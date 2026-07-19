Hídkorlátnak ütközött, majd megtagadta a szondáztatást a szentegyházi férfi

Járművével nekiütközött egy híd korlátjának, majd a helyszínen megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot szombaton este egy férfi Szentegyházán – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Szombaton este fél tíz után érkezett bejelentés a rendőrségre a 112-es segélyhívószámon arról, hogy anyagi kárral járó baleset történt a szentegyházi Kárpátok utcában.

Hirdetés

A helyszínre érkező hatóságok megállapították, hogy egy 46 éves helybéli sofőr az Aurora utcából a Hargita utcába igyekezett, amikor