Jogosítvány nélkül, hamis rendszámmal és ittasan karambolozott Székelyudvarhelyen

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Fotó: Olti Angyalka
Őrizetbe vettek egy 21 éves, Felsőboldogfalva községi fiatalt, aki a gyanú szerint jogosítvány nélkül, más járműre kiadott rendszámtáblával közlekedett, balesetet okozott Székelyudvarhelyen, elhagyta a helyszínt, ráadásul lopással is gyanúsítják.
A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint július 22-én hajnali 4 óra körül érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy közlekedési baleset történt a Gábor Áron utcában, a gépkocsi vezetője pedig elhagyta a helyszínt.
A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 21 éves, Felsőboldogfalva községből származó fiatalt, akit kihallgatásra a rendőrségre kísértek.
A nyomozás eddigi adatai szerint a fiatal a Gábor Áron utcában közlekedett autójával, amikor nekiütközött egy épület sarkának, ezt követően azonban továbbhajtott. A rendőrség szerint
Az adatbázisok ellenőrzése során kiderült, hogy a fiatal nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ráadásul az autón lévő rendszámtáblákat valójában egy másik gépkocsira adták ki. Mindezt tetőzve a fiatalember ittas is volt,
A nyomozás során az is kiderült, hogy a 21 éves férfit egy korábbi lopással is gyanúsítják. A feltételezések szerint július 20-ról 21-re virradó éjszaka négy dísztárcsát tulajdonított el egy székelyudvarhelyi, 72 éves férfi autójáról. Az ezer lej értékű kárt a rendőrök teljes egészében megtérítették, a dísztárcsákat visszaszolgáltatták a sértettnek. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján
Ellene lopás, jogosítvány nélküli járművezetés, valamint nyilvántartásba nem vett jármű forgalomba helyezése, illetve vezetése miatt indult büntetőeljárás, az ügyben ügyészi irányítással folytatódik a nyomozás – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
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