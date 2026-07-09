Új próbaterem várja Gyergyószentmiklóson a fiatal zenészeket

Mindenki számára elérhető próbaterem nyílt Gyergyószentmiklóson, ahol zenészek próbálhatnak, demófelvételeket készíthetnek, és akár új zenekarok is alakulhatnak. A fiataloknak, kezdőknek kiváló lehetőség.

Gergely Imre 2026. július 09., 20:002026. július 09., 20:00

Akármilyen meglepő, tény, hogy úgy nőnek ki egymás után a gyergyói zenekarok, és jelennek meg rendre új előadók a zenei színtéren, hogy

Gyergyószentmiklóson eddig nem létezett olyan próbaterem, amely bárki számára nyitott lett volna és lehetőséget adott volna a gyakorlásra.

Mostantól viszont már ilyen is segíti a fiatal, kezdő, feltörekvő zenészeket. Amikor a város benevezett a Magyarország Ifjúsági Fővárosa versenybe, az egyik célkitűzés egy ilyen próbaterem létrehozása volt.

Fotó: Gergely Imre

Benedek Balázs, a Bázis Központ vezetője elmondta: hiánypótló megvalósítás ez, hiszen állandó, közösségi próbaterem nélkül a helyi zenekarok többnyire ideiglenes helyszíneken gyakoroltak. Mostantól egy minőségi,

jól felszerelt hely várja a zenészeket.

A beruházás szakmai koordinátora, Korpos Szabolcs szerint a terem kialakításába bevonták a helyi zenészközösség legnagyobb részét az egész fiataloktól a veteránokig. Hirdetés Elmondhatta a meglátásait többek között Péter Gellért, Bagossy László, Fülöp Lóránd, Fodor László, Ferenc József, Bereczky Botond, Molnár Cs. Attila is, vagyis jelenlegi és korábbi ismert zenekarok tagjai. Az ötletelés során született vélemények alapján döntöttek arról, hogy

milyen hangszereket, eszközöket szerezzenek be, illetve milyen funkciókat kellene ellátnia egy korszerű próbateremnek.

A mintegy tízezer euró értékű felszerelés tudatosan kiválasztott eszközökből áll. Dobfelszerelés, zongora, gitárok, erősítők, keverő, mikrofonok és hangfalak állnak a zenészek rendelkezésére. A cél az volt, hogy olyan fiatalok is minőségi hangszeren játszhassanak, akiknek esetleg nincsenek ilyen szintű saját eszközeik, de a profiknak is megfelelő legyen a gyakorlásra.

Fotó: Gergely Imre

A próbateremben alapszintű demófelvételek készítésére is lehetőség lesz, a kezdők pedig technikai segítséget is kaphatnak az eszközök használatához.

A városközpontban, a Marcipán cukrászda udvarán megközelíthető terem online foglalási rendszerrel működik. Az in-time applikáción egy- vagy kétórás időszakokra lehet időpontot foglalni reggel 10 és este 10 óra között.

A használók egyedi belépőkódot kapnak, és a házirend elfogadásával vállalják, hogy felelősséggel használják a felszerelést.

Fotó: Gergely Imre

A szervezők emellett azt is tervezik, hogy

zenei oktatást is elindítanak itt.