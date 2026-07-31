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Hétfőn kezdődik a pótérettségi

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Hétfőn kezdődik a pótérettségi a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével, amely kedden is folytatódik.

Székelyhon

2026. július 31., 13:412026. július 31., 13:41

A nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáinak felmérésére kedden és szerdán kerül sor, az idegennyelv-ismereteket augusztus 5-én és 6-án, a digitális kompetenciákat 6-án és 7-én mérik fel.

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A pótérettségizők írásbeli vizsgái a következő menetrend szerint zajlanak:

  • augusztus 10.: román nyelv és irodalom

  • augusztus 11.: a szaknak megfelelő kötelező tantárgy

  • augusztus 12.: a szaknak megfelelő választott tantárgy

  • augusztus 13.: anyanyelv és irodalom.

A vizsgák eredményeit augusztus 18-án délig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap, valamint 19-én és 20-án lehet benyújtani, és akkor lesz lehetőség a dolgozatok megtekintésére is.

Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket augusztus 24-én ismertetik.

Az oklevél megszerzéséhez a pótérettségizőknek három feltételnek kell együttesen megfelelniük:

  • részt vettek a nyelvi és digitális készségeik felmérésén, illetve az összes írásbeli vizsgán;

  • az írásbeli vizsgák mindegyikén legkevesebb 5-ös osztályzatot kaptak;

  • az írásbeli vizsgák osztályzatainak átlaga legkevesebb 6-os.

A júniusi érettségin a jelentkezők 76,9 százaléka vizsgázott sikeresen.

Belföld Oktatás Tanügy
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