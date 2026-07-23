Feloldanák a létszámstopot az egészségügyben

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Fotó: Veres Nándor
Alexandru Rogobete szociáldemokrata (PSD) képviselő csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy módosító javaslatot nyújtott be, amellyel mentesítené az egészségügyet a létszámstop alól.
A politikus bejegyzése szerint az egészségügyi reformot nem lehet bármi áron végrehajtani, „különösen nem az emberek életének kockáztatásával”. Ezért PSD-s frakciótársaival együtt olyan törvénymódosító indítványt terjesztett be, ami lehetővé tenné az üres álláshelyek betöltését az egészségügyben.
ezt követően pedig a parlament elé kerülhet.
A volt egészségügyi miniszter szerint a létszámstop feloldásához nem ideiglenes kivételek bevezetésére vagy a kormány akaratától függő memorandumra van szükség, hanem világos és tartós megoldásra. Ezért a módosító indítványa azt írja elő, hogy
Rogobete szerint hiába épülnek új kórházak és vásárolnak korszerű orvosi berendezéseket, ha nincs elég orvos, asszisztens, betegápoló és szakszemélyzet a páciensek ellátására.
Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy többször kérte az álláshelyek felszabadítását az egészségügyben, főként a kritikus kórházi osztályokon, de ezeket a kéréseket elutasították – írja az Agerpres.
A PSD képviselője azzal indokolt indítványát, hogy a kórházakban az egészségügyi dolgozók továbbra is túlterheltek: az orvosok egymás után vállalják az ügyeleteket, az asszisztensek túl sok beteget látnak el egy műszakban, a kórházi személyzet pedig teljesítőképessége határán dolgozik.
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