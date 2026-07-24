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Védelmi minisztérium: csak második próbálkozásra sikerült lelőni a légtérsértő drónt

Az olasz légierő Eurofighter Typhoon gépe elvétette a célpontot. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Az olasz légierő Eurofighter Typhoon gépe elvétette a célpontot. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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A védelmi minisztérium képviselői pénteken közölték, hogy mielőtt a román légierő F-16-os vadászgépe megsemmisítette a román légtérbe engedély nélkül behatolt drónt, az olasz légierő Eurofighter Typhoon gépe is rakétát indított rá, de nem találta el.

Székelyhon

2026. július 24., 16:452026. július 24., 16:45

2026. július 24., 16:502026. július 24., 16:50

A román légierő egyik F-16-os vadászgépe pénteken Buzău megye egy lakatlan térsége felett lelőtt egy drónt, amely engedély nélkül hatolt be a román légtérbe.

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Román F–16-os vadászgép semmisített meg pénteken egy drónt, amely behatolt a román légtérbe – jelentette be Nicușor Dan államfő.

Miután a radarrendszer észlelte a célpontot, a helyzet megfigyelésére felszállt a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontról az olasz légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe, a fetești-i 86-os légi támaszpontról pedig a román légierő két F-16-osa – adta hírül az Agerpres.

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Gheorghe Maxim tábornok, a művelet parancsnoka elmondta, hogy a drónt már Románia légterén kívül észlelték, és teljes útvonalán követték a radarok. A román légtérben előbb az olasz Eurofighterek, majd a román F-16-osok kísérték.

Idézet
A célpont elleni fellépésről időben döntés született. A drón repülését folyamatosan nyomon követték, mérlegelték a lehetséges következményeket, és a lelövésére a legmegfelelőbb pillanatban került sor”

– jelentette ki Maxim. Hozzátette: a drónt közvetlenül a légtérsértés után ellenséges légi célpontnak minősítették, de csak olyan térségben lehetett tüzet nyitni rá, ahol sem a lakosságot, sem a földi létesítményeket nem veszélyeztette.

A tábornok beszámolója szerint

az egyik olasz repülőgép is támadást indított a célpont ellen, tüzet nyitott rá, de – egyelőre ismeretlen okból – az Eurofighter által indított rakéta nem találta el a célpontot.

Gheorghiță Vlad vezérkari főnök közölte, hogy a műveletben egy IAR-330-as helikopter is részt vett, a drón lelövéséről pedig a NATO torrejóni egyesített légi műveleti központja döntött.

Cáfolják, hogy a lelőtt drón katonai támaszpontok fölött repült

A védelmi minisztérium képviselői cáfolták azokat a nyilvánosságban megjelent információkat, amelyek szerint a pénteken lelőtt drón katonai támaszpontok fölött vagy azok közelében repült.

Gheorghiță Vlad vezérkari főnököt sajtótájékoztatóján arról kérdezték, hogy a drón átrepült-e romániai katonai támaszpontok fölött. Az újságíró egy, a repülőeszköz feltételezett útvonalát ábrázoló térképre hivatkozott. „Egy »katonai szakértők« által készített térkép” – jegyezte meg gúnyosan Gheorghiță Vlad, és

cáfolta, hogy a drón a fetești-i, a boboci vagy más légi bázis fölött, illetve ezek közelében haladt volna el.

A minisztérium képviselői azt is leszögezték, hogy a repülőeszköz a cernavodai atomerőmű fölött sem repült át.

Gheorghiță Vlad ugyanakkor arra kérte az újságírókat, hogy ne hozzanak nyilvánosságra túl sok részletet a műveletről. „Nyílt források alapján minden elemezhető, amit most elmondunk, és számos olyan műszaki és műveleti részletre lehet következtetni, amelyek veszélyeztethetik a katonai műveleteinket” – magyarázta.

A vezérkari főnök szerint

a jövőben is előfordulhatnak a péntekihez hasonló incidensek.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában a végéhez közeledik a gabona betakarítása, és a szomszédos ország a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre. Az ukrán, román, bolgár és török felségvizek közelében kijelölt hajózási folyosón ezért várhatóan megnövekszik a forgalom, és a dunai, valamint a fekete-tengeri kikötők is zsúfoltabbá válnak. „Ebből számos sebezhetőség adódik majd, köztük olyanok is, amelyek az Ukrajna exportját kiszolgáló vagy ellátó és a mi felségvizeink közelében közlekedő hajókat érintik” – fogalmazott.

Belföld
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