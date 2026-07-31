Székelyföldre is kezd bekúszni a hőhullám

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A másodfokú (naracssárga jelzésű) riasztás szombaton 10 óráig lesz érvényben Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében, ahol a nappali csúcsértékek 38 Celsius-fok között alakulnak, jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet-páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 20–24 fok közötti minimumokkal.

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Olténia déli és nyugati részén, a Bánság déli térségében, Erdély legnagyobb részén és Máramarosban sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombat reggelig. Ezeken a területeken