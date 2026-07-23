Feloldanák a létszámstopot az egészségügyben

Alexandru Rogobete szociáldemokrata (PSD) képviselő csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy módosító javaslatot nyújtott be, amellyel mentesítené az egészségügyet a létszámstop alól.

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A politikus bejegyzése szerint az egészségügyi reformot nem lehet bármi áron végrehajtani, „különösen nem az emberek életének kockáztatásával”. Ezért PSD-s frakciótársaival együtt olyan törvénymódosító indítványt terjesztett be, ami lehetővé tenné az üres álláshelyek betöltését az egészségügyben.

A javaslatot a jövő héten vitatja meg a képviselőház egészségügyi bizottsága,

A volt egészségügyi miniszter szerint a létszámstop feloldásához nem ideiglenes kivételek bevezetésére vagy a kormány akaratától függő memorandumra van szükség, hanem világos és tartós megoldásra. Ezért a módosító indítványa azt írja elő, hogy

a kórházak és a mentőszolgálatok akkor vehessenek fel személyzetet, amikor erre valóban szükség van.

Rogobete szerint hiába épülnek új kórházak és vásárolnak korszerű orvosi berendezéseket, ha nincs elég orvos, asszisztens, betegápoló és szakszemélyzet a páciensek ellátására.

Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy többször kérte az álláshelyek felszabadítását az egészségügyben, főként a kritikus kórházi osztályokon, de ezeket a kéréseket elutasították – írja az Agerpres.

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A PSD képviselője azzal indokolt indítványát, hogy a kórházakban az egészségügyi dolgozók továbbra is túlterheltek: az orvosok egymás után vállalják az ügyeleteket, az asszisztensek túl sok beteget látnak el egy műszakban, a kórházi személyzet pedig teljesítőképessége határán dolgozik.