Hazugság is beleszőve: a címkéken feltüntetett összetétel nem mindig egyezik meg a felhasznált anyagokkal

Nem mindig felel meg a valós összetétel a feltüntetett anyagokkal. Képünk illusztráció

Jelentősen nőtt az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) ellenőrzéseinek és bírságainak száma 2026 első félévében, noha az intézmény az előírt személyzeti létszám felével működik – jelentette ki pénteken Nagyváradon Békési Csaba.

Székelyhon 2026. július 24., 19:322026. július 24., 19:32 2026. július 24., 19:322026. július 24., 19:32

Az intézmény első féléves mérlegét ismertető sajtótájékoztatóján az ANPC elnöke elmondta, hogy a hatóság szervezeti felépítésében 1370 álláshely szerepel, ezekből azonban csak 682 van betöltve, a terepen pedig 388 ellenőr dolgozik. Békési Csaba beszámolója szerint az év első hat hónapjában mintegy 53 ezer ellenőrzési jegyzőkönyvet állítottak ki, 29 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában.

A kiszabott bírságok értéke megközelítette a 200 millió lejt, ebből több mint 53 millió lejt már be is hajtottak.

A hatóság vezetője szerint javult a bírságolásaik jogi megalapozottsága is: a bíróságon megtámadott jegyzőkönyvek száma mintegy 400-ról 245-re csökkent. Békési Csaba beszámolt arról is, hogy a textiliparban végzett ellenőrzéseik szerint az elemzett minták 67 százaléka nem felelt meg az előírásoknak:

a címkéken feltüntetett összetétel nem egyezett meg a felhasznált anyagokkal vagy színezékekkel.

Az ANPC elnöke szemléletváltást ígért az ellenőrzésekben. Közölte, hogy a kisebb kereskedők esetében az ellenőrök főként a nem megfelelő termékek kivonására és megsemmisítésére törekednek majd, és

ha van rá mód, kerülik a cég bezárását.

„Az ANPC sikerét nem a bírságok értékében, hanem a gazdasági szereplők jogkövető magatartásában és a fogyasztók tájékoztatásában kell mérni” – idézi Békésit az Agerpres hírügynökség. Hirdetés Elmondta azt is, hogy az intézmény 2026-os költségvetése 85 millió lej, 10 millió lejjel kevesebb, mint tavaly. Az ANPC közben saját fejlesztésű belső alkalmazást készít a gazdasági szereplők nyilvántartására, új honlapot tesztel, és

a lakossággal való kapcsolattartás teljes digitalizálását tervezi