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Sárkányok háza: „ha ilyen a győzelem, akkor nem akarok több ilyet látni”

• Fotó: HBO Max

Fotó: HBO Max

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Ha a harmadik évad nyitánya lett volna a Sárkányok háza második évadának záróepizódja, akkor a hétfői, második rész lett volna a tökéletes évadkezdése a harmadik szezonnak. Spoileres kibeszélő.

Tamás Attila

2026. június 29., 18:482026. június 29., 18:48

2026. június 29., 18:552026. június 29., 18:55

Eseménydús és rengeteg szívszorító jelenetet tartalmazó epizóddal folytatódott a Sárkányok háza harmadik évada, ami egyáltalán nem érződött a sorozatokra jellemző töltelék-epizódnak, ami az évadnyitók utáni részekre jellemző.

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Helyette rohamléptekben haladt előre a cselekmény, az alapanyagul szolgáló George R. R. Martin: Tűz & Vér című regénytől pedig sok jelenetben elszakadtak a sorozat készítői, ez azonban egyelőre előnyére vált az adaptációnak.

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Erősen, üresjáratok nélkül indult a Trónok harca első előzménysorozatának, a 2022-ben indult Sárkányok házának legújabb, harmadik évada. Spoileres epizód-áttekintő.

A továbbiakban spoileresen taglaljuk az epizód történéseit, így aki nem látta az új részt, az jobb ha később tér vissza erre az anyagra.

Az első részt látva nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar látni fogjuk Királyvár elfoglalását a feketék által. Rhaenyra a fia elvesztése miatt teljesen megtört, épp emiatt hajtja a bosszúvágy, hogy elégtételt vegyen a zöldeken és behajtsa Alicent ígéretét, miszerint vérontás nélkül átadja nekik Királyvárat, a saját biztonságukért cserébe.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

A könyvben Királyvár elfoglalásakor a sárkánytűz miatt megnyomorodott II. Aegon és Dongalábú Larys még a fővárosban vannak, amikor a feketék elkezdik felkutatni őket, akkor menekülnek el egy titkos járaton, hogy ne kerüljenek Rhaneyra fogságába. A sorozat azonban ez már az évadzáróban meglépte, így most azt láthattuk, ahogy Alicent, fia Aemond elküldése után a hatalmat egyáltalán nem gyakorló lányán,

Haelena királynőn keresztül veszi rá a várvédőket, hogy ne támadjanak a Királyvárhoz érkező sárkányokra.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

Allyn, Addam és Baela és Corlys Velaryon is kaptak egy csata utáni jelenetet, amikor is a Velaryon ház ura a veszteségeket tudomásul véve – innen a címbeli idézet is: „ha ilyen a győzelem, akkor nem akarok több ilyet látni” – a nevére veszi a fattyait, így tulajdonképpen Allyn lesz a Targaryen-rokon ház új, vér szerinti örököse, megelőzve ezzel a sárkánylovas Baelát az öröklési sorrendben.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

A garati csatában káoszt és ezáltal Jacaerys herceg és trónörökös vesztét is okozó Rhaena visszatér a Völgybe Birkatolvajjal, hogy menedékjogot kérjen, ám ezt nem kapja meg, de cserébe elbujdoshat Westeros ezen részén. A könyves alapanyagtól ez a cselekményszál is eltér, ugyanis Nettle bár részt vesz sárkányával több csatában is, ő az összecsapások után a többiektől elkülönülve fogyasztja a vacsoráját, és nem okolható senki haláláért a feketék részéről.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

Hozzá kapcsolódik Fehér Ulf és Pöröly Hugh, akik megkapják a „lecseszést” a Sárkánykőre visszatérő Daemontól amiért a saját fejük után menve nem szálltak fel a sárkányaikkal, amikor erre szükség lett volna.

A Harrenhalba érkező Aemond újabb félelmetes arcát láthatjuk, aki a várhoz érve mindenkit sárkánytűzzel éget meg, szerencsétlen Simon Strongot és fiait pedig kardélre hányja, miközben ő is kap egy hátulról bevitt kardcsapást.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

„Szerencséjére” ott van az épp Daemon által kikosarazott Folyami Alys, aki segíteni tud, és segíteni is fog neki, aminek a könyv szerint az erőviszonyok átrendeződésében is szerepe lesz.

Végül pedig láthattuk ahogy Rhaneyra visszafoglalja a Vastrónt, amit apja, a néhai Viserys neki szánt, azonban a Hightowereknek más tervük volt, ami aztán a Targaryen-polgárháborúhoz vezetett, ami azóta is szedi az áldozatait mindkét oldalon. Rhaneyra trónvisszaszerzése egyáltalán nem volt dicsőséges és magasztos, sőt inkább gyászos és méltatlan: miután az királyi testőrség szembenállását az újdonsült belső szövetségesük, ser Luthor Largent (akit Tom Cullen alakít, aki sokak számára a Downton Abbey Anthony Gillingham-jaként lehet ismerős) az Aranyköpenyesek vezetője elnyomja.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

Rhaneyrának újdonsült királynőként megadatik a lehetőség, hogy végezzen az ellene ármánykodó Otto Hightowerrel, Alicent apjával, akinek némi hezitálás után, dicstelenül veszi a fejét, majd

lelkileg összeroppanva, dicstelenül foglalja el helyét a Vastrónon, ami így egyáltalán nem tűnik elégtételnek a veszteségek miatt, amiket átélni kényszerült.

Az ármánykodó, és a saját felelősségét folyamatosan másra kenő Alicent sem menekül a kelepcéből, végül ő is a trónteremben találja magát a lányával, ráadásul azzal is szembesülnie kell, hogy Rhaneyra kivégezte az apját.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

A két nő szembenállása az új évadban Királyvár falai közt folytatódik, a trónfoglalással pedig még semmi sem dőlt el, hiszen

a zöldek és a feketék seregei továbbra is mozgásban vannak,

Ser Criston Cole és a Hightowerek pedig nem fogják karba tett kézzel nézni, hogy Alicent a Rhaneyráék kezére játszotta Királyvárat.

• Fotó: HBO Max Galéria

Fotó: HBO Max

Összességében egy újabb kiemelkedő epizódot szállított a Sárkányok háza, ami sokkfaktor szempontjából a Trónok harca ötödik évadának második epizódjához, a Purple Weddinghez mérhető, amiben Joffrey halála volt az a történés, ami az erőviszonyokat valamelyest átrendezte. Királyvár elfoglalása is hasonló jelentőségű esemény, és feketeöves Trónok harca rajongóként, hiába állunk Rhaneyra oldalán, tudjuk, hogy

ebből nem lesz happy end, ráadásul pont Joffrey volt, aki Rhaneyra sorsát „elspoilerezte” az anyasorozatban.

A Sárkányok háza harmadik évada eddig nem mutatott lejtmenetet, és kiküszöbölte az évadzáró okozta hiányérzetet, kérdés, hogy a Targaryen-polgárháború további eseményeit mennyire pörgősen és eseménydúsan tálalják majd a hátralevő hat epizódban. Az eddig látottak alapján a Sárkányok háza nem fogja eljátszani a Trónok harcából kiábrándult, de az előzménysorozatnak esélyt adó nézők bizalmát.

Videó: HBO Max

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