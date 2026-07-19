Hídkorlátnak ütközött, majd megtagadta a szondáztatást a szentegyházi férfi

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Fotó: László Ildikó
Járművével nekiütközött egy híd korlátjának, majd a helyszínen megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot szombaton este egy férfi Szentegyházán – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Szombaton este fél tíz után érkezett bejelentés a rendőrségre a 112-es segélyhívószámon arról, hogy anyagi kárral járó baleset történt a szentegyházi Kárpátok utcában.
A helyszínre érkező hatóságok megállapították, hogy egy 46 éves helybéli sofőr az Aurora utcából a Hargita utcába igyekezett, amikor
A férfi megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot, ezért a rendőrök egy egészségügyi egységbe kísérték, hogy vért vegyenek tőle, ám ez esetben sem volt együttműködő. A hatóságok büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Nem lehetett kinyitni egy harmadik emeleti lakás bejárati ajtaját szombaton, így a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek bejutni
Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált.
Több házkutatást tartottak Hargita megyében csempészet gyanúja miatt szerdán. A rendőrök pirotechnikai eszközöket foglaltak le, több tízezer lejes bírságot szabtak ki, és mintegy 35 tonna szabálytalanul tárolt fémhulladékot is találtak.
Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.
Teljesen le lesz zárva a gépjárműforgalom elől július 16-án, csütörtökön 9 és 16 óra között a székelyudvarhelyi Iskola utca, munkálatok miatt.
Másodszor is kullancsirtást végeznek Székelyudvarhely több zöldövezetében. A munkálatok július 16-án, csütörtökön este kezdődnek, amennyiben az időjárás kedvez a beavatkozásnak.
Lezárják a 132-es megyei út egy szakaszát Szentegyházán a városnapok idején. A forgalom elterelésére több útvonalat is biztosítanak.
Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet kedden tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.
Több százezer lejt különített el a székelyudvarhelyi önkormányzat hétfőn az Orbán Balázs Általános Iskola szerkezeti megerősítésére, ugyanakkor az ivó- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban is fontos határozatot hoztak.
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