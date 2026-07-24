A jövőnek üzen a Szent Miklós-templom tornyában elhelyezett új időkapszula

Visszakerült a toronygomb és a kereszt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyára. A péntek délelőtti esemény nem csupán a felújítás egyik leglátványosabb mozzanata volt, hanem a jelen nemzedékének üzenete is a századok múlva élőknek.
Fotó: Gergely Imre
Visszakerült a toronygomb és a kereszt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyára. A péntek délelőtti esemény nem csupán a felújítás egyik leglátványosabb mozzanata volt, hanem a jelen nemzedékének üzenete is a századok múlva élőknek.
A gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom torony felújításának újabb mérföldkövéhez érkezett pénteken. Visszaemelték a felújított toronygombot és a keresztet az épületre, amely évszázadok óta Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb jelképe.
A templom tornyáról márciusban emelték le a toronygombot, amelynek belsejében egy 1868-ból származó időkapszulát találtak.
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A csaknem másfél évszázados lelet feltárása nagy érdeklődést váltott ki, és egyértelművé tette a plébánia számára, hogy ezt a hagyományt folytatni kell. A régi kapszula felbontásának az élménye, a meglepetés ereje annyira erős volt, hogy mindenképpen úgy gondolták, ezt folytatni kell.
Fotó: Gergely Imre
Hölgyes Pál-Zsolt főesperes-plébános leszögezte, papi pályafutásának egyik meghatározó napja ez. Egy tartalmas időkapszulát fogunk az utókornak hátrahagyni – fogalmazott.
Felidézte azt is, hogy
hiszen elpusztul minden, kétszáz év múlva már úgysem marad semmi.
„Én azt mondtam, reménykedjünk a jövőben. Hiszem, hogy száz, kétszáz vagy háromszáz év múlva,
– mondta. Az időkapszula szakmai összeállítását Bernád Rita-Magdolna, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség főlevéltárosa irányította. Mint elmondta, nemcsak a tartalom kiválasztása jelentett feladatot, hanem annak biztosítása is, hogy
A munkát mások mellett Bartis Szabolcs orgonarestaurátorral – aki magát a kapszulát készítette –, valamint budapesti szakértőkkel egyeztetve végezték. Gondosan, szakmai szempontokat a legalaposabban figyelembe véve választották ki a megfelelő papírt, írószereket, csomagolóanyagokat és így gondolták végig a tárgyak védelmét is.
A kapszula egy 15 centiméter átmérőjű, 35 centiméter hosszú, forrasztott, horganyzott ónból készült fémhenger. A belsejét semleges kémhatású papírral bélelték ki, minden egyes tárgyat külön archiválási minőségű csomagolás véd.
és tudjanak üzenni azoknak, akik majd megtalálják” – hangsúlyozta Bernád Rita-Magdolna.
Fotó: Gergely Imre
A kapszulában elhelyeztek egy dokumentumcsomagot, amelyben a plébánia beszámolója szerepel a toronyfelújításról, a jelenlegi egyházi közösségről, valamint a mai kor gazdasági viszonyairól is.
A dokumentumot két különböző technológiával – lézernyomtatással és pigmentalapú tintával írva – is elkészítették. Ha az egyik megsérülne, a másik még megmaradhat. Ide került azoknak a támogatóknak a névsora is, akik hozzájárultak a torony felújításához.
hogy a jövő emberei képet kapjanak a város mai életéről, közhangulatról.
Fotó: Gergely Imre
Ezek mellett romániai forgalomban lévő pénzérmék és magyar pénzek is vannak a hengerben. Emellett 2026-os plébániai naptárt, egy városi címeres kitűzőt, kis székely- és magyar zászlókat is találnak a majdani felbontói, és egy ezüstözött Szent István-emlékérmét is, amely a plébános személyes adománya.
Érdekességként egy csomag cigaretta is bekerült. Ez utóbbi azért került be, hogy tovább vigyen egy ilyen „hagyományt” is. A régi kapszulában ugyanis három szivart is találtak.
amelyen a „Gyergyó” felirat olvasható. Bár eredetileg nem szerepelt a tervek között, a kislány elhozta a művét a meghirdetett eseményre és végül ezt is elhelyezték a kapszulában.
Fotó: Gergely Imre
A készítők fontosnak tartották, hogy ne csak a jelenről hagyjanak üzenetet, hanem a múlt emlékeit is továbbörökítsék.
Az időkapszulák íratlan szabálya szerint a korábban talált leleteket is tovább kell adni az utókornak, ezért
Színes nyomat készült a tizenkét megtalált pénzérméről, a restaurált dokumentumokról, a kalendárium címlapjáról, a tárgyak múzeumi kiállítására készült pannóról. Amint Bernád Rita elmondta, egy tíz és fél oldalas történeti tanulmány is ismerteti a toronygomb leletének történetét.
Fotó: Gergely Imre
Nagy Zoltán polgármester szerint minden közösség életében vannak olyan pillanatok, amikor maradandót hagyhatnak maguk után.
„Nemcsak egy időkapszulát helyezünk el, hanem zajlik a város legrégebbi tornyának felújítása is, amely évszázadok óta irányt mutat ennek a közösségnek.
– fogalmazott. Hozzátette: a városháza által elhelyezett dokumentumok és újságcikkek célja, hogy a jövő nemzedékei képet kapjanak a mai közhangulatról és a város mindennapjairól.
Fotó: Gergely Imre
„Hogy néhány száz év múlva mi lesz, azt majd eldönti a sors és a Jóisten. Nekünk most csak annyit kell üzenni, hogy ennek a közösségnek ma is vannak olyan tagjai, akik szeretik ezt a várost, hisznek benne, és igyekeztek nyomot hagyni a jövő számára” – mondta.
A toronygömb és a kereszt visszahelyezése nem volt egyszerű feladat. Míg minden a helyére került a torony tetején, a földről számos gyergyószentmiklósi követte a történést, ami egy életben csak egyszer adatik meg, és amilyent számos generáció nem is láthat.
Fotó: Gergely Imre
Fórika Sebestyén, a plébánia munkatársa talán közülük sokak érzéseit fogalmazta meg a július 24-én délelőtt lezajlott eseményen:
és megtapasztalni, milyen élmény lesz azoknak, akik a kezükbe veszik ezeket az üzeneteket.”
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
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