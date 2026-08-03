Energiaügyi államtitkár: nincs olyan forgatókönyv, amelyben a lakosság áram nélkül maradna

Fotó: Kozán István
Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna, a háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.
Sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzetnek – különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csaknem megfeleződött – két következménye lehet: magasabb árak és az ipari fogyasztók esetleges lekapcsolása.
– idézi az államtitkárt az Agerpres.
Bușoi elmondta, hogy a háztartások ellátásához szükséges hazai termelés stabil, a szénerőművek, a gázerőművek, napközben és délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. Szerinte
Túlterhelés, illetve különösen vegetációtüzek esetén károsodhatnak a hálózati berendezések, amelyek egy része meglehetősen elavult, mivel nem sikerült a teljes elosztóhálózatot korszerűsíteni – magyarázta. Beszélt arról is, hogy
Arra kérte a lakosságot, hogy engedje dolgozni a Transelectrica munkatársait, amikor a növényzet vagy a sérült berendezések miatt hálózati problémák keletkeznek.
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