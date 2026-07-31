Székelyföldre is kezd bekúszni a hőhullám

A sárga jelzésű riasztás Maros megyét és Hargita megye délnyugati részét érinti
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Négy megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. július 31., 11:242026. július 31., 11:24
2026. július 31., 11:302026. július 31., 11:30
A másodfokú (naracssárga jelzésű) riasztás szombaton 10 óráig lesz érvényben Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében, ahol a nappali csúcsértékek 38 Celsius-fok között alakulnak, jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet-páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 20–24 fok közötti minimumokkal.
Olténia déli és nyugati részén, a Bánság déli térségében, Erdély legnagyobb részén és Máramarosban sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombat reggelig. Ezeken a területeken
A sárga riasztás Máramaros, Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Maros, Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj és Olt megye egész területére, illetve Hargita megye délnyugati részére vonatkozik.
A szombati nap folyamán hat megyében (Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Máramaros) narancssárga, 16 megyében (Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Beszterce-Naszód, Maros, Kolozs, Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj, Olt, Hargita) sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a hőség miatt – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
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