Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Székelyföldre is kezd bekúszni a hőhullám

A sárga jelzésű riasztás Maros megyét és Hargita megye délnyugati részét érinti • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A sárga jelzésű riasztás Maros megyét és Hargita megye délnyugati részét érinti

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Négy megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. július 31., 11:242026. július 31., 11:24

2026. július 31., 11:302026. július 31., 11:30

A másodfokú (naracssárga jelzésű) riasztás szombaton 10 óráig lesz érvényben Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében, ahol a nappali csúcsértékek 38 Celsius-fok között alakulnak, jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet-páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 20–24 fok közötti minimumokkal.

Hirdetés

Olténia déli és nyugati részén, a Bánság déli térségében, Erdély legnagyobb részén és Máramarosban sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombat reggelig. Ezeken a területeken

33–35 fok körüli maximumok, illetve 20 és 22 fok közötti minimumok várhatók.

A sárga riasztás Máramaros, Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Maros, Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj és Olt megye egész területére, illetve Hargita megye délnyugati részére vonatkozik.

A szombati nap folyamán hat megyében (Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Máramaros) narancssárga, 16 megyében (Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Beszterce-Naszód, Maros, Kolozs, Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj, Olt, Hargita) sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a hőség miatt – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Udvarhelyszék Marosszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset Szentegyháza közelében
Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Új televíziós partnert keres a kéziszövetség, más adóra kerülnek a válogatott és a bajnokság meccsei
Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Baleset Szentegyháza közelében
Székelyhon

Baleset Szentegyháza közelében
Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Székelyhon

Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Új televíziós partnert keres a kéziszövetség, más adóra kerülnek a válogatott és a bajnokság meccsei
Székely Sport

Új televíziós partnert keres a kéziszövetség, más adóra kerülnek a válogatott és a bajnokság meccsei
Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
Krónika

Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Székely Sport

A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 31., péntek

A kormány szerint nem fenyegeti üzemanyaghiány Romániát

A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.

A kormány szerint nem fenyegeti üzemanyaghiány Romániát
A kormány szerint nem fenyegeti üzemanyaghiány Romániát
2026. július 31., péntek

A kormány szerint nem fenyegeti üzemanyaghiány Romániát
Hirdetés
2026. július 31., péntek

Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében

Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében
Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében
2026. július 31., péntek

Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében
2026. július 31., péntek

Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez

Erdőtüzek oltására szakosodott negyvenfős kontingenst küldött csütörtökön Görögországba a román belügyminisztérium vészhelyzetekért felelős szakosztálya az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU) szervezésében.

Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez
Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez
2026. július 31., péntek

Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez
2026. július 31., péntek

Felfüggesztették az egészségügyi általános sztrájkot

A Sanitas szakszervezeti szövetség péntek reggel bejelentette az egészségügyi általános sztrájk felfüggesztését.

Felfüggesztették az egészségügyi általános sztrájkot
Felfüggesztették az egészségügyi általános sztrájkot
2026. július 31., péntek

Felfüggesztették az egészségügyi általános sztrájkot
Hirdetés
2026. július 31., péntek

Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön.

Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket
Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket
2026. július 31., péntek

Sanitas: minden fél elismerte, hogy a bértörvénytervezet csökkenti a jövedelmeket
2026. július 30., csütörtök

Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.

Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet
Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet
2026. július 30., csütörtök

Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet
2026. július 30., csütörtök

Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen

Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.

Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen
Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen
2026. július 30., csütörtök

Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. július 30., csütörtök

Szenátusi jogi bizottság: nem kell feltüntetni a birtokolt készpénzmennyiséget a vagyonnyilatkozatokban

A szenátus jogi bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott.

Szenátusi jogi bizottság: nem kell feltüntetni a birtokolt készpénzmennyiséget a vagyonnyilatkozatokban
Szenátusi jogi bizottság: nem kell feltüntetni a birtokolt készpénzmennyiséget a vagyonnyilatkozatokban
2026. július 30., csütörtök

Szenátusi jogi bizottság: nem kell feltüntetni a birtokolt készpénzmennyiséget a vagyonnyilatkozatokban
2026. július 30., csütörtök

Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor

Egy személyt kórházba szállították csütörtökön Bukarestben, miután két gépkocsi összeütközött az Iuliu Maniu sugárúton – közölte a fővárosi közlekedésrendészet.

Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
2026. július 30., csütörtök

Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
2026. július 30., csütörtök

630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére

A kormány csütörtökön 630 millió euró értékű hitelfelvételt hagyott jóvá a Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítésére.

630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére
630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére
2026. július 30., csütörtök

630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!