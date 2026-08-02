Milliós bírságok, több száz bevont jogosítvány – országos razziát tartott a rendőrség

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Fotó: Haáz Vince
Több mint 4,29 millió lej értékben szabott ki bírságokat és összesen 570 járművezetői engedélyt vont be a Román Rendőrség az elmúlt 24 órában, miközben több ezer járművet és személyt ellenőriztek a Blocada elnevezésű országos akció során.
Országszerte 570 jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában, közülük
– számolt be vasárnap az Agerpres, a Román Rendőrség közleményére hivatkozva. A hatóságok egyetlen nap alatt 3643 esetben intézkedtek, ebből 3081 alkalommal a 112-es segélyhívóra érkezett bejelentések nyomán.
A Blocada elnevezésű országos ellenőrzési akcióban több mint 3200 rendőr és csendőr vett részt.
Az akció során 7772 járművet ellenőriztek, 12 270 személyt igazoltattak, 3645 alkoholszondás és 141 drogtesztet végeztek. A rendőrök
Az ellenőrzések eredményeként 17 körözött személyt állítottak elő, 44 emberrel szemben pedig kényszerintézkedést rendeltek el.
Székelyföldet is eléri az országos hőhullám: Maros megyében kedd reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 6-áig meghosszabbította a rendkívüli melegre vonatkozó előrejelzését.
Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.
Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.
A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.
A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.
Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.
Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.
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