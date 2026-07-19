Beragadt az ajtó, a teraszon át jutottak be a lakásba a tűzoltók

2026. július 16., csütörtök

Hat év bonyodalom után költözhettek be a gyerekek az új óvodába

Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.