburkolatok helyreállítását – tájékoztat Gyergyószentmiklós önkormányzata.

Gergely Imre

2026. augusztus 05., 19:522026. augusztus 05., 19:52

2026. augusztus 05., 20:012026. augusztus 05., 20:01

A munkálatok második ütemében az 1-es tömbház előtti útszakaszon dolgoznak, a Tűzoltó utca felőli oldalon.

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A helyreállítás azonban nem csupán ezt a területet érinti:

a lakónegyed teljes úthálózatán szakaszosan végzik el a burkolatjavításokat

az elkövetkező időszakban. Az önkormányzat arra kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy

azokon az útszakaszokon, ahol éppen dolgoznak a munkagépek, ne parkoljanak.

Ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kivitelező a lehető leggyorsabban és fennakadások nélkül végezhesse el a helyreállítási munkálatokat.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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