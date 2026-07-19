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A smink már nem állásfoglalás, hanem énidő?

• Fotó: Illusztráció: Pixabay

Fotó: Illusztráció: Pixabay

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A smink egykor lázadás, társadalmi üzenet vagy státuszszimbólum volt, ma azonban sokak számára a mindennapi rutin része. Csiszér Ágnes csíkszeredai sminkessel beszélgettünk arról, mit jelent a smink a közösségi média korában.

Nagy Lilla

2026. július 19., 17:042026. július 19., 17:04

A smink története szorosan összefonódik a társadalmi változásokkal. Volt idő, amikor egy erősen kihúzott szem vagy egy feltűnő rúzs politikai, kulturális vagy generációs állásfoglalásnak számított. Napjainkban azonban a legtöbb nő számára a sminkelés sokkal inkább a hétköznapok természetes része lett.

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De vajon valóban elvesztette társadalmi jelentését, vagy csak más formában van jelen? Csiszér Ágnes csíkszeredai sminkes szerint a válasz összetettebb annál, mint hogy a sminket pusztán divatként vagy szépségápolási eszközként értelmezzük.

A napi tíz perc, ami önbizalmat ad

A szakember úgy látja, hogy az egyszerű, hétköznapi smink egyre inkább rutinná válik a nők életében. Nem elsősorban elvárásként, hanem olyan szokásként, amelyhez az önkifejezés és az önmagunkra fordított idő érzése társul.

Idézet
Sokak számára ez egy biztos napi tíz perc énidő, ami mentálisan is jó hatással van. Nem kötelező, de hozzájárul ahhoz, hogy magabiztosabbnak, ápoltabbnak és igényesebbnek érezzék magukat”

– fogalmazott.

A smink tehát ma már nem feltétlenül arról szól, hogy másoknak megfeleljünk, hanem arról is, hogy jobban érezzük magunkat a saját bőrünkben.

A közösségi média átírta a szabályokat

A TikTok és az Instagram megjelenése alapjaiban változtatta meg a sminkelési szokásokat. Korábban egy egyszerű alapozó, szempillaspirál és rúzs elegendő lehetett a mindennapokra, ma viszont sokkal összetettebb rutinok terjedtek el. Csiszér Ágnes szerint a közösségi platformok hatására

a fiatalok egyre több terméket használnak, és a smink egyre szorosabban kapcsolódik a bőrápoláshoz.

A több lépésből álló rutinok alaposabb eredményt nyújtanak, ugyanakkor idő- és pénzigényesebbek is.

A folyamat a szépségipar számára is kedvező: a közösségi médiában megjelenő trendek és reklámok folyamatosan új termékek kipróbálására ösztönzik a fogyasztókat.

A természetesség kora – vagy egy új szépségideál?

Miközben egyre többen törekednek a „természetes” megjelenésre, paradox módon ennek elérése sokszor több munkát és több terméket igényel, mint a korábbi trendek.

A sminkes szerint az elmúlt évek meghatározó irányzatai, mint a „Clean Girl”, a „Glowy” vagy a „Dewy” trend, mind a ragyogó, egészséges bőrképet helyezik előtérbe.

Ez azonban alapos bőrelőkészítést és gondosan felépített rutint kíván. Közben a trendek gyorsan váltják egymást. Míg néhány éve a természetes hatás dominált, mára ismét visszatértek a kétezres évek elejét idéző elemek: a vékonyabb szemöldök, a hideg tónusú füstös szemsmink, valamint a matt és fényes bőrképek egyaránt jelen vannak.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

Több nyomás a tökéletességre

A közösségi média nemcsak inspirációt, hanem nyomást is jelent. A külső megjelenés szerepe látványosan felértékelődött, és sokan érzik úgy, hogy folyamatosan ápoltnak, kipihentnek és fotóképesnek kell mutatkozniuk.

Idézet
A kinézet szerepe ma sokkal hangsúlyosabb, mint korábban volt”

– mondja a sminkes. Ugyanakkor szerinte a legtöbb vendég továbbra is visszafogott sminket visel a hétköznapokban. Az igazán látványos, professzionális sminkek inkább különleges alkalmakhoz, fotózásokhoz vagy közösségi médiás megjelenésekhez kapcsolódnak.

Elfedni vagy kiemelni?

A sminkkel kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés: vajon elfedi-e az igazi arcot? Csiszér Ágnes szerint a jó smink éppen az ellenkezőjét teszi.

A cél nem egy új arc létrehozása, hanem az egyéniség hangsúlyozása,

az előnyös vonások kiemelése és az esetleges aszimmetriák vagy bőrhibák finom korrigálása. „A sminkelés tudatos gondolkodást igényel. Nem minden trend áll jól mindenkinek, ezért fontos figyelembe venni az arc adottságait” – hangsúlyozza.

Egy óra, ami terápiává válik

A sminkes munkájának talán legérdekesebb tapasztalata, hogy a vendégek nem csupán a végeredményért érkeznek. Sokan kifejezetten élvezik a sminkelés folyamatát: a bőrápoló termékek felvitelét, az arcmasszázs-szerű mozdulatokat, az ecsetek finom érintését.

Egyesek számára ez egyfajta kikapcsolódás, amelynek pszichés hatása legalább olyan fontos, mint az elkészült smink.

„Sokan mondják, hogy ez egy terápiás élmény számukra. A végeredménytől pedig különösen boldogok, és úgy érzik, így tetszenek a legjobban saját maguknak” – meséli.

A smink mint társadalmi tükör

De vajon igaz-e a kijelentés, hogy a smink a társadalom tükre? Csiszér Ágnes csak részben ért egyet ezzel. Szerinte a társadalmi elvárásokat és trendeket talán még erősebben tükrözi a ruházkodás vagy a hajviselet. A smink ugyanakkor kétségtelenül alkalmazkodik a kor ízléséhez és értékrendjéhez. Ami azonban nem változik, az a hatása:

a smink továbbra is egy eszköz, amely segíthet magabiztosabbnak, frissebbnek és profibbnak látszani.

Ha egykor állásfoglalás volt, ma talán inkább önbizalomforrás – és egy rövid, de fontos találkozás önmagunkkal a rohanó hétköznapokban.

Magazin Smink Életmód
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