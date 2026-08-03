Rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben

Hétfőtől csütörtökig újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament.

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A felsőház honlapján közzétett program szerint

A szenátust a biológiai diverzitás megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadására hívták össze rendkívüli ülésszakra. A stratégia a országos helyreállítási terv (PNRR) egyik, mintegy egymilliárd euró értékű mérföldköve – ismerteti az Agerpres .

hétfőn és csütörtökön a szakbizottságok üléseznek, kedden és szerdán pedig plenáris ülést tartanak a szenátorok.

A képviselőházban hétfőn és szerdán lesz plenáris ülés végszavazással, kedden és csütörtökön pedig bizottságokban zajlik a munka.

A képviselőház napirendjén a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet, valamint a szenátusban első házként elfogadott jogszabályjavaslatok szerepelnek.