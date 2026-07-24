Ismét dróntámadások miatt kaptak Ro-Alertet a Tulcea megyeiek

A hadsereg radarrendszere péntekre virradóra dróncsoportot észlelt az ukrajnai oldalon, a romániai folyami határtól mintegy 33 kilométerre északra. Tulcea megye lakosságát Ro-Alert üzenetben figyelmeztették becsapódások veszélyére.

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A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint légtérsértés nem történt, és nem érkezett bejelentés arról sem, hogy dróndarabok zuhantak volna le román területre – ismerteti az Agerpres.

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A minisztérium közölte, hogy Oroszország a július 24-re virradóra drónokkal támadt ukrajnai civil és infrastrukturális célpontokra.