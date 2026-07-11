Ezeket a sorozatokat nézhetjük júliusban

Visszatértek a képernyőkre a sárkányok, Anya Taylor-Joy egy üldözött szélhámos bőrébe bújik, előzménytörténetet kap a Dr. Szöszi, és önálló sorozatban tér vissza a The Big Bang Theory két mellékszereplője is. Ajánló.

Tamás Attila 2026. július 11., 19:592026. július 11., 19:59 2026. július 11., 20:022026. július 11., 20:02

House of the Dragon (harmadik évad) – HBO Max, hetente érkező epizódok Bár még június végén indult, augusztus elejéig tart az újabb Trónok harca-élmény, a Sárkányok háza harmadik évada, amelyben a Targaryen-polgárháború véres, és senki számára nem happy enddel végződő történéseit izgulhatjuk végig hétről-hétre. Hirdetés Az új évad eddig jó részeket hozott, hétfőn hajnalban pedig érkezik a negyedik epizód, amiben betekintést kaphatunk abba, hogy milyen további kihívásokkal szembesül Rhaneyra és az épp parkolópályára került zöldek seregei, élükön Ormund Hightowerrel.

• Videó: HBO Max

Silo (harmadik évad) – Apple TV, hetente érkező epizódok Július 3-án a harmadik évadával folytatódott a pár éve megjelent, Rebecca Fergusson (Dűne, Mission Impossible, Álom doktor) főszereplésével készült Silo, az Apple posztapokaliptikus presztízs-sorozata. A föld alatti silókban élő, a modern technika vívmányait eltörlő emberiség történetét elmesélő történetfolyamban ismét a felszín alá térünk vissza, főhősünk pedig nem emlékszik, hogy mi történt vele a pusztító légkörűnek behazudott földfelszínen. A sorozat rajongói örülhetnek, hiszen már a negyedik évadot is megrendelte az Apple.

• Videó: Apple TV

A farm, ahol élünk (Little House on the Praire) – Netflix, egyben érkező évad, premier: július 9. Biztosan sokan emlékeznek még a 90-es évek végén, az RTL Klub műsorán futó családi westernsorozatra, A farm, ahol élünkre (Little House on the Praire). A 19-ik század amerikájában élő Ignalls-család történetét most a Netflixnél dolgozták fel újra, diverz szereposztással, de valószínűleg az alapanyagtól nem túlságosan eltérve. Az új feldolgozás biztosan nem ültet fel a nosztalgiavonatra, de akik az eredeti sorozatot kedvelték, azok ebbe is belevethetik magukat.

• Videó: Netflix

Lucky (minisorozat) – Apple TV, hetente érkező epizódok, premier: július 15. Marissa Stapley azonos című regényét dolgozza fel az Apple új sorozata az A-listás Anya Taylor-Joy főszereplésével. Egy rablás balul sül el, a különleges arcberendezésű sztár által játszott Luciana „Lucky” Armstrong pedig menekülni kényszerül a hatóságok elől, a cseberből-vederbe helyzeten pedig látszólag semmi sem segít. A sorozatban még kiemelt szerepet kapott Anette Bening és Timothy Olyphant valamint Clifton Collins Jr. is. A Lucky – amennyiben tényleg jó lesz – tovább erősítheti az Apple az új HBO sztereotípiát.

• Videó: Apple TV

Elle – Prime Video, teljes évad Nem volt a 2026-os bingólistánkon, hogy előzménytörténetet kap a Reese Whiterspoon főszereplésével készült, 2021-es Doktor Szöszi. A Prime Video kínálatában július elsejétől nézhető az Elle, amiben a rózsaszín, habos-babos szöszi főhősnőnk családjával Seattle-be költözik, ahol természetesen beilleszkedési problémákkal kell szembesülnie stílusa és életvitele miatt. Elle Woods bőrébe Lexi Minetree bújik, a Doktor Szöszi-rajongók pedig minden bizonnyal ledarálták már a sorozat nyolc epizódját, és várják már a folytatást, amit természetesen már berendeltek az Amazonnál.

• Videó: Prime Video

Birodalom – RTL+, teljes évad Bár a magyar pornóipar egy szeletét, a Kovi által létrehozott Luxx médiabirodalmat és szereplőit bemutató sorozat még júniusban jelent meg, aki egyben darálná, az mostantól teheti meg, ugyanis kijött az évadzáró is belőle. A tabudöngető, szigorúan 18 éven felülieknek szóló néznivaló olyan sztárok történetét meséli el, mint Monique Covet, Michelle Wild és Maya Gold, (természetesen rengeteg fikcióval felöntve) a pornóipart pedig inkább idealizálja, mintsem annak árnyoldalait mutatja be. Aki tehát kíváncsi a pornórendezőként maradandót alkotott Kovi és a korszakos magyar pornósztárok dramatizált történetére, az mindenképp adjon egy esélyt a Birodalomnak.

Fotó: RTL

The Hawk – Netflix, egyben érkező évad, premier: július 16. Will Ferrel egy veterán golfsztár bőrébe bújik a Netflix nyári nagy dobásának ígérkező The Hawk-ban, az egykori legendának pedig fiatal kihívója – a Jimmy Tatro által eljátszott Lance – akad. Az életközépi válságról, sztárságról, és az Amerikai Egyesült Államokban hatalmas kultuszú golfról szóló dráma kellően abszurdnak és viccesnek is ígérkezik, Will Ferrel pedig nem csak főszereplőként hanem készítőként is jegyzi a sorozatot.

• Videó: Netflix

Stuart Fails to Save the Universe – HBO Max, hetente érkező epizódok, premier: július 23. Durva belegondolni, hogy az Agymenők után hét évaddal a Fiatal Sheldon című előzménysorozat is véget ért, azonban idén nyáron tovább bővül a Big Bang Theory-univerzum, ezúttal azonban a képregényboltos nyomi, Stuart főszereplésével, aki egy különleges eszköznek köszönhetően utazhat a párhuzamos és elborultabbnál elborultabb univerzumok között. Az anyasorozatot is készítő Chuck Lorre és Bill Prady mellé A Ready Player One és több Marvel-film forgatókönyvét is író Zak Penn is becsatlakozott, Stuart mellett pedig Barry Kripke karaktere is látható lesz az HBO újabb geek-komédiájában.

• Videó: HBO Max