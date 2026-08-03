Újabb miniévaddal érkezik a Kolozsvári Magyar Opera Csíkszeredába

Fotó: Borbély Fanni
Újra az operáé lesz a főszerep Szeptember 30. és október 4-e között Csíkszeredában. A Kolozsvári Magyar Opera olyan klasszikusokkal érkezik Székelyföldre, mint a Nabucco, a Mária főhadnagy, valamint a Valahol Európában.
Két hónap múlva kezdődik a Csíkszeredai Mini Operaévad, amelyet idén a korábbiaknál szerényebb költségvetésből szerveznek meg.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a kulturális, sport- és oktatási intézményeket egyaránt érintő megszorítások ellenére
Fotó: Borbély Fanni
Korodi felidézte, hogy a miniévad kezdeményezése 2019-ben indult, majd a járvány okozta kényszerszünetet követően 2022-től folytatódott. Az azóta eltelt négy évad során a Kolozsvári Magyar Opera székelyföldi jelenléte valódi kulturális értékké vált a város számára. Mint fogalmazott:
Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója elmondta, hogy a költségvetési nehézségek ellenére az idei mini operaévad minden korábbinál nagyobb művészgárdával érkezik Csíkszeredába. Az előadások jelentős apparátust igényelnek – a záró produkció –,
Kiemelte, hogy a közönségnek nem szabad érzékelnie a háttérben zajló gazdasági nehézségeket. Véleménye szerint az a jó színház és opera, amelynek nézője kizárólag az előadás élményével találkozik, nem pedig a szervezési vagy pénzügyi kihívásokkal.
Fotó: Borbély Fanni
Az idei évad két új bemutatója, a Mária főhadnagy és a Nabucco is szerepel a csíkszeredai programban. A Mária főhadnagyot március 15. alkalmából mutatták be Kolozsváron,
A darabot az operaigazgató népszerű, kifejezetten magyar karakterű műként jellemezte.
A Nabucco kapcsán rámutatott, hogy Verdi egyik legismertebb operájáról van szó, amelyet rendkívül magas énekesi követelményei miatt nem könnyű színpadra állítani. A produkció minőségének biztosítása érdekében
Hasonló kihívást jelent Abigél szerepének megszólaltatása is, amely az operairodalom egyik legnehezebb szoprán feladata is.
Fotó: Borbély Fanni
Az operaigazgató arról is beszélt, hogy a székelyföldi vendégjátékok gazdasági szempontból nem jelentenek nyereséget a társulat számára. Számításaik szerint még teltházas előadások mellett is legfeljebb a költségek fedezhetők. Ennek ellenére fontosnak tartják a csíkszeredai jelenlétet, mert
Hozzátette: a kulturális intézmények működésének értékelésében a nézőszám és a jegybevétel is fontos mutató, ezért egy több ezer nézőt megmozgató esemény szakmai szempontból is jelentős eredménynek számít.
Fotó: Borbély Fanni
A miniévadnak a Művészetek Háza ad otthont, jegyek az eventbook.ro oldalon szerdától, illetve a helyszínen válthatóak.
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