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Beragadt az ajtó, a teraszon át jutottak be a lakásba a tűzoltók

• Fotó: Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Fotó: Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület

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Nem lehetett kinyitni egy harmadik emeleti lakás bejárati ajtaját szombaton, így a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek bejutni.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 19., 10:232026. július 19., 10:23

2026. július 19., 10:242026. július 19., 10:24

Egy Kossuth Lajos negyedbéli lakás ajtaja ragadt be szombaton délelőtt, a probléma mögött műszaki okok álltak – számolt be Facebook-oldalán a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

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Csapatuk a bejelentést követően felmérte a helyszínt, majd emelőkosaras autójuk segítségével,

a teraszon át bejutott a harmadik emeleten lévő apartmanba, és belülről kinyitotta az ajtót.

A beavatkozás során senki sem sérült meg és anyagi kár sem keletkezett.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
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