Már ki is vizsgálta az ügyészség, hogy milyen drónt lőtt le pénteken Buzău megyében a román vadászpilóta

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Fotó: Román légierő
Shahed típusú volt az a drón, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le a Buzău megyei Padina térségében – közölte a legfőbb ügyészség.
Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint a ploiești-i területi ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben, miután
A vádhatóság közlése szerint a drónt figyelemmel kísérték, majd egy F-16-os vadászgép román pilótája lelőtte lakatlan terület fölött, Padina közelében. Személyi sérülés és anyagi kár nem történt.
Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt, a légi közlekedési törvénykönyv előírásai alapján.
A helyszíni vizsgálat jelenleg is tart, de a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt még nem zárult le. Az ügyészek az incidens valamennyi körülményét feltárnák.
Ismét drón hatolt be a román légtérbe. Egy F-16-os vadászgép pilótája iktatta ki a célpontot.
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A Padina térségében talált több fémdarab feltehetően abból a drónból származik, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le – közölte Buzău megye prefektusa.
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