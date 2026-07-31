Magyar Péter: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját

Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.

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Közölte: bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, „sőt olyanokat is állítanak, hogy nem is kellene lekapcsolni az atomerőművet”, július 15-én, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé teszi az erőmű leállítását. Azonban

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.

A kormányfő kiemelte: jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már péntek este 7-8 órakor újabb csökkentésre kerül sor.

a dunai vízgyűjtőkre várt csapadék nem érkezett meg, a csökkenés pedig az előrejelzettnél jóval gyorsabb

Magyar Péter elmondta: a legfrissebb vízügyi előrejelzések mínusz 144 centiméteresnél is alacsonyabb vízállással számolnak, és

egyelőre nem látszik sem Magyarországon, sem a Duna vízgyűjtőjén a következő két hétben jelentősebb mennyiségű csapadék, ami ezt a trendet megfordíthatná.

Vezérigazgató-helyettes: soha nem látott extrém helyzet alakult ki

Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit „a statisztikákból nem lehetett kiolvasni és az időjárás-előrejelzések sem mutattak” – közölte Nagy László vezérigazgató-helyettes Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján.

Elmondta: igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mihamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi, megjegyezve, „a kitekintés nem túl jó”, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik.