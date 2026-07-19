Beragadt az ajtó, a teraszon át jutottak be a lakásba a tűzoltók

Fotó: Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Nem lehetett kinyitni egy harmadik emeleti lakás bejárati ajtaját szombaton, így a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek bejutni.
2026. július 19., 10:232026. július 19., 10:23
2026. július 19., 10:242026. július 19., 10:24
Egy Kossuth Lajos negyedbéli lakás ajtaja ragadt be szombaton délelőtt, a probléma mögött műszaki okok álltak – számolt be Facebook-oldalán a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Csapatuk a bejelentést követően felmérte a helyszínt, majd emelőkosaras autójuk segítségével,
A beavatkozás során senki sem sérült meg és anyagi kár sem keletkezett.
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