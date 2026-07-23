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Jogosítvány nélkül, hamis rendszámmal és ittasan karambolozott Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Őrizetbe vettek egy 21 éves, Felsőboldogfalva községi fiatalt, aki a gyanú szerint jogosítvány nélkül, más járműre kiadott rendszámtáblával közlekedett, balesetet okozott Székelyudvarhelyen, elhagyta a helyszínt, ráadásul lopással is gyanúsítják.

Székelyhon

2026. július 23., 15:402026. július 23., 15:40

A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint július 22-én hajnali 4 óra körül érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy közlekedési baleset történt a Gábor Áron utcában, a gépkocsi vezetője pedig elhagyta a helyszínt.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 21 éves, Felsőboldogfalva községből származó fiatalt, akit kihallgatásra a rendőrségre kísértek.

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A nyomozás eddigi adatai szerint a fiatal a Gábor Áron utcában közlekedett autójával, amikor nekiütközött egy épület sarkának, ezt követően azonban továbbhajtott. A rendőrség szerint

később leszerelte a jármű rendszámtábláit, és azokat a csomagtartóba rejtette.

Az adatbázisok ellenőrzése során kiderült, hogy a fiatal nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ráadásul az autón lévő rendszámtáblákat valójában egy másik gépkocsira adták ki. Mindezt tetőzve a fiatalember ittas is volt,

az alkoholszondás vizsgálat 0,36 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a leheletéből.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a 21 éves férfit egy korábbi lopással is gyanúsítják. A feltételezések szerint július 20-ról 21-re virradó éjszaka négy dísztárcsát tulajdonított el egy székelyudvarhelyi, 72 éves férfi autójáról. Az ezer lej értékű kárt a rendőrök teljes egészében megtérítették, a dísztárcsákat visszaszolgáltatták a sértettnek. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján

a rendőrök 24 órára őrizetbe vették a fiatalt.

Ellene lopás, jogosítvány nélküli járművezetés, valamint nyilvántartásba nem vett jármű forgalomba helyezése, illetve vezetése miatt indult büntetőeljárás, az ügyben ügyészi irányítással folytatódik a nyomozás – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Udvarhelyszék
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