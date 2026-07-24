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A jövőnek üzen a Szent Miklós-templom tornyában elhelyezett új időkapszula

Visszakerült a toronygomb és a kereszt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyára. A péntek délelőtti esemény nem csupán a felújítás egyik leglátványosabb mozzanata volt, hanem a jelen nemzedékének üzenete is a századok múlva élőknek.

Gergely Imre

2026. július 24., 16:342026. július 24., 16:34

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Visszakerült a toronygomb és a kereszt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyára. A péntek délelőtti esemény nem csupán a felújítás egyik leglátványosabb mozzanata volt, hanem a jelen nemzedékének üzenete is a századok múlva élőknek.

Gergely Imre

2026. július 24., 16:342026. július 24., 16:34

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A gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom torony felújításának újabb mérföldkövéhez érkezett pénteken. Visszaemelték a felújított toronygombot és a keresztet az épületre, amely évszázadok óta Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb jelképe.

A toronygombba egy új időkapszula is került, amely a mai kor üzeneteit őrzi majd az utókornak.

A templom tornyáról márciusban emelték le a toronygombot, amelynek belsejében egy 1868-ból származó időkapszulát találtak.

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A csaknem másfél évszázados lelet feltárása nagy érdeklődést váltott ki, és egyértelművé tette a plébánia számára, hogy ezt a hagyományt folytatni kell. A régi kapszula felbontásának az élménye, a meglepetés ereje annyira erős volt, hogy mindenképpen úgy gondolták, ezt folytatni kell.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Hölgyes Pál-Zsolt főesperes-plébános leszögezte, papi pályafutásának egyik meghatározó napja ez. Egy tartalmas időkapszulát fogunk az utókornak hátrahagyni – fogalmazott.
Felidézte azt is, hogy

a felújítás során akadt olyan vélemény, amely szerint fölösleges ilyen üzenetet hagyni,

hiszen elpusztul minden, kétszáz év múlva már úgysem marad semmi.

„Én azt mondtam, reménykedjünk a jövőben. Hiszem, hogy száz, kétszáz vagy háromszáz év múlva,

Idézet
amikor kibontják ezt a kapszulát, lesz még, aki itt, Gyergyószentmiklóson magyarul elolvassa azokat az írásokat, amelyeket most elhelyezünk

– mondta. Az időkapszula szakmai összeállítását Bernád Rita-Magdolna, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség főlevéltárosa irányította. Mint elmondta, nemcsak a tartalom kiválasztása jelentett feladatot, hanem annak biztosítása is, hogy

az emlékek évszázadokon át épségben fennmaradjanak.

A munkát mások mellett Bartis Szabolcs orgonarestaurátorral – aki magát a kapszulát készítette –, valamint budapesti szakértőkkel egyeztetve végezték. Gondosan, szakmai szempontokat a legalaposabban figyelembe véve választották ki a megfelelő papírt, írószereket, csomagolóanyagokat és így gondolták végig a tárgyak védelmét is.

A kapszula egy 15 centiméter átmérőjű, 35 centiméter hosszú, forrasztott, horganyzott ónból készült fémhenger. A belsejét semleges kémhatású papírral bélelték ki, minden egyes tárgyat külön archiválási minőségű csomagolás véd.

Ha csak ötszáz év múlva bontják ki, akkor is épségben kell legyenek benne ezek a tárgyak,

és tudjanak üzenni azoknak, akik majd megtalálják” – hangsúlyozta Bernád Rita-Magdolna.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Mit rejt az új időkapszula?

A kapszulában elhelyeztek egy dokumentumcsomagot, amelyben a plébánia beszámolója szerepel a toronyfelújításról, a jelenlegi egyházi közösségről, valamint a mai kor gazdasági viszonyairól is.

Feljegyezték például a tej és a kenyér árát, valamint a minimálbér összegét is.

A dokumentumot két különböző technológiával – lézernyomtatással és pigmentalapú tintával írva – is elkészítették. Ha az egyik megsérülne, a másik még megmaradhat. Ide került azoknak a támogatóknak a névsora is, akik hozzájárultak a torony felújításához.

Ott lesz a kapszulában a polgármester levele az utókor számára, fényképek, egy USB-adathordozó, valamint sajtómegjelenések is helyet kaptak,

hogy a jövő emberei képet kapjanak a város mai életéről, közhangulatról.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Ezek mellett romániai forgalomban lévő pénzérmék és magyar pénzek is vannak a hengerben. Emellett 2026-os plébániai naptárt, egy városi címeres kitűzőt, kis székely- és magyar zászlókat is találnak a majdani felbontói, és egy ezüstözött Szent István-emlékérmét is, amely a plébános személyes adománya.

Érdekességként egy csomag cigaretta is bekerült. Ez utóbbi azért került be, hogy tovább vigyen egy ilyen „hagyományt” is. A régi kapszulában ugyanis három szivart is találtak.

Különösen személyes emlék egy 11 éves kislány által készített műanyag gyöngykarkötő,

amelyen a „Gyergyó” felirat olvasható. Bár eredetileg nem szerepelt a tervek között, a kislány elhozta a művét a meghirdetett eseményre és végül ezt is elhelyezték a kapszulában.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Az 1868-as örökség sem vész el

A készítők fontosnak tartották, hogy ne csak a jelenről hagyjanak üzenetet, hanem a múlt emlékeit is továbbörökítsék.

Az időkapszulák íratlan szabálya szerint a korábban talált leleteket is tovább kell adni az utókornak, ezért

az 1868-as kapszula tartalmának minőségi másolatai is bekerültek az új hengerbe.

Színes nyomat készült a tizenkét megtalált pénzérméről, a restaurált dokumentumokról, a kalendárium címlapjáról, a tárgyak múzeumi kiállítására készült pannóról. Amint Bernád Rita elmondta, egy tíz és fél oldalas történeti tanulmány is ismerteti a toronygomb leletének történetét.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

„A város legrégebbi tornya ma is irányt mutat”

Nagy Zoltán polgármester szerint minden közösség életében vannak olyan pillanatok, amikor maradandót hagyhatnak maguk után.

„Nemcsak egy időkapszulát helyezünk el, hanem zajlik a város legrégebbi tornyának felújítása is, amely évszázadok óta irányt mutat ennek a közösségnek.

Idézet
A kapszulával azt üzenjük a jövőnek, hogy ma is él itt egy olyan közösség, amely szereti ezt a várost, hisz benne, és maradandót szeretne alkotni

– fogalmazott. Hozzátette: a városháza által elhelyezett dokumentumok és újságcikkek célja, hogy a jövő nemzedékei képet kapjanak a mai közhangulatról és a város mindennapjairól.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

„Hogy néhány száz év múlva mi lesz, azt majd eldönti a sors és a Jóisten. Nekünk most csak annyit kell üzenni, hogy ennek a közösségnek ma is vannak olyan tagjai, akik szeretik ezt a várost, hisznek benne, és igyekeztek nyomot hagyni a jövő számára” – mondta.

A toronygömb és a kereszt visszahelyezése nem volt egyszerű feladat. Míg minden a helyére került a torony tetején, a földről számos gyergyószentmiklósi követte a történést, ami egy életben csak egyszer adatik meg, és amilyent számos generáció nem is láthat.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fórika Sebestyén, a plébánia munkatársa talán közülük sokak érzéseit fogalmazta meg a július 24-én délelőtt lezajlott eseményen:

Idézet
Ha halálunk után vissza tudnánk nézni erre a világra, nekem egyetlen vágyam lenne: látni azt a pillanatot, amikor egyszer majd kibontják ezt a kapszulát,

és megtapasztalni, milyen élmény lesz azoknak, akik a kezükbe veszik ezeket az üzeneteket.”

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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1 hozzászólás Hozzászólások

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