Rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben

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Fotó: Kozán István
Hétfőtől csütörtökig újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament.
A szenátust a biológiai diverzitás megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadására hívták össze rendkívüli ülésszakra. A stratégia a országos helyreállítási terv (PNRR) egyik, mintegy egymilliárd euró értékű mérföldköve – ismerteti az Agerpres.
A felsőház honlapján közzétett program szerint
A képviselőházban hétfőn és szerdán lesz plenáris ülés végszavazással, kedden és csütörtökön pedig bizottságokban zajlik a munka.
A képviselőház napirendjén a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet, valamint a szenátusban első házként elfogadott jogszabályjavaslatok szerepelnek.
A hadsereg radarrendszere vasárnap délután egy drónt észlelt az ukrán-román folyami határ közelében. A helyzet megfigyelésére 15 óra 17 perckor felszállt két F-16-os vadászgép a borceai 86-os légibázisról.
Több mint 4,29 millió lej értékben szabott ki bírságokat és összesen 570 járművezetői engedélyt vont be a Román Rendőrség az elmúlt 24 órában, miközben több ezer járművet és személyt ellenőriztek a Blocada elnevezésű országos akció során.
Székelyföldet is eléri az országos hőhullám: Maros megyében kedd reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 6-áig meghosszabbította a rendkívüli melegre vonatkozó előrejelzését.
Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.
Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.
A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.
A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.
Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.
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