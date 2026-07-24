Román F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt a román légtérben

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Fotó: Román védelmi minisztérium
Román F–16-os vadászgép semmisített meg pénteken egy drónt, amely behatolt a román légtérbe – jelentette be Nicușor Dan államfő.
2026. július 24., 11:472026. július 24., 11:47
2026. július 24., 12:542026. július 24., 12:54
Az elnök tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, valamivel 11 óra előtt lőtték le a pilóta nélküli repülőeszközt. Hangsúlyozta, hogy
ezért lehetőség nyílt arra, hogy a vadászgépről biztonságosan, felülről lefelé irányuló lövéssel megsemmisítsék.
Fontos kiemelni, hogy a térség lakatlan volt, ezért lehetett végrehajtani a beavatkozást.
hogy minden részletet tisztázzanak az incidenssel kapcsolatban” – nyilatkozta az államfő, ám a történtek pontos helyszínét nem közölte a bejegyzésében.
A védelmi minisztérium (MApN) tájékoztatása szerint a radarrendszer 9 óra 39 perckor, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre észlelte a légi célpontot, amely a Sulina–Brăila–Fetești–Buzău útvonalon haladt a román légtérben.
A helyzet megfigyelésére 9 óra 48 perckor felszállt az olasz légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontról, 10 óra 56 perckor pedig a román légierő két F-16-osa a fetești-i 86-os légi támaszpontról.
A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely
„11 óra 2 perckor a román légierő F-16-os vadászgépe rakétával megsemmisítette a célpontot” – közölték.
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