Román F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt a román légtérben

Román F–16-os vadászgép semmisített meg pénteken egy drónt, amely behatolt a román légtérbe – jelentette be Nicușor Dan államfő.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az elnök tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, valamivel 11 óra előtt lőtték le a pilóta nélküli repülőeszközt. Hangsúlyozta, hogy

ezért lehetőség nyílt arra, hogy a vadászgépről biztonságosan, felülről lefelé irányuló lövéssel megsemmisítsék.

„Volt egy drón a nemzeti légtérben, amelyet néhány perccel ezelőtt, körülbelül 11 órakor egy román pilóta lőtt le egy F–16-os fedélzetéről.

Fontos kiemelni, hogy a térség lakatlan volt, ezért lehetett végrehajtani a beavatkozást.

hogy minden részletet tisztázzanak az incidenssel kapcsolatban” – nyilatkozta az államfő, ám a történtek pontos helyszínét nem közölte a bejegyzésében.

Hirdetés

A védelmi minisztérium (MApN) tájékoztatása szerint a radarrendszer 9 óra 39 perckor, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre észlelte a légi célpontot, amely a Sulina–Brăila–Fetești–Buzău útvonalon haladt a román légtérben.



A helyzet megfigyelésére 9 óra 48 perckor felszállt az olasz légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontról, 10 óra 56 perckor pedig a román légierő két F-16-osa a fetești-i 86-os légi támaszpontról.



A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely