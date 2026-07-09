Új próbaterem várja Gyergyószentmiklóson a fiatal zenészeket

Fotó: Gergely Imre
Mindenki számára elérhető próbaterem nyílt Gyergyószentmiklóson, ahol zenészek próbálhatnak, demófelvételeket készíthetnek, és akár új zenekarok is alakulhatnak. A fiataloknak, kezdőknek kiváló lehetőség.
Akármilyen meglepő, tény, hogy úgy nőnek ki egymás után a gyergyói zenekarok, és jelennek meg rendre új előadók a zenei színtéren, hogy
Mostantól viszont már ilyen is segíti a fiatal, kezdő, feltörekvő zenészeket. Amikor a város benevezett a Magyarország Ifjúsági Fővárosa versenybe, az egyik célkitűzés egy ilyen próbaterem létrehozása volt.
Fotó: Gergely Imre
Benedek Balázs, a Bázis Központ vezetője elmondta: hiánypótló megvalósítás ez, hiszen állandó, közösségi próbaterem nélkül a helyi zenekarok többnyire ideiglenes helyszíneken gyakoroltak. Mostantól egy minőségi,
A beruházás szakmai koordinátora, Korpos Szabolcs szerint a terem kialakításába bevonták a helyi zenészközösség legnagyobb részét az egész fiataloktól a veteránokig.
Elmondhatta a meglátásait többek között Péter Gellért, Bagossy László, Fülöp Lóránd, Fodor László, Ferenc József, Bereczky Botond, Molnár Cs. Attila is, vagyis jelenlegi és korábbi ismert zenekarok tagjai. Az ötletelés során született vélemények alapján döntöttek arról, hogy
A mintegy tízezer euró értékű felszerelés tudatosan kiválasztott eszközökből áll. Dobfelszerelés, zongora, gitárok, erősítők, keverő, mikrofonok és hangfalak állnak a zenészek rendelkezésére. A cél az volt, hogy olyan fiatalok is minőségi hangszeren játszhassanak, akiknek esetleg nincsenek ilyen szintű saját eszközeik, de a profiknak is megfelelő legyen a gyakorlásra.
Fotó: Gergely Imre
A városközpontban, a Marcipán cukrászda udvarán megközelíthető terem online foglalási rendszerrel működik. Az in-time applikáción egy- vagy kétórás időszakokra lehet időpontot foglalni reggel 10 és este 10 óra között.
Fotó: Gergely Imre
A szervezők emellett azt is tervezik, hogy
A próbaterem az Ifjúsági Főváros évében ingyenesen használható. Később egy jelképes, non-profit alapú bérleti rendszert vezetnének be, amely kizárólag a fenntartási költségeket és az elhasználódó eszközök – például húrok, dobverők, dobbőrök vagy kábelek – pótlását fedezné.
A kezdeményezők tervezik, hogy további források bevonásával a felszereltséget is tovább tudják fejleszteni.
Mindössze 750 ezer dollárból készült és eddig 400 millió dollárt hozott. A Megszállottság (Obsession) az év horrorja, ami megdolgozza a nézőjét, a Z-generáció pedig emellett tette le a voksát a futószalagon érkező blocbusterekkel ellentétben.
2028-tól már nem ad ki lemezes videójátékokat a Playstationt birtokló Sony. Ez már hivatalos, az ehhez kapcsolódó iparági pletyka pedig, hogy a soron következő konzolok teljesen digitálisak lesznek és nagyon sokba fognak kerülni. Képbehozó.
A kommunista Romániában számos könyv tiltólistára került, más köteteket pedig cenzúrázva adtak ki. A könyvtárakban ugyanakkor értékes magyar irodalom is várta az olvasókat. Török Edit könyvtáros idézte fel az akkori éveket.
Ha a harmadik évad nyitánya lett volna a Sárkányok háza második évadának záróepizódja, akkor a hétfői, második rész lett volna a tökéletes évadkezdése a harmadik szezonnak. Spoileres kibeszélő.
Erősen, üresjáratok nélkül indult a Trónok harca első előzménysorozatának, a 2022-ben indult Sárkányok házának legújabb, harmadik évada. Spoileres epizód-áttekintő.
A zene, a vers szeretete hozta őket össze, s noha volt idő, hogy nem zenéltek együtt, évek múltán is elő tudtak húzni egy-egy dalt a „bőröndből”. A Bőröndös zenekar tagjaival, Bíró Hunorral, Székely Norberttel és Moldován Balázzsal beszélgettünk.
Ötven alkotás, több száz járókelő és egy különleges évforduló. A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola kerítés-kiállítással tiszteleg névadója előtt, közelebb hozva a művészetet a város lakóihoz.
Részletesen bemutatott társadalmi látlelet Cristian Mungiu legújabb filmje a Fjord, amiben a rendező egy nagy botrányt kavaró történést dolgoz fel, a keleti és nyugati világ találkozási pontjánál. Kritika.
Vannak helyzetek, amikor minden másodperc, minden szó számít. Bartos Mónika csak 23 éves, de a rohammentő-szolgálatnál végzett sok ezer önkéntesóra során megtanulta: az életmentésben a gyorsaság, a csapatmunka és szakmai tudás kulcsfontosságú.
Egy bukaresti villamoson történteknek két színházi ember is szemtanúja volt – ebből aztán monodráma született, most pedig színházi előadás formálódik belőle. A valós történet mögött azonban aktuális társadalmi jelenségre világítanak rá az alkotók.
szóljon hozzá!