Újabb miniévaddal érkezik a Kolozsvári Magyar Opera Csíkszeredába

Újra az operáé lesz a főszerep Szeptember 30. és október 4-e között Csíkszeredában. A Kolozsvári Magyar Opera olyan klasszikusokkal érkezik Székelyföldre, mint a Nabucco, a Mária főhadnagy, valamint a Valahol Európában.

Nagy Lilla 2026. augusztus 03., 15:342026. augusztus 03., 15:34

Két hónap múlva kezdődik a Csíkszeredai Mini Operaévad, amelyet idén a korábbiaknál szerényebb költségvetésből szerveznek meg. Hirdetés Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a kulturális, sport- és oktatási intézményeket egyaránt érintő megszorítások ellenére

a rendezvény minősége nem csorbul, és továbbra is olyan programokat kínálnak a közönségnek, amelyek mára szerves részévé váltak Csíkszereda kulturális életének.

Fotó: Borbély Fanni

Korodi felidézte, hogy a miniévad kezdeményezése 2019-ben indult, majd a járvány okozta kényszerszünetet követően 2022-től folytatódott. Az azóta eltelt négy évad során a Kolozsvári Magyar Opera székelyföldi jelenléte valódi kulturális értékké vált a város számára. Mint fogalmazott:

fontosnak tartják, hogy a régi zene, a népzene, a jazz, a popzene és a szimfonikus repertoár mellett az opera műfaja is helyet kapjon a helyi kulturális kínálatban.

„Senki nem nyer ebből, csak a közösség” Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója elmondta, hogy a költségvetési nehézségek ellenére az idei mini operaévad minden korábbinál nagyobb művészgárdával érkezik Csíkszeredába. Az előadások jelentős apparátust igényelnek – a záró produkció –,

a Valahol Európában esetében pedig mintegy 190 közreműködő vesz részt a színpadon, köztük a Kolozsvári Magyar Opera 70 tagú gyermekkara.

Kiemelte, hogy a közönségnek nem szabad érzékelnie a háttérben zajló gazdasági nehézségeket. Véleménye szerint az a jó színház és opera, amelynek nézője kizárólag az előadás élményével találkozik, nem pedig a szervezési vagy pénzügyi kihívásokkal.

Fotó: Borbély Fanni

Az idei évad két új bemutatója, a Mária főhadnagy és a Nabucco is szerepel a csíkszeredai programban. A Mária főhadnagyot március 15. alkalmából mutatták be Kolozsváron,

a produkció a magyar történelem és az 1848-49-es forradalom alakjait idézi meg.

A darabot az operaigazgató népszerű, kifejezetten magyar karakterű műként jellemezte. A Nabucco kapcsán rámutatott, hogy Verdi egyik legismertebb operájáról van szó, amelyet rendkívül magas énekesi követelményei miatt nem könnyű színpadra állítani. A produkció minőségének biztosítása érdekében

Münchenből hívták haza Szabó Bálint basszistát a főszerepre.

Hasonló kihívást jelent Abigél szerepének megszólaltatása is, amely az operairodalom egyik legnehezebb szoprán feladata is.

Fotó: Borbély Fanni

Az operaigazgató arról is beszélt, hogy a székelyföldi vendégjátékok gazdasági szempontból nem jelentenek nyereséget a társulat számára. Számításaik szerint még teltházas előadások mellett is legfeljebb a költségek fedezhetők. Ennek ellenére fontosnak tartják a csíkszeredai jelenlétet, mert

a közönség fogadtatása évről évre igazolja a rendezvény létjogosultságát.

Hozzátette: a kulturális intézmények működésének értékelésében a nézőszám és a jegybevétel is fontos mutató, ezért egy több ezer nézőt megmozgató esemény szakmai szempontból is jelentős eredménynek számít.

Fotó: Borbély Fanni