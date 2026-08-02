Milliós bírságok, több száz bevont jogosítvány – országos razziát tartott a rendőrség

Több mint 4,29 millió lej értékben szabott ki bírságokat és összesen 570 járművezetői engedélyt vont be a Román Rendőrség az elmúlt 24 órában, miközben több ezer járművet és személyt ellenőriztek a Blocada elnevezésű országos akció során.

Székelyhon 2026. augusztus 02., 14:252026. augusztus 02., 14:25

Országszerte 570 jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában, közülük

140-et gyorshajtás, 91-et pedig ittas vezetés miatt

– számolt be vasárnap az Agerpres, a Román Rendőrség közleményére hivatkozva. A hatóságok egyetlen nap alatt 3643 esetben intézkedtek, ebből 3081 alkalommal a 112-es segélyhívóra érkezett bejelentések nyomán.

A közlekedési rendőrök 162 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, emellett 340 jármű forgalmi engedélyét is bevonták.

A Blocada elnevezésű országos ellenőrzési akcióban több mint 3200 rendőr és csendőr vett részt. Hirdetés Az akció során 7772 járművet ellenőriztek, 12 270 személyt igazoltattak, 3645 alkoholszondás és 141 drogtesztet végeztek. A rendőrök

összesen 9704 bírságot szabtak ki több mint 4,29 millió lej értékben.