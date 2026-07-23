Jogosítvány nélkül, hamis rendszámmal és ittasan karambolozott Székelyudvarhelyen

Őrizetbe vettek egy 21 éves, Felsőboldogfalva községi fiatalt, aki a gyanú szerint jogosítvány nélkül, más járműre kiadott rendszámtáblával közlekedett, balesetet okozott Székelyudvarhelyen, elhagyta a helyszínt, ráadásul lopással is gyanúsítják.

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A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint július 22-én hajnali 4 óra körül érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy közlekedési baleset történt a Gábor Áron utcában, a gépkocsi vezetője pedig elhagyta a helyszínt.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 21 éves, Felsőboldogfalva községből származó fiatalt, akit kihallgatásra a rendőrségre kísértek.

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A nyomozás eddigi adatai szerint a fiatal a Gábor Áron utcában közlekedett autójával, amikor nekiütközött egy épület sarkának, ezt követően azonban továbbhajtott. A rendőrség szerint