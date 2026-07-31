Fotó: Haáz Vince
Hétfőn kezdődik a pótérettségi a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével, amely kedden is folytatódik.
A nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáinak felmérésére kedden és szerdán kerül sor, az idegennyelv-ismereteket augusztus 5-én és 6-án, a digitális kompetenciákat 6-án és 7-én mérik fel.
A pótérettségizők írásbeli vizsgái a következő menetrend szerint zajlanak:
augusztus 10.: román nyelv és irodalom
augusztus 11.: a szaknak megfelelő kötelező tantárgy
augusztus 12.: a szaknak megfelelő választott tantárgy
augusztus 13.: anyanyelv és irodalom.
A vizsgák eredményeit augusztus 18-án délig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap, valamint 19-én és 20-án lehet benyújtani, és akkor lesz lehetőség a dolgozatok megtekintésére is.
Az oklevél megszerzéséhez a pótérettségizőknek három feltételnek kell együttesen megfelelniük:
részt vettek a nyelvi és digitális készségeik felmérésén, illetve az összes írásbeli vizsgán;
az írásbeli vizsgák mindegyikén legkevesebb 5-ös osztályzatot kaptak;
az írásbeli vizsgák osztályzatainak átlaga legkevesebb 6-os.
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