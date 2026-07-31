Hétfőn kezdődik a pótérettségi a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével, amely kedden is folytatódik.

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A nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáinak felmérésére kedden és szerdán kerül sor, az idegennyelv-ismereteket augusztus 5-én és 6-án, a digitális kompetenciákat 6-án és 7-én mérik fel.

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A pótérettségizők írásbeli vizsgái a következő menetrend szerint zajlanak:

augusztus 10.: román nyelv és irodalom

augusztus 11.: a szaknak megfelelő kötelező tantárgy

augusztus 12.: a szaknak megfelelő választott tantárgy

augusztus 13.: anyanyelv és irodalom.

A vizsgák eredményeit augusztus 18-án délig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap, valamint 19-én és 20-án lehet benyújtani, és akkor lesz lehetőség a dolgozatok megtekintésére is.