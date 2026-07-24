Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Román F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt a román légtérben

Képünk illusztráció • Fotó: Román védelmi minisztérium

Képünk illusztráció

Fotó: Román védelmi minisztérium

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Román F–16-os vadászgép semmisített meg pénteken egy drónt, amely behatolt a román légtérbe – jelentette be Nicușor Dan államfő.

Székelyhon

2026. július 24., 11:472026. július 24., 11:47

2026. július 24., 12:542026. július 24., 12:54

Az elnök tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, valamivel 11 óra előtt lőtték le a pilóta nélküli repülőeszközt. Hangsúlyozta, hogy

a drón egy lakatlan terület felett tartózkodott,

ezért lehetőség nyílt arra, hogy a vadászgépről biztonságosan, felülről lefelé irányuló lövéssel megsemmisítsék.

Idézet
„Volt egy drón a nemzeti légtérben, amelyet néhány perccel ezelőtt, körülbelül 11 órakor egy román pilóta lőtt le egy F–16-os fedélzetéről.

Fontos kiemelni, hogy a térség lakatlan volt, ezért lehetett végrehajtani a beavatkozást.

Idézet
Jelenleg az illetékes intézmények szakemberei vizsgálják a helyszínt,

hogy minden részletet tisztázzanak az incidenssel kapcsolatban” – nyilatkozta az államfő, ám a történtek pontos helyszínét nem közölte a bejegyzésében.

Hirdetés

A védelmi minisztérium (MApN) tájékoztatása szerint a radarrendszer 9 óra 39 perckor, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre észlelte a légi célpontot, amely a Sulina–Brăila–Fetești–Buzău útvonalon haladt a román légtérben.

A helyzet megfigyelésére 9 óra 48 perckor felszállt az olasz légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontról, 10 óra 56 perckor pedig a román légierő két F-16-osa a fetești-i 86-os légi támaszpontról.

A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely

RO-Alert üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea és Brăila megye lakosságát.

„11 óra 2 perckor a román légierő F-16-os vadászgépe rakétával megsemmisítette a célpontot” – közölték.

Pénteken Buzău megye lakossága is kapott figyelmeztető üzenetet egy drón lehetséges megjelenéséről a megye déli síkvidéki térsége felett.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Verekedéssé fajult a vita a volt szerelmes pár között
Újabb nagy fogás Brassóban: Colby McAuley már biztos, Gerads és Sofron is érkezhet
Egészségbiztosítás önkéntes alapon: ki, hogyan, mennyit és mekkora időtartamra fizet?
Gyergyó–Udvarhely párharc lesz a Román Kupában
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Székelyhon

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Verekedéssé fajult a vita a volt szerelmes pár között
Székelyhon

Verekedéssé fajult a vita a volt szerelmes pár között
Újabb nagy fogás Brassóban: Colby McAuley már biztos, Gerads és Sofron is érkezhet
Székely Sport

Újabb nagy fogás Brassóban: Colby McAuley már biztos, Gerads és Sofron is érkezhet
Egészségbiztosítás önkéntes alapon: ki, hogyan, mennyit és mekkora időtartamra fizet?
Krónika

Egészségbiztosítás önkéntes alapon: ki, hogyan, mennyit és mekkora időtartamra fizet?
Gyergyó–Udvarhely párharc lesz a Román Kupában
Székely Sport

Gyergyó–Udvarhely párharc lesz a Román Kupában
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Nőileg

Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 24., péntek

Újabb 66 hektár nyílik meg a lakásépítés előtt Csíkszeredában

Elfogadták a Barátok kertje és a Fűzhát övezeti rendezési terveit a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki, rendkívüli ülésén. A városvezetés szerint ezzel hosszú távon új lakóövezetek kialakításának alapjait teremtették meg Csíksomlyón.

Újabb 66 hektár nyílik meg a lakásépítés előtt Csíkszeredában
Újabb 66 hektár nyílik meg a lakásépítés előtt Csíkszeredában
2026. július 24., péntek

Újabb 66 hektár nyílik meg a lakásépítés előtt Csíkszeredában
Hirdetés
2026. július 24., péntek

Újabb sárga viharriasztás: jégeső és viharok is jöhetnek

Felhőszakadásokra, viharos erejű szélre és jégesőre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Erdély, Moldva és Munténia több térségére, valamint Bukarestre.

Újabb sárga viharriasztás: jégeső és viharok is jöhetnek
Újabb sárga viharriasztás: jégeső és viharok is jöhetnek
2026. július 24., péntek

Újabb sárga viharriasztás: jégeső és viharok is jöhetnek
2026. július 24., péntek

Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő-elhelyező ügynökség

Regisztrálniuk kell az idei végzetteknek a Hargita Megyei Munkaügyi Hivatalnál, hogy ingyenes tájékoztatást és szakmai tanácsadást, munkaközvetítést, valamint egyéb foglalkoztatás-ösztönző intézkedéseket kapjanak.

Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő-elhelyező ügynökség
Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő-elhelyező ügynökség
2026. július 24., péntek

Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő-elhelyező ügynökség
2026. július 24., péntek

Teherautókkal hordták a szemetet közterületre, 70 ezer lejes bírságot kaptak

Kisteherautókkal hordták a hulladékot a közterületre, most 70 ezer lejes pénzbírságot kell kifizessenek.

Teherautókkal hordták a szemetet közterületre, 70 ezer lejes bírságot kaptak
Teherautókkal hordták a szemetet közterületre, 70 ezer lejes bírságot kaptak
2026. július 24., péntek

Teherautókkal hordták a szemetet közterületre, 70 ezer lejes bírságot kaptak
Hirdetés
2026. július 24., péntek

Rengett a föld péntek hajnalban

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 19 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Rengett a föld péntek hajnalban
Rengett a föld péntek hajnalban
2026. július 24., péntek

Rengett a föld péntek hajnalban
2026. július 24., péntek

Egy éve hőségriadó, idén 10 Celsius-fokos hajnalok – látványosan más arcát mutatja a nyár

Miközben tavaly ilyenkor hőségriadó miatt figyelmeztettek a meteorológusok, idén pulóveres reggelre ébredtek a székelyföldiek. Július 24-én több településen alig haladta meg a hajnali hőmérséklet a 10 Celsius-fokot.

Egy éve hőségriadó, idén 10 Celsius-fokos hajnalok – látványosan más arcát mutatja a nyár
Egy éve hőségriadó, idén 10 Celsius-fokos hajnalok – látványosan más arcát mutatja a nyár
2026. július 24., péntek

Egy éve hőségriadó, idén 10 Celsius-fokos hajnalok – látványosan más arcát mutatja a nyár
2026. július 24., péntek

Megint 9 lej fölé emelkedett a benzin ára

Újabb drágulás tapasztalható az üzemanyag-piacon, a benzin literenkénti ára több töltőállomáson is meghaladta a 9 lejt, a gázolaj ára pedig a 10 lejt közelíti.

Megint 9 lej fölé emelkedett a benzin ára
Megint 9 lej fölé emelkedett a benzin ára
2026. július 24., péntek

Megint 9 lej fölé emelkedett a benzin ára
Hirdetés
2026. július 24., péntek

A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik

Sokan még mindig tartanak a kontaktlencséktől, pedig ma már a kisgyermekektől az idősekig szinte bárki számára megoldást jelenthetnek. Bódi György, a brassói Best Optic optometristája szerint a legtöbb tévhit ideje lejárt.

A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik
A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik
2026. július 24., péntek

A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik
2026. július 24., péntek

Ismét dróntámadások miatt kaptak Ro-Alertet a Tulcea megyeiek

A hadsereg radarrendszere péntekre virradóra dróncsoportot észlelt az ukrajnai oldalon, a romániai folyami határtól mintegy 33 kilométerre északra. Tulcea megye lakosságát Ro-Alert üzenetben figyelmeztették becsapódások veszélyére.

Ismét dróntámadások miatt kaptak Ro-Alertet a Tulcea megyeiek
Ismét dróntámadások miatt kaptak Ro-Alertet a Tulcea megyeiek
2026. július 24., péntek

Ismét dróntámadások miatt kaptak Ro-Alertet a Tulcea megyeiek
2026. július 24., péntek

770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása Romániának

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön figyelmeztetett arra, hogy a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása 770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna, és nem eredményezne megtakarítást a bérkiadásokban sem.

770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása Romániának
770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása Romániának
2026. július 24., péntek

770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása Romániának
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!