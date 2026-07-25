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Már ki is vizsgálta az ügyészség, hogy milyen drónt lőtt le pénteken Buzău megyében a román vadászpilóta

Képünk illusztráció • Fotó: Román légierő

Képünk illusztráció

Fotó: Román légierő

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Shahed típusú volt az a drón, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le a Buzău megyei Padina térségében – közölte a legfőbb ügyészség.

Székelyhon

2026. július 25., 10:452026. július 25., 10:45

Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint a ploiești-i területi ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben, miután

egy drón pénteken a Sulina-Brăila-Fetești-Buzău útvonalon behatolt Románia légterébe.

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A vádhatóság közlése szerint a drónt figyelemmel kísérték, majd egy F-16-os vadászgép román pilótája lelőtte lakatlan terület fölött, Padina közelében. Személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

A drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a Buzău megyei Padina község és az Ialomița megyei Tovărășia falu között találták meg.

Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt, a légi közlekedési törvénykönyv előírásai alapján.

A helyszíni vizsgálat jelenleg is tart, de a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt még nem zárult le. Az ügyészek az incidens valamennyi körülményét feltárnák.

Belföld
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